Кочанова: знания и опыт Вовка помогут вывести промышленность Витебской области на достойный уровень

19 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Знания и опыт Виталия Вовка помогут вывести промышленность Витебской области на достойный уровень. Такое мнение высказала сегодня в Витебске глава Администрации Президента Наталья Кочанова на представлении нового помощника Президента - инспектора по Витебской области активу региона, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вчера на назначении Президент поставил Виталию Михайловичу серьезные задачи. Прежде всего те, которые стоят перед нами всеми, - по развитию Оршанского района. И основополагающее здесь - промышленность. Это абсолютно мудрое решение: он промышленник, а Витебская область - промышленная. И в этой сфере в регионе есть проблемы. Знания и опыт Виталия Михайловича позволят вывести эту отрасль на достойный уровень", - убеждена глава Администрации Президента.

В беседе с журналистами Наталья Кочанова отметила ключевые моменты, на которых будет акцентировано внимание Виталия Вовка в работе на новой должности. Это прежде всего контроль за работой кадров, ситуацией в общественно-политической обстановке в области. "Но самое главное - это, конечно, контроль за выполнением поручений главы государства, потому что все поручения, поставленные Президентом, направлены на повышение благосостояния наших граждан, чтобы людям жилось комфортнее, они имели достойную работу и заработную плату", - подчеркнула Наталья Кочанова.

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