Кочанова: в Оршанском районе надо сформировать команду, готовую к выполнению поручений Президента

15 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Оршанском районе надо сформировать команду, готовую к выполнению поручений Президента Беларуси. Такое мнение высказала сегодня журналистам в Орше глава Администрации Президента Наталья Кочанова перед представлением нового председателя Оршанского райисполкома Игоря Исаченко активу района, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас здесь надо сформировать команду, готовую к выполнению поручений главы государства по комплексному развитию Оршанского района, который должен стать примером развития средних городов нашей страны", - сказала Наталья Кочанова. Она отметила, что все задачи ясны и понятны, они доведены по всем направлениям: это и социальная сфера, и промышленность, и сельское хозяйство. При этом глава Администрации Президента особо подчеркнула, что все задачи, которые ставит глава государства, должны в полной мере выполняться руководителем любого района или города.

Игорь Исаченко

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