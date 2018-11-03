Кладбище и линию по компостированию отходов запроектировали в районе полигона "Тростенцкий"

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общественное обсуждение проекта детального планирования территории в районе полигона ТКО "Тростенцкий", где предполагается размещение нового кладбища "Лесное" и мусороперерабатывающих предприятий, проходит в Минске, сообщили БЕЛТА в администрации Заводского района города.

Презентация материалов состоялась 2 ноября, с информацией можно ознакомиться по 14 ноября в здании районной администрации.

Проект включает два этапа. Так, до 2023 года планируется ввести в эксплуатацию новое кладбище "Лесное" (первую очередь уже в 2019-м), линию по компостированию органических отходов от уборки территорий, организовать площадки для утилизации грунта, зараженного семенами инвазивных растений, выделить два инвестиционных участка для производственных объектов. До 2023 года предусмотрено строительство временного подъезда к кладбищу от Могилевского шоссе протяженностью 1 - 1,5 км, местных проездов и улиц. Парковки предлагается размещать на участках первой очереди освоения.

Градостроительные регламенты застройки регулируются генеральным планом Минска. Территория расположена в Восточной (Могилевской) зоне сектора "Тростенец-Сосны" за пределами МКАД, занимает 331,2 га. Наиболее крупным землепользователем является Минское эксплуатационное управление вооруженных сил (танкодром, здание наблюдательного пункта и хранилища техники).

Свои замечания и предложения по проекту в письменной либо электронной форме можно направить до 25 ноября в администрацию Заводского района Минска с пометкой "общественное обсуждение".-0-