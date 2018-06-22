Какие работы и зачем проводят на Военном кладбище в Минске

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
22 июня 2018, Пт
+17°C
Сплошная облачность EUR 2.3177
USD 2.0076
RUB 3.1463
Главное
(слева направо) Татьяна Холодович, Александр Лукашенко и Артем Быков Лукашенко: стадион "Динамо" станет родным домом для любителей активного отдыха
Президент
"Восточное партнерство" должно быть полезным с точки зрения смягчения региональной напряженности - Макей
Политика
Реконструкторы воссоздали ключевые моменты обороны Брестской крепости
Общество
"Мы как раз ломали голову, как решить жилищный вопрос для сына". Квартиру от "Евроопт" выиграла швея из Минска Наталия Саванович
Общество
Абсолютному большинству сельчан Оршанского района нравятся магазины "Евроопт" - исследование Института социологии НАН РБ
Общество
Реклама на сайте
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Обнаружен опасный вирус на Android
11:10 Технологии
Ночью на Польшу обрушилась буря: один человек погиб, 10 ранены
11:08 В мире
В Минске уменьшилось количество пожаров в подвалах и мусороприемниках
11:07 Регионы
В Гватемале автобус со студентами рухнул в пропасть, 8 человек погибли
11:03 В мире
Крупная партия гашиша изъята у витебчанина
11:01 Происшествия
Родственники защитника цитадели над Бугом приехали из Казахстана на митинг в Брестскую крепость
10:58 Регионы
Бывшего главного архитектора Бобруйска за взятки суд приговорил к 3 годам колонии
10:58 Происшествия
Макей: Беларусь выступает за прямой диалог между ЕС и ЕАЭС
10:55 Политика
Задачи "Восточного партнерства" надо адаптировать к потребностям и интересам стран-участниц - Макей
10:54 Политика
Первая очередь завода "МАЗ-Азия" во Вьетнаме начнет работать в сентябре - Катеринич
10:45 Новости компаний
"Пинскдрев" выпустил серию спичек с геометрическими головоломками
10:37 Новости компаний
Суд над руководителями "Белавтоконтинента" начался в Минске
10:31 Происшествия
Рекорд по сборке оригами установили в Минске
10:30 Культура
Более 500 человек приняли участие в митинге-реквиеме на Буйничском поле
10:24 Регионы
Уроженец Гродненской области выманил в интернете более Br50 тыс.
10:19 Происшествия
Более 20 человек госпитализированы из-за пожара в тоннеле в Республике Корея
10:08 В мире
Минский интернат для детей-инвалидов закупит новое оборудование за средства акции SunRun Challenge
09:59 Регионы
Футболисты сборной Аргентины попросили сменить тренера на матч ЧМ с нигерийцами
09:57 Спорт
В Жлобинском районе легковушка врезалась в отбойник
09:56 Происшествия
Лукашенко совершает рабочую поездку в Могилевскую область
09:54 Президент
Все новости
Темы
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю" К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю"
Чемпионат мира по футболу-2018 в России Чемпионат мира по футболу-2018 в России
Рабочие поездки Президента Рабочие поездки Президента
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Год малой родины Год малой родины
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Какие работы и зачем проводят на Военном кладбище в Минске

Регионы 22.06.2018 | 09:50
Фото из архива
Фото из архива

В Минске приступили к благоустройству Военного кладбища. Какие работы и зачем проводят на одном из старейших некрополей столицы, корреспонденту БЕЛТА рассказали специалисты.

По словам главного архитектора проектов УП "Минскпроект" Николая Дятко, готовятся материалы по реконструкции кладбища, они будут направлены в комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома, Министерство культуры, в спецкомбинат КБО, УКС Советского района, который выступит заказчиком по проекту.

"Предполагается частичная мемориализация всего комплекса, замена ограды и входных ворот. Кованые решетки, входная группа будут содержать декоративные элементы (скульптуры, барельефы) военной тематики. Также речь идет об устройстве дополнительных пешеходных дорожек", - отметил Николай Дятко.

