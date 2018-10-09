Капсулу с посланием к потомкам заложили в арке на въезде в Могилев

9 октября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В арке на въезде в Могилев со стороны Минска сегодня заложили капсулу с посланием к потомкам, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор предприятия "Управление капитальным строительством города Могилева" Андрей Москалев.

В послании завещано любить и беречь родной город и умножать традиции прошлых поколений. Капсула помещена в специально созданную в арке нишу и закрыта плитой.

Строительство арки началось в 2016 году в честь 750-летия Могилева, а в этом году завершены основные строительные работы. Ее высота составляет около 20 м (примерно с пятиэтажный дом), а на строительство пошло почти 1,5 тыс. куб.м бетона. Арку украшают знаковые символы: герб Могилева, орден Отечественной войны I степени и орден Ленина. Внутри на специальных стеклянных стендах размещена информация о знаковых датах в истории областного центра. Благоустроена и прилегающая к арке территория.

"Могилевская арка стала достойными въездными воротами в Могилев и настоящим украшением областного центра, - отметил Андрей Москалев. - Новый архитектурный объект построен в память о тех людях, которые своими поступками прославляли Могилев на протяжении всей его богатой истории, и является отражением их героической жизни и подвигов, знаковых событий в истории города". Арка возведена исключительно за счет пожертвований горожан, добровольного участия предприятий и организаций.-0-

Фото Вестник Могилева