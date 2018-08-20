Конкурс буктрейлеров на белорусском языке проведут в Гродненской области

20 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Конкурс буктрейлеров на белорусском языке пройдет в Гродненской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении образования Гродненского облисполокма.

Конкурс "Мой родны кут, як ты мне мілы…" будет посвящен Году малой родины. Участие в нем смогут принять учащиеся общеобразовательных школ и учреждений среднего специального образования. Творческую составляющую не ограничивают: это может быть как видео, так и анимационный ролик, посвященный книге или конкретному произведению белорусского автора.

"Проводится конкурс и как часть целенаправленной работы по популяризации белорусского языка, чтения белорусских авторов", - отметили в главном управлении образования.

При постановке детей на учет для поступления в дошкольное учреждение образования родители указывают предпочтения насчет того, на каком языке должен учиться их ребенок. Это позволяет спрогнозировать количество белорусскозычных групп в определенных микрорайонах через несколько лет.

В Гродненской области в 2018/2019 учебном году планируется обучение на белорусском языке 15 тыс. школьников и 8 тыс. дошкольников. Информация об учреждениях образования, где учебный процесс ведется на белорусском, размещена на сайтах отделов образования, школ, детских садов. В Гродно, например, в детсадах работают 9 белорусскоязычных групп, планируется открытие первых классов с белорусским языком обучения в школах №32 и №34.

"Особое внимание уделяется подбору педагогических кадров. Они не только досконально владеют белорусским языком, но и должны быть заинтересованы в максимальном усвоении детьми культурных и духовных ценностей и традиций белорусского народа, - отметили в главном управлении образования облисполкома. - Во всех детских садах и школах на протяжении учебного года и в летний период регулярно проводятся воспитательные и культурные мероприятия на белорусском языке".

Итогом такой работы стали результаты централизованного тестирования по белорусском языку. У выпускников Гродненской области высокиий балл по этому предмету, трое из них получили 100-балльные сертификаты.-0-