Юных спортсменов на оздоровление принимают 80 лагерей Минска

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юных спортсменов на оздоровление принимают 80 лагерей, организованных на базе учреждений образования столицы, сообщил сегодня на оперативном совещании в мэрии начальник управления спорта и туризма Мингорисполкома Сергей Фурманов, передает корреспондент БЕЛТА.

В лагерях в первую смену отдохнут более 5,2 тыс. спортсменов-учащихся. Кроме того, ребят принимают в загородных и палаточных девятидневных лагерях. Размер дотации на оздоровление в лагере с дневным пребыванием на одного человека составляет Br86, загородном - Br205, палаточном 9-дневном - Br90.

Сергей Фурманов проинформировал, что подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса осуществляется в 67 учреждениях города. В них занимаются более 23 тыс. детей и подростков в возрасте от 5 до 17 лет по 47 олимпийским дисциплинам и по 18 видам спорта, не включенным в программу Олимпийских игр.

С 14 по 25 июня в городе проводится 13-я Республиканская спартакиада школьников по 21 виду спорта на 15 спортбазах Минска. В ней принимают участие 2 тыс. 786 человек. На церемонии награждения победителей планируется присутствие именитых спортсменов, олимпийских чемпионов.

Всего в городе функционирует около 4 тыс. объектов физкультурно-спортивного значения, в том числе 1 тыс. 250 плоскостных спортивных сооружений различных форм собственности, 243 спортивные площадки, 13 троп здоровья, имеется 188 км совмещенных пешеходно-велосипедных дорожек, шесть площадок для занятий воркаутом.-0-