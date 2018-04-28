Из-за инцидента с путепроводом в Лунинецком районе изменен график движения поездов

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за инцидента с автомобильным путепроводом в Лунинецком районе изменен график движения поездов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на БЖД.
Сообщается, что движение поездов на перегоне Лунинец-Люща участка Лунинец-Барановичи закрыто. Изменен график движения поездов региональных линий экономкласса на участке Лунинец-Барановичи и пассажирских поездов межрегиональных линий экономкласса: №609 Гомель-Гродно, №610 Гродно-Гомель, №635 Минск-Пинск, №636 Пинск-Минск, №658 Брест-Витебск, №657 Витебск-Брест, а также поездов международных линий №372 Львов-Могилев и № 371 Могилев-Львов. Эти поезда будут следовать измененным маршрутом через станцию Жабинка.
Поезда региональных линий экономкласса будут следовать от станции Барановичи до остановочного пункта Дятловичи перегона Люща-Лунинец. Далее пассажиры будут следовать автобусами до станции Лунинец.
Со станции Лунинец будет организовано автобусное сообщение до остановочного пункта Дятловичи и далее поездами региональных линий экономкласса до станции Барановичи по разработанному расписанию.
От станции Барановичи пассажиры будут следовать по ранее приобретенным проездным документам.
Информировать об изменении движения пассажирских поездов будут поездные и локомотивные бригады. Узнать об этом также можно по телефонам справочных служб.
Белорусская железная дорога тесно взаимодействует с оперативным штабом, созданным при Лунинецком районном исполнительном комитете, и обеспечивает оказание необходимой помощи для скорейшего устранения чрезвычайной ситуации.
БЖД просит с пониманием отнестись к возникшей ситуации и приносит свои извинения пассажирам за причиненные неудобства.-0-
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