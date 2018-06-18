КГК Могилевской области: вступительная кампания проходит организованно, без нарушений

18 июня, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Вступительная кампания в Могилевской области проходит организованно, без нарушений. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Комитета государственного контроля Могилевской области Алексей Игликов.

"Комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения централизованного тестирования на первом этапе нарушений со стороны организаторов, повлиявших на ход проведения испытаний, не выявили. Явка абитуриентов в среднем составляет более 95% зарегистрированных", - сказал собеседник.

На самом массовом экзамене, по русскому языку, в контроле приняли участие свыше 190 человек. "ЦТ прошло в спокойной деловой обстановке и без каких-либо серьезных нарушений", - отметил Алексей Игликов.

В Комитете государственного контроля Могилевской области продолжает работу горячая линия по телефонам: 8 (0222) 22-18-97, 31-07-73, 31-07-75, на которые с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 можно сообщить информацию о нарушениях и недостатках в работе организационных комиссий пунктов тестирования.-0-