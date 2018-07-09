9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет землеустройства Мингорисполкома с начала года составил 29 протоколов по нарушениям земельного законодательства, сообщила председатель комитета Наталья Тюптенкова на оперативном совещании в Мингорисполкоме.
Протоколы направлены в суды Минска для рассмотрения и привлечения виновных к административной ответственности.
Общая сумма штрафов составляет свыше Br6 тыс.
На основании вступивших в законную силу постановлений судов в налоговые органы направлены сведения о взимании 10-кратной ставки земельного налога за земельные участки общей площадью 3 га.
За самовольное занятие земель составлено 14 протоколов, за нарушения сроков возврата временно занимаемых земель - 15 протоколов.
/Будет дополнено/.-0-
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