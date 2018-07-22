22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комплекс для метеорологических наблюдений в Уручье будет введен в эксплуатацию осенью. Об этом в эфире телеканала СТВ сообщил начальник ГУ "Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды" Роман Лабазнов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Благодаря поддержке главы государства сегодня в самом разгаре строительство метекомплекса в районе Уручье в Минске, которого долгие годы очень не хватало. Мы получим полноценный комплекс, где уже в этом году приступим к выполнению наблюдений, в том числе наблюдений за состоянием высоких слоев атмосферы. Ввод в эксплуатацию планируется осенью", - сказал Роман Лабазнов.

По его словам, Белгидромет и Министерств природных ресурсов разработали серьезный комплекс мероприятий, направленный на значительное улучшение качества прогнозов погоды. "Он рассчитан на три года. Сегодня мы вплотную занимаемся решением вопросов об организации подготовки кадров для синоптической службы в Беларуси. Специалистов-синоптиков у нас пока не готовят, но с 1 сентября нового учебного года в магистратуре Белгосуниверситета уже начнут обучение три специалиста", - проинформировал начальник.

"Второй серьезный аспект - это развитие сети радиолокационных наблюдений. В настоящее время ведется работа по установке радиолокаторов на аэродроме "Витебск". В 2020 году эта работа завершится. За три года мы поставим еще три радиолокатора в Витебске, Гродно и Бресте. Сегодня у нас есть локаторы в Минске и в Гомеле", - добавил Роман Лабазнов.-0-