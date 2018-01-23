Избирательные комиссии в Витебской области аккредитовали почти 2 тыс. наблюдателей

23 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области избирательные комиссии аккредитовали почти 2 тыс. наблюдателей, в том числе деятельность каждого из 60 окружных избиркомов по выборам в облсовет уже мониторят в среднем по 2 наблюдателя, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областной избирательной комиссии.

Наибольший интерес к наблюдению проявляют общественные объединения, которые направили более 1,6 тыс. представителей в комиссии, или 84,6% от общего количества наблюдателей. В том числе БРСМ аккредитовал 597 членов (30,6%), Федерация профсоюзов Беларуси - 327 (16,8%), Белорусское общественное объединение ветеранов - 288 (14,8%), РОО "Белая Русь" - 263 (13,5%), Белорусский союз женщин - 58 (3%), шесть человек представляют Белорусский хельсинкский комитет. Кроме того, граждане направили в избиркомы 53 наблюдателя. Трудовые коллективы проявляют интерес пока только к работе участковых комиссий, куда направили для наблюдения 183 человека.

От политических партий приступили к наблюдению КПБ, направившая 58 активистов в территориальные и участковые избиркомы, Республиканская партия труда и справедливости - 5, Белорусская партия левых "Справедливый мир" мобилизовала для наблюдения пока одного представителя.

Всего в Витебской области образован 221 территориальный избирком, в том числе 192 сельских, 21 районный, 2 поселковых, 5 городских и одна областная комиссия, а также 798 участковых избирательных комиссий. На выборах 18 февраля в регионе предстоит избрать 3112 депутатов местных Советов.-0-