Ярмарка "Региональные традиции к празднику Пасхи" пройдет в Гродно

4 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Праздник-ярмарка "Региональные традиции к празднику Пасхи" пройдет 5 апреля в Гродно, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном методическом центре народного творчества.

"Ярмарка стала значимым событием в культурной жизни города. С каждым годом она собирает все больше участников и гостей, - рассказали в центре народного творчества. - В этот раз ожидается приезд более чем 80 мастеров со всех районов Гродненской области. Также есть желающие из других областей".

Горожане и гости города любят ярмарку за то, что на ней можно приобрести все необходимое к пасхе. Для молодежи это отличная возможность познакомиться с пасхальными традициями региона, попробовать сделать что-то своими руками. Ведь мастер-классы - еще одна особенность гродненской ярмарки.

"Мастера народного творчества дадут всем желающим уроки по росписи пасхальных яиц, соломоплетению, изготовлению пасхальных верб, ткачеству, плетению поясов и другим ремеслам", - рассказали в Гродненском областном методическом центре народного творчества.

Традиционно в празднике принимают участие носители элементов нематериального культурного наследия Гродненской области, включенных в Государственный список историко-культурных ценностей. Среди них мастер по традиционному вырезанию из бумаги ("выцінанка-выбіванка") из Новогрудского района Наталья Климко, мастер по традиционной росписи пасхальных яиц из горпоселка Сопоцкин Гродненского района Лариса Косицкая, мастер по изготовлению пасхальных верб гродненка Доминика Коваленок. Кроме того, с гостями поделятся традициями выпечки праздничных караваев из Слонимского и Волковысского района, расскажут о белоузорчатом ткачестве Понемонья. О народных традициях, обрядах, песнях и танцах на протяжении работы ярмарки расскажут гостям и представители фольклорного коллектива.

Мероприятие призвано всестороннее содействовать процессу возрождения, сохранения и трансляции региональных особенностей традиционной нематериальной культуры региона, популяризировать деятельность народных мастеров.-0-