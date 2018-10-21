Команда Воложинского района выиграла областную спартакиаду работников спортивной сферы

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда Воложинского райисполкома заняла 1-е место в VI спартакиаде среди работников отделов по образованию, спорту и туризму райгорисполкомов Минской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении спорта и туризма Миноблисполкома.

Также призовые места заняли дружины Несвижского района и города Жодино - второе и третье места соответственно.

Спартакиада проходила с 19 по 21 октября в Воложинском районе на базе Минской областной спортивно-оздоровительной базы "Галактика". Участники мероприятия приняли участие в соревнованиях по дартсу, настольному теннису, парковому волейболу, броскам в баскетбольное кольцо, прыжкам через скакалку, набиванию футбольного мяча, фигурному вождению велосипеда, прыжкам с места, перетягиванию каната и толканию бревна.

Команды-победители и призеры в общекомандном зачете награждены кубками и грамотами, а также сертификатами на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для специализированных учебно-спортивных учреждений своего района. Обладатели 1-го, 2-го и 3-го места получили соответственно Br10 тыс., Br5 тыс. и Br3 тыс.

Организаторами выступают главное управление по образованию и главное управление спорта и туризма Минского облисполкома, управление по образованию, спорту и туризму Воложинского райисполкома, ГУ "Минская областная спортивно-оздоровительная база "Галактика".-0-