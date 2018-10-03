Инновации в агропромышленном комплексе представят на международной конференции в Гомеле

3 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 130 участников из разных стран соберет 2-я международная научно-практическая конференция "Инновационные технологии в агропромышленном комплексе - сегодня и завтра", которая пройдет 4-5 октября в ОАО "Гомсельмаш", сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

На научно-производственный форум прибудут участники из Германии, Польши, Италии, Словакии, Чехии, Грузии, Украины, Беларуси и России. Двухдневная конференция охватит несколько тематических направлений: передовой опыт и современные методы проектирования и исследований сельскохозяйственных машин, новые материалы и технологии производства агротехники, методы повышения ее конкурентоспособности. Будет обсуждена также возможность кооперационного сотрудничества белорусских предприятий с мировыми компаниями в области сельхозмашиностроения.

Откроет форум пленарное заседание. Каждый из докладов будет посвящен инновационным технологиям в агропромышленном комплексе. Среди тем - поэтапное внедрение технологии точного земледелия, системы беспилотного вождения для сельскохозяйственной техники, пути обеспечения конкурентоспособности предприятий в условиях четвертой промышленной революции и др. Работа второго дня будет построена по принципу секционных заседаний: "Тенденции и направления развития уборочной техники и научно-техническое сотрудничество" и "Мобильные энергетические средства, тракторы прицепные и навесные агрегаты". По решению научно-программного комитета конференции полные доклады, отвечающие заявленной тематике, будут опубликованы в специализированных журналах.

Международная научно-практическая конференция проводится в ОАО "Гомсельмаш" во второй раз. Она проходит с целью расширения научно-технического сотрудничества в части проектирования и постановки на производство инновационной конкурентоспособной техники для нужд сельского хозяйства, расширения экспортного потенциала предприятий Беларуси и демонстрации достижений современного агропромышленного машиностроения широкому кругу специалистов.

Организаторами форума выступают Министерство промышленности и Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, Государственный комитет по науке и технологиям, Национальная академия наук, ОАО "Гомсельмаш", а также научно-технический центр комбайностроения предприятия.-0-