Китайцы завершили строительство терапевтического корпуса Минской ЦРБ в Боровлянах

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В деревне Боровляны китайские партнеры завершили строительство терапевтического корпуса Минской центральной районной больницы, сообщили БЕЛТА в Миноблисполкоме.

После достигнутых между правительствами Беларуси и КНР договоренностей управление капитального строительства Миноблисполкома и ООО "25-я Компания Китайской корпорации по железнодорожному строительству" заключили 16 декабря 2016 года договор строительного подряда. Строительно-монтажные работы велись с 31 января 2017 года за счет безвозмездной помощи правительства Китая. Завершились они 25 июня нынешнего года. На всех стадиях строительства за его ход отвечала управляющая проектом компания - ООО "Институт по изучению Городского строительства Китая (China Urban Construction Design & Research Institute). ОАО "Институт Минскгражданпроект" адаптировало проект под требования заказчика.

В результате менее чем за полтора года на территории 0,5 га вырос 4-этажный корпус стационара с подземным этажом общей площадью около 7,2 тыс. кв.м (из них почти 6 тыс. кв.м - наземная часть). Стационар рассчитан на 170 коек.

"Сегодня китайская сторона отчиталась за свою часть работы и передала объект нашему управлению, а ввод корпуса предварительно запланирован на середину сентября - его еще необходимо оснастить оборудованием, завершить благоустройство", - пояснил генеральный директор КУП "Управление капитального строительства Миноблисполкома" Валентин Ильюшонок.

Сумма китайской технической помощи составила 74,9 млн юаней (около $11 млн).

Появление этого объекта улучшит медицинские условия и качество обслуживания населения района, а также будет способствовать укреплению дружбы двух стран и народов, отметили китайские партнеры.-0-