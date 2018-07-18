Исаченко: задача власти на личных приемах - отследить системные проблемы

18 июля, Крупки /Корр. БЕЛТА/. Задача власти на личных приемах - отследить системные проблемы. Такое мнение высказал журналистам председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко сегодня после личного приема граждан в Крупках, передает корреспондент БЕЛТА.

"На каждый прием люди идут со своими обращениями. Задача власти - отследить, где есть системные проблемы, а в каком случае человек идет по личному вопросу. Надо отделить их друг от друга и сделать так, чтобы всем людям было хорошо", - подчеркнул Анатолий Исаченко.

В частности, отметил он, на сегодняшний прием только два человека из девяти пришли с системными проблемами. "Жители Минского района подняли вопросы об инфраструктуре: подъездных дорогах, газификации, водоотводе, водоподведении. Да, эти вопросы очень сложные и серьезные. Для устранения нужны финансовые ресурсы, нужна плановость. Я думаю, на следующий год мы будем закладывать деньги для решения этих проблем. Возможно, на 100% они не уйдут, но в большинстве мы обязаны с ними разобраться", - добавил губернатор.

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