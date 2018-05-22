Интерактивная экотропа появится в Ботаническом саду Минска в 2019 году

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интерактивная экологическая тропа появится в Центральном ботаническом саду Национальной академии наук Беларуси в следующем году. Об этом сообщил сегодня журналистам старший научный сотрудник лаборатории интродукции древесных растений Михаил Рудевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Есть идея создать интерактивную экологическую тропу, на которой посетители с планшетами и смартфонами смогут сами продвигаться по выбранному маршруту и узнавать о каждом растении с помощью табличек с QR-кодами, - сказал Михаил Рудевич. - По электронной карте можно отслеживать собственное передвижение".

Тропа будет иметь 4 уровня по времени передвижения: от 30-40 минут до 1,5-2 часов. "Подготовительные работы будут завершены где-то к ноябрю. Думаю, посетители смогут воспользоваться ею уже в следующем году", - отметил он.

На тропе предусмотрены элементы, складывающиеся в укороченный маршрут специально для людей с инвалидностью по зрению. На небольших островках будут созданы приподнятые грядки, установлены контейнеры с растениями, которые выделяются ярким ароматом или имеют особенности, ощутимые тактильно. Предполагается, что уже в июне этого года он будет частично запущен. "Он предполагает самостоятельное посещение - для этого установим специальные знаки, рельефные планы и описания с помощью шрифта Брайля. А для расширенного ознакомления, например, во время цветения каких-то коллекций, будут организовываться группы с сопровождением экскурсовода", - добавил собеседник. Для аудиогида руководство Ботанического сада ищет спонсоров.

Кроме приподнятых грядок предполагается создать на тропе небольшую экспозицию образцов древесины. Каждый сможет подойти и посмотреть, как выглядит кора того или иного дерева, потрогать, на вес определить, что липа, например, легче дуба.

Вся задумка нацелена на то, чтобы более полно и широко информировать посетителей, в том числе с инвалидностью, ограниченной мобильностью, о коллекции растений. А также чтобы увеличить количество гостей, которое в последние два года немного сократилось. В прошлом году, например, сад посетили 147,2 тыс. человек (прежде было 200-250 тыс. в год).-0-