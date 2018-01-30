30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коэффициенты к ставкам налогов на землю и недвижимость для некоторых предприятий Минска снижены. Это предусмотрено решением Минского городского Совета депутатов от 21 декабря 2017 года №368, опубликованном сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщили БЕЛТА в ИМНС по Минску.

Документом внесены изменения в решение от 21 декабря 2016 года №255 "Об установлении коэффициентов к ставкам налога на недвижимость и земельного налога и признании утратившими силу некоторых решений Минского городского Совета депутатов".

В частности, для организаций, которым переданы в хозяйственное ведение находящиеся в собственности Минска гостиницы для домашних животных вместимостью не менее семидесяти голов в части зданий, используемых в качестве таких гостиниц, коэффициент к ставкам налога на недвижимость устанавливается в размере 0,5 (в предыдущем решении - 1). Такой же коэффициент предусмотрен и для организаций, предоставляющих населению услуги общих отделений бань, в части зданий, их частей, используемых для предоставления данных услуг.

Преференции в виде пониженных коэффициентов к ставкам земельного налога дополнительно получили: организации, которым переданы в хозяйственное ведение мусороперерабатывающие сортировочные заводы производительностью 90-100 тыс. т в год в части земельных участков, занятых такими заводами (коэффициент 0,5); организации, предоставляющие услуги бань, в части зданий, их частей, используемых для предоставления данных услуг (коэффициент 0,5); организации общественных объединений "Белорусское общество инвалидов", "Белорусское общество глухих", "Белорусское товарищество инвалидов по зрению", численность инвалидов в которых составляет не менее 50% от списочной численности в среднем за период (коэффициент 1).-0-