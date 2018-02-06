Ключи от социальных квартир в новостройке вручили в Витебске /дополнено/

6 февраля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Торжественное мероприятие по случаю вручения ключей от социальных квартир состоялось сегодня в Витебском горисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

Молодые люди, которые относятся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили ключи от квартир в новостройке по улице 1-я Пролетарская. В 100-квартирном доме для льготной категории граждан за бюджетные средства построены 22 квартиры.

Председатель Витебского горисполкома Виктор Николайкин вручает ключи Александру Никору.

Председатель Витебского горисполкома Виктор Николайкин вручает ключи Кристине Разумовой.

Ключи от новой квартиры в руках Оксаны Чечет.

Новоселов поздравил председатель Витебского горисполкома Виктор Николайкин. Он отметил, что в плане жилищного строительства минувший год был для областного центра удачным - возведено 123 тыс. кв.м (на 7 тыс. кв.м больше, чем в 2016-м). При этом за бюджетные средства построено 190 квартир, в их числе жилье в доме, который сейчас заселяется на 1-й Пролетарской. Новостройка возведена на месте снесенного ветхого общежития. "В этом районе есть сады и школы, различные торговые объекты, достаточно хорошее транспортное сообщение", - сказал Виктор Николайкин.

Выступает председатель Витебского горисполкома Виктор Николайкин.

Начальник управления жилищной политики горисполкома Марина Арещенко сообщила журналистам, что на учете нуждающихся в получении социального жилья сейчас состоят 536 горожан. В том числе около 300 человек - дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, которым еще не исполнилось 18 лет. Совершеннолетних граждан этой категории в Витебске более 130 человек. "По мере строительства они будут обеспечиваться жильем. Законодательно определено, что социальное жилье предоставляется детям-сиротам на 5 лет. По истечении этого срока квартиры переводятся в разряд арендного жилья", - отметила представитель горисполкома.

Она также пояснила, что сироты имеют право выбора: либо получить социальные квартиры, либо включиться в строительство жилья с использование господдержки (льготные кредиты и субсидии). При этом льготный кредит им предоставляется на таких же условиях, как для многодетных семей.

Касаясь планов на 2018 год, Марина Арещенко подчеркнула, что в Витебске намечено строительство социального жилья с использованием технико-экономической помощи Китая. Это будет 108-квартирный дом по улице Ленинградской. Второй подобный в Витебске.

Как сообщалось, в 2017 году с привлечением китайских инвестиций в микрорайоне Билево была возведена 120-квартирная многоэтажка. -0-

Фото Александра Хитрова