Китайским туристам станет проще ориентироваться в Минске

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Систему пространственного ориентирования пешеходов в Минске сделали понятной для туристов из Поднебесной, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор информационно-туристского центра "Минск" Елена Плис.

На стендах, расположенных на территории Верхнего города, Троицкого предместья, Привокзальной площади, площади Якуба Коласа, по улице Немига, проспекту Независимости, появилась информация на китайском языке. "Работа в этом направлении практически завершена. Гостям из Китая теперь станет проще ориентироваться в белорусской столице", - отметила Елена Плис.

Она напомнила, что в конце прошлого года на туристическом портале minsktourism.by создан раздел для китайских туристов, где можно найти всю необходимую информацию о достопримечательностях Минска, безвизовом режиме, посмотреть видеоролик о городе. Кроме того, изданы информационно-рекламные материалы на китайском языке, экскурсии для туристических групп из Китая могут проводить 14 аттестованных гидов-экскурсоводов.

В сентябре 2017 года в республику приехала первая организованная группа китайских туристов для шестидневного тура по программе РУП "Центркурорт" и туристического подразделения корпорации "Китайское международное туристическое агентство". 2018-й объявлен Годом туризма Беларуси в Китае, стороны планируют активизировать сотрудничество в этом направлении. Впервые туристический потенциал Минска планируется представить на туристической выставке в Шанхае.-0-