На кладбище находятся захоронения как периода Русско-турецкой войны XIX столетия, так и времен Первой мировой, Великой Отечественной войн. Здесь нашли покой многие деятели науки, литературы, искусства, государственные и общественные деятели страны, в том числе классики белорусской литературы Янка Купала и Якуб Колас.

"Все эти периоды нашли отражение в концепции реконструкции кладбища. Рассчитываем установить малые архитектурные формы с пояснениями по различным группам захоронений. Дополнительно появятся проходы к могилам со стороны ул.Михайлова, предполагается расширение существующей дорожки от ул.Козлова к храму Александра Невского, замена мощения на гранитные плиты, установка скамеек, новых фонарей. Также предусмотрена организация подсветки храма, памятников солдату, Якубу Коласу и Янке Купале, организация дополнительного входа со стороны ул.Краснозвездной", - пояснил Николай Дятко.

Большое внимание уделено освобождению территории от насаждений, которые представляют опасность, вдоль дорожек будут высажены кустарники и цветы. "Пока мы определили только образное решение. Требуется согласование предпроектных предложений с заинтересованными ведомствами, прежде всего с Министерством культуры", - сказал Николай Дятко.

В настоящее время принято решение о благоустройстве территории. Представитель храма Александра Невского протоиерей Димитрий Хорошко отметил, что до этого около трех лет велась подготовительная работа. На могилах была размещена информация с просьбой к родственникам привести в порядок захоронения. "Кладбище, вне всякого сомнения, является частью истории города. Мы благодарны государству, Мингорисполкому, что обращено внимание на эти захоронения. В свое время еще сын Янки Купалы Данила обращал внимание на неухоженность кладбища, на отсутствие ограды. Еще тогда бил тревогу, чтобы столь уникальное место сохранить для будущих поколений", - отметил он.

При этом Димитрий Хорошко добавил, что по вопросам выполнения работ идет постоянный диалог с работниками спецкомбината, на обслуживании которого находятся захоронения. "Работы ведутся в соответствии с разрешением Министерства культуры. К 60-летию Великой Победы некоторая часть Военного кладбища уже реконструирована и отреставрирована. Важно, чтобы мы помнили прошлое. Уникальные надмогильные сооружения, конечно, будут сохранены. Некоторые обеспокоены, что срезаются ограды. К сожалению, они в большинстве случаев аварийные и представляют угрозу для людей", - подчеркнул Димитрий Хорошко.

Как отметил заместитель директора по идеологической работе спецкомбината КБО Сергей Тур, благоустройство заключается в демонтаже ветхих надгробных сооружений, старых оград, крестов. Три года назад спецкомбинат КБО проводил инвентаризацию, чтобы уточнить захоронения, за которыми некому ухаживать. На их место установят знаки-подголовники единого образца. Если на старом надгробье были различимы фамилия, имя и отчество, они будут выгравированы на идентификационном знаке.

"По новому закону о погребении и похоронном деле, который вступил в силу с июля 2015 года, специализированная организация при необходимости, но не реже одного раза в два года, комиссионно проводит инвентаризацию мест погребения, находящихся на обслуживании. На Военном кладбище из почти 8 тыс. захоронений 3 тыс. 882 оказались заброшенными. Мы в первую очередь обращали внимание на надмогильные сооружения, степень разрушения которых исключает ремонт или восстановление", - пояснил Сергей Тур.

Сотрудники комбината, если находили контакты, предупреждали родственников по телефону или по почте о необходимости привести в порядок могилы.

"Спустя два года после начала инвентаризации, как записано в законе, спецорганизация вправе утилизировать и демонтировать надгробные сооружения, благоустроить место захоронения. За это время мы согласовали проект идентификационного знака, который должен устанавливаться на месте захоронения. Он согласован с министерствами культуры, архитектуры и строительства, Мингорисполкомом. В нынешнем году принято решение о благоустройстве территории, к нему приступили с 4 июня", - сказал он.

Работа будет проводиться до конца года. Также комиссия, в состав которой включены представители администрации Советского района, Мингорисполкома, проверила состояние зеленых насаждений. Находящиеся в аварийном состоянии деревья удалены.

