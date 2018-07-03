Кириченко: независимость Беларуси - достижение и достояние всех ее граждан

3 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Независимость Беларуси - это достижение и достояние всех ее граждан. Об этом заявил сегодня председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко на торжественном митинге, посвященном Дню Независимости Беларуси и 74-й годовщине освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков, передает корреспондент БЕЛТА.

"День Независимости для нас не только символ белорусской государственности и духовной консолидации. Это праздник, в котором слились воедино великие понятия: освобождение, победа, независимость. Освобождение досталось нам ценою жизни каждого третьего белоруса", - сказал Петр Кириченко. Он обратил внимание, что только благодаря ветеранам наши современники имеют возможность мирно жить и трудиться. "Современная независимая Беларусь - достойный преемник Беларуси советской, лучших ее традиций и исторических достижений. Сегодня все наши творческие и практические устремления мы посвящаем единой цели - построению независимого и процветающего государства. Ведь независимость и суверенитет - общее достояние всех граждан республики", - подчеркнул мэр Гомеля.

Череду праздничных мероприятий по случаю Дня Независимости в Гомеле открыло масштабное шествие. Во главе колонны в сопровождении экипажа ГАИ на белых внедорожниках с национальным орнаментом ехали ветераны. Далее следовали "золотые люди", символизирующие тружеников Советского района Гомеля, а также мини-композиции знаковых предприятий города. Продолжили шествие представители органов власти города и области, трудовых коллективов, общественных организаций, молодежь. Несмотря на проливной дождь, на демонстрацию вышли около 20 тыс. человек. Завершилось шествие у мемориала "Вечный огонь", где гомельчане почтили память защитников Отечества минутой молчания, возложили цветы и венки к братской могиле советских воинов и подпольщиков.

Интерактивные площадки памяти развернулись в разных уголках города. У кинотеатра имени М.Калинина угощали солдатской кашей, а в большом зале бесплатно транслировали картину "В августе 44-го…". Кинозону обустроили и в "Проходном дворике" на территории предприятия "Полеспечать".

"Матч Победы" разыграли члены военно-исторических объединений Гомеля на стадионе в Костюковке. Историко-художественная реконструкция футбольной встречи советских футболистов и сборной солдат вермахта в оккупированном Киеве в августе 1942 года объединила ценителей истории и спорта. На стадионе "Гомсельмаш" ветераны одноименного клуба и любительские команды сразились на футбольном поле. А возле Гомельского медуниверситета прошел пробег "Вместе мы можем все", на старт которого вышли около 60 человек, 35 из них - люди с инвалидностью. Так в этом году почтили память спортсменов, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Набережная реки Сож в центральном парке на день превратилась в музей творчества под открытым небом. До 15.00 на площади Восстания активисты БРСМ кружат горожан в национальном хороводе "Свята вышыванкі". А в 15.30 заслуженная артистка России Кристина Орбакайте поздравит гомельчан с Днем Независимости на стадионе "Центральный".

С полудня народные гуляния с конкурсами, песнями, спортивными состязаниями и торговыми рядами развернулись в каждом районе Гомеля. К примеру, у Ледового дворца публику развлекают группы Nuteki, Kawa и "Леприконсы". В Советском районе гостям предлагают поучаствовать в молочно-масленом фесте, мастер-классах по лозоплетению, лепке из глины и фестивале дворовых игр. В Железнодорожном работают аттракционы, организовано катание на лошадях, а в Новобелицком районе - "Белорусский карнавал", арт-пикник, выставка дизайна автомобилей.

Заключительным аккордом праздничного дня станет республиканская акция "Споем гимн вместе". Главная композиция страны прозвучит одновременно на концертных площадках во всех районах города, после чего ночное небо озарят яркие фейерверки.-0-

Фото Сергея Холодилина