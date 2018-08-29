"Комсомольская тусовка в городе N" соберет работающую молодежь Гомельской области 29-31 августа

29 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Туристический слет работающей молодежи Гомельской области "Единство-2018", посвященый 100-летию Ленинского комсомола и Году малой родины, пройдет в Житковичском районе 29-31 августа, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома.

В слете примут участие более 300 молодых представителей предприятий, организаций, учреждений региона. На живописном берегу озера Белое разобьют палаточный городок 22 команды (по одной от каждого района области и Гомеля). На протяжении трех дней молодым людям предстоит пройти творческий и спортивный конкурсный марафоны. Команды расскажут о себе в "Визитной карточке". Тема творческого состязания - "Комсомольская тусовка в городе N". По задумке организаторов, каждая команда является "городом N". За пять минут участникам необходимо презентовать свою малую родину, показав ее колорит, традиции и достопримечательности. Обязательное условие - использовать комсомольские песни прошлых лет или их аранжировки.

Самое неожиданное сюрприз-испытание - "Кот в мешке". По традиции его готовит та команда, на чьей территории проходит мероприятие. Задания, которые уже запрятаны в мешок, остаются загадкой и для оргкомитета. Участники также преодолеют туристическую полосу препятствий, посоревнуются в спортивном ориентировании, перетягивании каната, волейболе.

Интрига с определением победителя турслета продлится до окончания последнего состязания, которое может в корне изменить показания турнирной таблицы. Будут названы обладатели трех призовых мест и награждены лидеры каждого конкурсного этапа. Абсолютный победитель увезет право проведения турслета "Единство-2019" в свой район.

Организуют мероприятие главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома и Житковичский райисполком. Впервые слет "Единство" собрал работающую молодежь региона в 2004 году. Среди основных целей мероприятия - укрепление и расширение связей между коллективами предприятий, организаций, учреждений, учебных заведений области, пропаганда туризма и здорового образа жизни в молодежной среде.-0-