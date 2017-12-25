Инкубатор сельского бизнеса откроют в Мядельском районе

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инкубатор сельского бизнеса планируется создать в деревне Комарово Мядельского района, сообщили корреспонденту БЕЛТА в местном Центре развития сельского предпринимательства.

Комарово располагается в одном из туристических и экологических центров Беларуси, неподалеку работают несколько агроусадеб. Создаваемый инкубатор сельского бизнеса предполагает развитие малых предприятий, оказывающих услуги в сфере агроэкотуризма. "Среди основных задач бизнес-инкубатора - повысить способность к социально и экологически безопасному предпринимательству в сельских районах северо-западной части Беларуси, граничащих со странами Европейского союза, а также оказать экспертную и финансовую поддержку местным предпринимателям для реализации подобных инициатив", - рассказали в центре.

Инвестпроект, одобренный районными властями, планируется реализовать до февраля 2019 года. С открытием инкубатора в Комарово появится возможность дополнительно создать около 30 рабочих мест. Здесь будут ремесленные мастерские, ферма по выращиванию форели, оздоровительный комплекс, гостиница и др. В планах также организация практического обучения учащихся Свирского сельскохозяйственного профессионального лицея. Под площадку предполагается выделить неиспользуемые здания одного из сельхозпредприятий.

Примечательно, что реализация проекта выходит за рамки одной отдельно взятой территории. Здесь намечено внедрить образовательную программу для начинающих предпринимателей их четырех районов северо-западной части Беларуси (Мядельского, Сморгонского, Поставского и Островецкого), проводить их консультирование, оказывать информационную поддержку.

Деятельность Центра развития сельского предпринимательства "Комарово" направлена на активизацию предпринимательской активности посредством государственно-частного партнерства. Идея проекта центра заключается в создании экономической модели сельского населенного пункта с развитой инфраструктурой, где успешно функционируют крупно- и мелкотоварные сельскохозяйственные предприятия, предприятия по переработке сельхозпродукции, малые промышленные предприятия, предприятия сферы услуг, сельский туризм и другие альтернативные сельскохозяйственному производству источники хозяйствования различных форм собственности.-0-