14 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Инвестор из Польши создаст крупное мебельное производство в Гродненской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Соответствующее соглашение было подписано между Гродненским облисполкомом и польской компанией "Шинака мебель" во время международного бизнес-форума "Еврорегион "Неман-2018", который проходит сегодня в Гродно.

"Польша - один из основных экспортеров мебели в Европе и мире. И сегодня наши производственные мощности работают на максимуме. Соседство с Беларусью дает нам возможность дальнейшего развития для того, чтобы удовлетворить спрос на мировом рынке", - отметил директор компании "Шинака мебель" Ян Шинака. Он подчеркнул важность того, что в Гродненской области создается мебельный кластер, есть необходимое для производства сырье.

В ближайшее время будет решено, где разместится производство. Ян Шинака отметил, что, вероятнее всего, это будут территории свободной экономической зоны "Гродноинвест". Сумма инвестиций составит несколько десятков млн евро.

"Это будет крупное производство по выпуску большого количества различной мебели. Количество работников после запуска завода на полную мощность может достигнуть 500 человек", - отметил Ян Шинака.

Реализовать проект планируется в течение двух лет. Сегодня на семи фабриках "Шинака мебель" в Польше трудятся свыше 3,5 тыс. работников.-0-