22 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Китайская корпорация SUMEC намерена инвестировать в развитие льноводства в Могилевской области. Такая договоренность достигнута сегодня во время встречи председателя Могилевского облисполкома Владимира Доманевского и делегации корпорации SUMEC во главе с ее вице-президентом У Вэйфэном, передает корреспондент БЕЛТА.

Корпорация SUMEC заинтересована в развитии сырьевой базы, наращивании производства льноволокна в Могилевском регионе и его переработке. В качестве базового предприятия определено ОАО "Шкловский льнозавод", с работой и возможностями которого китайские гости познакомились ранее.

Руководитель области в реализации этого проекта предложил выстроить пошаговую стратегию и начать с подписания инвестиционного договора, где оговорить все условия сотрудничества и ответственность сторон. "Нам нужно в ближайшее время определить земельные участки для выращивания льна в районах, где эта культура культивируется и дает хорошие урожаи, и уже осенью приступить к мехобработке почвы и внесению удобрений", - подчеркнул Владимир Доманевский. Он также обратил внимание, что в прошлом году в области вырос хороший урожай льна, имеется достаточный запас элитных льносемян для расширения посевных площадей.

В свою очередь У Вэйфэн высказал готовность корпорации инвестировать в развитие льноводства, поскольку считает этот проект очень перспективным и взаимовыгодным. В Китае белорусское льноволокно, как и изделия изо льна, пользуются высоким спросом. В качестве подтверждения серьезности намерений он вручил Владимиру Доманевскому сертификат на покупку оборудования для Шкловского льнозавода.

На встрече стороны также обсудили широкий спектр направлений развития сотрудничества на перспективу. В частности, планируется в ближайшее время проработать детально возможности создания в Могилевской области крупного производства по выпуску утиного пуха, организации поставок в Китай молочной, мясной и алкогольной продукции.

Важным направлением является развитие туризма. По словам У Вэйфэна, в Китае проживает много пожилых людей, которые активны и увлечены путешествиями. А Беларусь отвечает предпочтениям китайских туристов: здесь красивая природа, хорошая туристическая инфраструктура, живут доброжелательные и гостеприимные люди. В ближайшее время планируется отправить в Беларусь туристическую группу для ознакомления с достопримечательностями, традициями и культурой страны, а также оздоровления в санаториях. Представляет интерес оздоровление китайских детей в тематических лагерях Беларуси: спортивных, военно-патриотических, экологических и др.

Для развития туризма Владимир Доманевский предложил корпорации SUMEC создать в Могилеве базу отдыха с учетом китайских традиций и особенностей национальной кухни. Стороны также договорились проработать реализацию аналогичного проекта в Китае - открыть ресторан белорусской кухни, который станет своеобразной площадкой для рекламы и продвижения на китайский рынок белорусских продуктов питания. В ближайшее время планируется определить с двух сторон туроператоров, которые проработают все детали сотрудничества, возможности приема, условия размещения и состава туристических групп.

"Мы видим серьезные перспективы во взаимовыгодном сотрудничестве с Китаем. Это подтверждают достигнутые соглашения развития сотрудничества на межрегиональном уровне и положительная динамика внешнеторгового оборота. Доля Китая во внешнеторговом обороте Могилевской области вне стран СНГ составляет 8%, а экспорт продукции Могилевской области в Китай только за 2017 год вырос более чем вдвое. Поэтому мы рассчитываем, что достигнутые сегодня договоренности станут реальными проектами долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества", - выразил уверенность Владимир Доманевский.

Китайские бизнесмены 21 мая побывали в Кричеве и Костюковичах, где ознакомились с возможностями производства цемента. Сегодня они планируют посетить здравницы региона, а также ознакомиться с инвестиционными площадками Чаусов. 23 мая делегация намерена посетить Бобруйск и крупные предприятия города.

Корпорацией SUMEC основное внимание уделяется таким направлениям, как торговля и обслуживание, производство и строительство, инвестиции. Ведет продажу товаров широкого потребления: садовое оборудование, электроприборы, высоконапорные моющие устройства, электрогенерационное оборудование, одежда, бытовой текстиль, автомобильные запчасти, медицинская аппаратура, электромеханическое оборудование, стальной прокат, минеральная продукция, уголь.-0-