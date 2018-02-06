Ключи от социальных квартир в новостройке вручили в Витебске /дополнено/
6 февраля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Торжественное мероприятие по случаю вручения ключей от социальных квартир состоялось сегодня в Витебском горисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.
Молодые люди, которые относятся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили ключи от квартир в новостройке по улице 1-я Пролетарская. В 100-квартирном доме для льготной категории граждан за бюджетные средства построены 22 квартиры.
Новоселов поздравил председатель Витебского горисполкома Виктор Николайкин. Он отметил, что в плане жилищного строительства минувший год был для областного центра удачным - возведено 123 тыс. кв.м (на 7 тыс. кв.м больше, чем в 2016-м). При этом за бюджетные средства построено 190 квартир, в их числе жилье в доме, который сейчас заселяется на 1-й Пролетарской. Новостройка возведена на месте снесенного ветхого общежития. "В этом районе есть сады и школы, различные торговые объекты, достаточно хорошее транспортное сообщение", - сказал Виктор Николайкин.
Начальник управления жилищной политики горисполкома Марина Арещенко сообщила журналистам, что на учете нуждающихся в получении социального жилья сейчас состоят 536 горожан. В том числе около 300 человек - дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, которым еще не исполнилось 18 лет. Совершеннолетних граждан этой категории в Витебске более 130 человек. "По мере строительства они будут обеспечиваться жильем. Законодательно определено, что социальное жилье предоставляется детям-сиротам на 5 лет. По истечении этого срока квартиры переводятся в разряд арендного жилья", - отметила представитель горисполкома.
Она также пояснила, что сироты имеют право выбора: либо получить социальные квартиры, либо включиться в строительство жилья с использование господдержки (льготные кредиты и субсидии). При этом льготный кредит им предоставляется на таких же условиях, как для многодетных семей.
Касаясь планов на 2018 год, Марина Арещенко подчеркнула, что в Витебске намечено строительство социального жилья с использованием технико-экономической помощи Китая. Это будет 108-квартирный дом по улице Ленинградской. Второй подобный в Витебске.
Как сообщалось, в 2017 году с привлечением китайских инвестиций в микрорайоне Билево была возведена 120-квартирная многоэтажка. -0-
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