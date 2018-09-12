Кандидаты во "Властелины села" Минской области смастерят лавочку и запрягут лошадь

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Областной этап республиканского семейного сельскохозяйственного проекта "Властелин села" пройдет 15 сентября в деревне Дудинка Борисовского района, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении идеологической работы, культуры и по делам молодежи Миноблисполкома.

Претенденты на звание "Властелин села" примут участие в конкурсе визитных карточек семей-участниц и выставок творческих работ. Молодые люди расскажут о своих семейных праздниках и увлечениях с помощью песен и танцев, представят белорусский национальный костюм с учетом региона проживания семьи и презентуют приусадебное хозяйство.

Сила и сноровка понадобится супругам при распиловке бревна, рубке и складировании дров. Жюри обратит особое внимание на ровность и эстетический вид поленницы. Внимательность и последовательность оценят судьи в конкурсе "Наездники" при запряжке и распряжке лошади. Далее семьи посоревнуются в сельской спортивной эстафете и продемонстрируют свой уровень знаний в интеллектуальном конкурсе. Участникам предстоит смастерить лавочку, при оценке которой будут учитывать качество изделия, время выполнения и прочность.

Уровень ведения приусадебного хозяйства семьи-участницы продемонстрируют в конкурсе видеороликов "Вось мае". Молодые люди расскажут о своих хозяйственности и рачительности, приверженности к традициям предков и любви к малой родине.

Организаторами областного этапа конкурса выступают Минский областной Совет депутатов, Миноблисполком, областной комитет БРСМ и Минское областное объединение профсоюзов.-0-