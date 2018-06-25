Исследования технологий сбраживания осадка сточных вод проведут в Минске

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Промышленные исследования технологий сбраживания осадка сточных вод планируется провести на Минской очистной станции, сообщил сегодня на оперативном совещании в Мингорисполкоме директор КУП "Минскводоканал" Олег Аврутин, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Олега Аврутина, в Минске будет реализован проект реконструкции очистной станции. Объем инвестиций оценивается в 168 млн евро, предполагаемыми инвесторами выступают Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк. Международные эксперты банков уже завершили оценочную миссию, проводятся общественные обсуждения, вносятся изменения в предпроектную документацию, включая бизнес-план.

"Совместно с ведущими учеными Белорусского государственного технологического университета и Белорусского национального технического университетов выполняются исследования, связанные с повышением степени очистки сточных вод, эффективности эксплуатации водозаборных скважин. В ближайшее время начнутся промышленные исследования по сбраживанию осадка, результаты которых будут использованы при строительстве биогазового комплекса на очистной станции", - сказал Олег Аврутин.

Минская очистная станция - сложнейший производственный комплекс по очистке хозяйственно-бытовых и промышленных стоков. Проект реконструкции направлен на повышение эффективности очистки сточных вод, решение проблемы обращения с осадком, снижение воздействия на окружающую среду.-0-