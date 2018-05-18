Китайский Ичан будет активнее развивать экономические связи с Барановичами

18 мая, Ичан /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Китайский город Ичан провинции Хубэй будет активнее развивать экономические связи с Барановичами. Об этом сообщила вице-мэр народного правительства Ичана Чжэнин Чжоу сегодня на встрече с белорусской делегацией во главе с вице-губернатором Брестской области Андреем Клецом, передает корреспондент БЕЛТА.

Ичан и Барановичи наладили побратимские контакты 6 лет назад. Чжэнин Чжоу в минувшем году посетила Барановичи и Минск. "Мне очень понравились белорусские города, они красивые и чистые", - поделилась впечатлениями она.

Вице-мэр также отметила, что ей очень нравится белорусское молоко, которое отличается высоким качеством. Молоко поставляется в провинцию Хубэй и продается в административном центре, а вот в Ичане его пока нет. В городском правительстве рассчитывают, что белорусы будут активнее продавать свою продукцию в Ичане с учетом того, что железнодорожное контейнерное сообщение связывает Ухань с Брестом. "Мы будем рады, если на обратном пути из Европы в Ухань через Брест белорусские партнеры будут загружать свою продукцию, предназначенную для Ичана", - сказала Чжэнин Чжоу.

В свою очередь Андрей Клец выразил заинтересованность в укреплении экономических контактов как в целом с провинцией Хубэй, так и городом Ичан. Он убежден, что при реализации концепции" Один пояс, один путь" удастся добиться существенных результатов. "Мы придаем большое значение сотрудничеству с Китаем на новом Шелковом пути", - подчеркнул вице-губернатор.

Белорусская делегация посещает город Ичан в рамках международного семинара "Один пояс, один путь. Знакомство с Хубэем". - 0-