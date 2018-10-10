10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Кастрычнiцкi эканамiчны форум" пройдет в Минске 5-6 ноября, сообщил сегодня журналистам директор Исследовательского центра Института приватизации и менеджмента Александр Чубрик, передает корреспондент БЕЛТА.

Название конференции в этом году - "Беларусь в дивном новом мире". Как рассказал руководитель центра, в этом году конференция будет иметь ряд особенностей. В частности, изменится место проведения - площадкой нынешнего форума станет гостиница DoubleTree by Hilton Minsk.

Что касается структуры мероприятия, то конференция будет разбита на две части, каждая из которых в свою очередь будет состоять из трех панелей. Одной из ключевых тем первого дня станет внешняя торговля. Участники второго дня подискутируют о рисках в макроэкономике. "Здесь у нас будет просто звездная команда, - отметил Александр Чубрик, - представители Международного валютного фонда, Всемирного банка". Также руководитель центра выразил надежду на то, что свое участие подтвердит также министр финансов Беларуси Максим Ермолович.-0-