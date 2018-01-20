Юго-востоку Могилевской области нужно активней использовать имеющийся потенциал - Зиновский

20 января, Костюковичи /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Юго-восточному региону Могилевской области нужно активней использовать имеющийся потенциал. Такое мнение высказал, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, министр экономики Владимир Зиновский, который с рабочей поездкой посещает Костюковичский район.

"Нужно идти смелее на все инновации, которые предлагает здесь государство. К сожалению, пока не выбираются даже те небольшие ресурсы, которые были выделены для развития юго-восточного региона в 2017 году. Это связано прежде всего с плохой проработкой проектов и представленных бизнес-планов", - считает министр.

По его мнению, реализуемые проекты должны быть детально проработаны, чтобы четко прослеживалась перспектива и эффективность реализации тех или иных бизнес-моделей. Он заверил, что помощь государством будет оказываться, как и сохраняться преференции, определенные указом №235 от 8 июня 2015 года "О социально-экономическом развитии юго-восточного региона Могилевской области".

"Местные органы власти и бизнес-сообщество должны быть смелее или более напористыми в реализации тех или иных инициатив. Динамика в данной работе есть, но развитие юго-востока пока движется очень медленно и не оправдывает ожидания правительства. Помощь не будет оказываться бесконечно, поэтому всем заинтересованным сторонам нужно как можно скорее определиться, как быстро использовать имеющиеся ресурсы, чтобы активизировать экономического развитие этого региона по всем направлениям", - порекомендовал Владимир Зиновский.-0-