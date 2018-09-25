Колл-центр помощи наркозависимым и их семьям откроют в Минске в октябре

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский городской центр социального обслуживания семьи и детей планирует в октябре открыть колл-центр по оказанию помощи наркозависимым и их семьям, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор центра Екатерина Мальцева.

Проект реализуется совместно с МВД Беларуси. Принимать звонки первое время помогут волонтеры общественных объединений, таких как "Матери против наркотиков", "Центр здоровой молодежи". Всю необходимую информацию по теме наркозависимости можно будет найти на сайте pomogut.by. Здесь же можно получить ответы на вопросы в режиме online, проконсультироваться.

"Колл-центр будет работать по примеру круглосуточной кризисной телефонной линии по проблемам семьи и детей. Уже закуплено необходимое оборудование. Рассчитываем, что с 1 октября минчане смогут обратиться к специалистам за помощью по вопросам профилактики и лечения наркомании", - отметила Екатерина Мальцева.

В центре социального обслуживания семьи и детей проводятся групповые занятия для созависимых, а также индивидуальные психологические консультации.

Минский городской центр социального обслуживания семьи и детей создан в 1999 году при финансовой и методической поддержке представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси. Здесь в сотрудничестве с партнерами оказывается комплексная помощь семьям, в которых есть наркозависимые, длительно не работающие, детям, признанным находящимися в социально опасном положении. Работают папа- и мама-школы, реализуется национальная модель по работе с мужчинами-агрессорами.-0-