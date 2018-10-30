Истребитель Су-27П пополнит музей военной техники в Пинске

30 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Истребитель Су-27П пополнит музей военной техники под открытым небом в Пинске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в местном горисполкоме.

Образец техники Министерство обороны передало Пинскому горисполкому в качестве безвозмездной помощи. Сегодня самолет должны доставить к месту назначения из военной части в Барановичах. Спецавтоколонна в сопровождении Госавтоинспекции выехала утром. В Пинске ее ждут ориентировочно к 16 часам.

На время пути 15-тонный экспонат частично разобрали: от истребителя-перехватчика отстыкованы съемные части крыла, киль, стабилизаторы. Но даже в таком виде воздушный гигант весит около 12 т, а его габариты создают немалые хлопоты по транспортировке в условиях города. Длина перемещаемого образца - 21,9 м, высота без киля - 4,1 м, ширина по фюзеляжу с демонтированными съемными частями крыла - 6,2 м. Автомобили сопровождения ГАИ в оперативном порядке ограничивают передвижение транспорта по маршруту колонны.

Су-27 создан в ОКБ Сухого в 70-х годах прошлого столетия. На основе машины разработана целая линейка модификаций истребителя. Экспонатный образец представляет собой одноместный истребитель-перехватчик, используемый в войсках ПВО. Он станет седьмым по счету экспонатом для музея военной техники под открытым небом, который городские власти приобретают по проекту сотрудничества государственных органов в целях военно-патриотического воспитания. Самолет установят в музее военной техники под открытым небом (там уже находятся боевая машина десанта, плавающий танк, самоходное орудие и пушки) в городском парке культуры и отдыха рядом с военно-мемориальным объектом "Дот Молчанова".-0-