Военное кладбище на ул.Козлова - один из старейших некрополей Минска. Первое упоминание о нем относится к середине XIX века. В 1890-х на территории было решено построить храм, который увековечил бы память русских воинов, погибших в Русско-турецкую войну 1877-1878 годов. Построенная церковь освящена 2 февраля 1898 года во имя святого благоверного князя Александра Невского.

Надежда МАТВЕЕВА,

БЕЛТА.-0-

﻿
Теги
Минск
Версия для печати
Новости рубрики Регионы
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3177 BYN 2.323 BYN 2.326 BYN
USD
2.0076 BYN 1.998 BYN 2.002 BYN
RUB
3.1463 BYN 3.135 BYN 3.155 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко встретился с президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций
Все видео

Фотоновости

Молодежная патриотическая акция "Звон скорби" прошла в Могилевской области
Все фото

Инфографика

Стадион "Динамо" На стадионе будет главная и тренировочная арены. Стоимость работ - около 150 млн евро. Вместимость стадиона после реконструкции составляет 22 246 зрителей. Спортобъект на 75% защищен козырьком. На трибуне для прессы смогут разместиться более 800 представителей средств массовой информации.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко Лукашенко запустил обратный отсчет времени до открытия II Европейских игр
Лукашенко совершает рабочую поездку в Могилевскую область
Лукашенко встретился с президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций
Политика
Владимир Макей "Восточное партнерство" должно быть полезным с точки зрения смягчения региональной напряженности - Макей
Макей: Беларусь выступает за прямой диалог между ЕС и ЕАЭС
Задачи "Восточного партнерства" надо адаптировать к потребностям и интересам стран-участниц - Макей
Экономика
Сергей Попков Беларусь в июле представит Еврокомиссии предложения по координации цифровых проектов EU4Digital
Банк BPI France заявил о новой политике кредитного экспортного страхования проектов с Беларусью
МАРТ может получить право проводить публичные слушания по тарифам естественных монополий
Происшествия
Фото Гомельского областного управления МЧС В Жлобинском районе легковушка врезалась в отбойник
Крупная партия гашиша изъята у витебчанина
Бывшего главного архитектора Бобруйска за взятки суд приговорил к 3 годам колонии
Общество
Валерий Ковальков Минтруда пояснило, как не попасть в "пенсионную ловушку"
Президенты Германии и Австрии примут участие в церемонии открытия мемориала в "Тростенце" - Макей
К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю": 22 июня ровно в четыре часа...
Спорт
Во время церемонии открытия Открытие стадиона "Динамо": лучшие кадры
Футболисты сборной Аргентины попросили сменить тренера на матч ЧМ с нигерийцами
Сборная Беларуси по пляжному футболу стартует в Евролиге матчем с Португалией
Технологии
Официальный сайт II Европейских игр обновлен ровно за год до старта соревнований
Обнаружен опасный вирус на Android
Аудитория Instagram выросла до 1 млрд человек
Культура
Фото из социальных сетей Праздник народного мастерства проведут 23 июня в Полоцком районе
Рекорд по сборке оригами установили в Минске
Выставка Тамары Денисовой расскажет о героической судьбе Брестской крепости
В мире
Минобороны РФ опубликовало рассекреченные документы начала ВОВ
Ночью на Польшу обрушилась буря: один человек погиб, 10 ранены
В Гватемале автобус со студентами рухнул в пропасть, 8 человек погибли
Калейдоскоп
Названы лучшие фильмы первого полугодия 2018 года
Подруга Криштиану Роналду показала в Москве помолвочное кольцо
Премьер уходит в декретный отпуск: Джасинда Ардерн родила первенца
Газета 7 дней
Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в КНР Кирилл Рудый: «Учиться у Китая нужно скорости»
Заблудшие в трех соснах
Великан Витебской губернии
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Михаил МЯСНИКОВИЧ. Ставка на качество
Анатолий ЛАППО. Надежные стражи рубежей Отечества
Виктор ЛОВГАЧ. Души прекрасные порывы...
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия