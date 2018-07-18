Керамисты из четырех стран станут участниками пленэра в Столинском районе

18 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. VI Международный пленэр гончаров пройдет с 23 по 31 июля в деревне Городная Столинского района, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая отделом традиционной культуры Брестского областного общественно-культурного центра Лариса Быцко.

Свое участие в пленэре подтвердили 30 керамистов из Беларуси, Польши, Украины, России. "Приедут мастера из-под Белостока, Варшавы, Москвы. Большое представительство Украины: будут мастера керамики из Львова, Хмельницка, Измаила. Традиционные русские гончарные изделия представит народный художник России из Скопина - гончарного центра Рязанщины, города-побратима Столина - Татьяна Голованова. Будет много мастеров из Беларуси, в том числе известный керамист, организатор ежегодных международных пленэров по керамике "АРТ-Жыжаль" в Бобруйске Валерий Колтыгин", - рассказала Лариса Быцко.

Торжественное открытие пленэра состоится 24 июля. Будет организована выставка керамических произведений, изготовленных гостями дома. Вечерняя встреча посвящается истории деревни Городная, особенностям местного гончарного промысла и потомственным гончарам, пройдет презентация книги Георгия Вечорки "Городенское гончарство: прошлое и настоящее".

Большую часть времени участники проведут за гончарным кругом. Керамисты, представляющие разные школы и направления, дадут мастер-классы воспитанникам местного центра гончарства, а также попытаются воспроизвести традиционные изделия городнянских мастеров. Основной темой практической работы нынешнего пленэра станет аутентичная городнянская банька - большой кувшин с узким горлышком.

Результаты своего многодневного труда керамисты представят на празднике "Городнянский кирмаш", который будут проводить 29 июля. Там же развернется выставка-продажа изделий мастеров народного творчества, запланирована обширная концертная программа.

Международные пленэры гончаров в Столинском районе по инициативе областного общественно-культурного центра проводятся с 2008-го раз в два года. За это время в Городной побывали мастера из 12 стран, в том числе Дании, Швеции, Латвии, Молдовы, Грузии, Узбекистана.-0-