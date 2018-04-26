IТ-лагерь организуют летом для учащихся Брестской области

26 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области на летних каникулах планируется организовать образовательный IТ-лагерь, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника отдела социальной и воспитательной работы облисполкома Алла Сенькевич.

Подобный формат оздоровительного лагеря в регионе реализуют впервые. Он будет действовать на территории Брестского района. Такой договоренности достигли местный райисполком и образовательный центр Парка высоких технологий.

IT-лагерь разместится в агрогородке Томашовка с 23 по 31 июля. Приглашения для его посещения получат 68 детей 13-16 лет. В том числе 34 ребенка представят Брестский район, остальные прибудут из других уголков области. Это сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, ребята из малообеспеченных семей, а также подростки, признанные находящимися в социально опасном положении.

"Эти дети увлекаются темой высоких технологий, но у них нет возможностей для широко доступа к различным программам. Такой шанс им представится в образовательном лагере. С ребятами на протяжении девяти дней будут заниматься специалисты Парка высоких технологий. Предусмотрены дополнительные занятия по английскому языку", - отметила Алла Сенькевич.

Подростки получат возможность обучиться и развить свои навыки в конструировании и робототехнике, изучат вопросы кибербезопасности, познакомятся с технологиями дополненной виртуальной реальности, расширят кругозор в высокотехнологичных профессиях.

В Томашовке будут созданы комфортные условия для проживания и питания, отдыха на природе. Занятия для юношей и девушек будут проходить в местной школе, спортивные мероприятия организуют в районном физкультурно-спортивном комплексе "Звездный".-0-

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