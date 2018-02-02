Кабинеты предабортного консультирования откроются еще в 4 минских поликлиниках

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре кабинета предабортного консультирования планируется открыть в 2018 году в минских поликлиниках, сообщил сегодня на итоговой коллегии комитета по здравоохранению Мингорисполкома председатель комитета Сергей Малышко, передает корреспондент БЕЛТА.

Последние пять лет в городе отмечается тенденция снижения количества абортов, благодаря предабортному консультированию в 2017 году удалось сохранить 13,6% беременностей.

В 2017 году подобные межрайонные кабинеты психологической помощи "За жизнь" открыты в трех поликлиниках. Консультации специалистов могут получить жители нескольких районов. Так, за кабинетом, расположенным в 10-й городской поликлинике, закреплены пациентки поликлиник №№ 12, 20 и 40; за кабинетом в 37-й городской поликлинике - пациентки поликлиник №№ 11, 22, 29 и 35; за кабинетом в 23-й городской поликлинике - пациентки поликлиник №№ 6, 7, 18 и 21.

Здесь оказывается комплексная психологическая помощь женщинам и членам их семей в кризисных ситуациях, таких как преждевременные роды, перинатальные потери, незапланированная беременность, соматическая патология, сексуальное насилие и др. С ними работают психологи, акушер-гинекологи.-0-