Комплекс по выращиванию шампиньонов открылся в Щучине

4 октября, Щучин /Корр. БЕЛТА/. Первый в Гродненской области комплекс по выращиванию культивируемых шампиньонов открылся в Щучине, передает корреспондент БЕЛТА.

Разместилось новое производство в районе бывшего военного аэродрома. Инвестором выступило ООО "Логал-Био". В середине 2017 года был заключен инвестдоговор. Сумма инвестиций превысила Br10 млн. На создание комплекса потребовалось около года.

"Изучали опыт и технологии ведущих в Европе производителей шампиньонов, посетили множество фабрик и приняли решение, что и в Беларуси можно создать подобное производство", - отметил директор ООО "Логал-Био" Александр Алейников. Общая посевная площадь комплекса составляет около 8,6 тыс. кв.м, предполагаемая проектная мощность - около 2,4 тыс. т грибов в год.

Александр Алейников

Производство высокотехнологичное, весь процесс автоматизирован, компьютеры и техника следят за микроклиматом, ручной труд используется лишь на завершающем этапе. Причем снимать грибы доверено нежным женским рукам, работницам даже пришлось пройти специальное обучение. К слову, на предприятии создано 95 рабочих мест. Цикл производства грибов - около 36 дней, за это время собирают три урожая.

"Щучинский район был выбран не случайно. Два с половиной года назад мы здесь реализовали инвестиционный проект по созданию солнечной электростанции, - рассказал Александр Алейников. - В районе комфортный инвестиционный климат, ощущается поддержка местных властей". Немаловажным фактором, по его словам, послужило и выгодное местоположение Щучина, проходящая рядом трасса М6. Ведь около 95% продукции планируется экспортировать в Россию.

В настоящее время строится еще один аналогичный комплекс. Ввести его предполагается в 2019 году, будет создано около 200 рабочих мест.

Заместитель председателя Гродненского облисполкома Елена Бубенчик на церемонии открытия комплекса сообщила, что в Гродненской области для инвесторов представлено около 500 различных предложений. "В Щучинском районе, что важно, не просто предлагают, а активно реализуют их. Важно, что создается немало новых рабочих мест - это свидетельство развития региона", - подчеркнула она.

Елена Бубенчик

Председатель Щучинского райисполкома Сергей Ложечник также отметил, что Щучинский район продолжает быть привлекательным для бизнеса. Вскоре, например, будут открыты три биогазовые установки, мощность 1 МВт каждая. Запущены производства по деревообработке, на которых создано около 40 новых рабочих мест. Недавно успешно прошли переговоры с крупным европейским производителем мебели по открытию фабрики.-0-

Фото Леонида Щеглова