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"Кастрычнiцкi эканамiчны форум" пройдет в Минске 5-6 ноября

Регионы 10.10.2018 | 14:50
Фото из архива
Фото из архива

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Кастрычнiцкi эканамiчны форум" пройдет в Минске 5-6 ноября, сообщил сегодня журналистам директор Исследовательского центра Института приватизации и менеджмента Александр Чубрик, передает корреспондент БЕЛТА.

Название конференции в этом году - "Беларусь в дивном новом мире". Как рассказал руководитель центра, в этом году конференция будет иметь ряд особенностей. В частности, изменится место проведения - площадкой нынешнего форума станет гостиница DoubleTree by Hilton Minsk.

Что касается структуры мероприятия, то конференция будет разбита на две части, каждая из которых в свою очередь будет состоять из трех панелей. Одной из ключевых тем первого дня станет внешняя торговля. Участники второго дня подискутируют о рисках в макроэкономике. "Здесь у нас будет просто звездная команда, - отметил Александр Чубрик, - представители Международного валютного фонда, Всемирного банка". Также руководитель центра выразил надежду на то, что свое участие подтвердит также министр финансов Беларуси Максим Ермолович.-0-

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Теги
конференция, Минск, форумы
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