Конкурс "Лучший дворник" стартует в Центральном районе Минска

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конкурс "Лучший дворник" стартует сегодня в Центральном районе Минска, сообщили БЕЛТА в администрации района.

Мероприятие, которое начнется в 14.00 на площадке у скульптуры женщины-дворника во дворе дома №51 по улице Каховской, соберет более полусотни рабочих по комплексной уборке и обслуживанию дворовых территорий жилищно-эксплуатационных участков №№ 1-4. Руководителям ЖЭУ будут вручены стилизованные наказы от жителей и дорожные карты с условиями и описанием основных этапов конкурса. Затем участники церемонии совместно благоустроят двор: здесь появятся новые клумбы с цветами бархатцев.

Впервые конкурс "Лучший дворник Центрального района" проведен в 2017 году. Его целью является популяризация рабочих специальностей, а также совершенствование деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства. "Проект снискал поддержку в обществе, получив продолжение в качестве новой доброй традиции нашего района", - отметили в администрации.

После подачи заявок информацию о конкурсантах разместят в сообществе Центрального района в социальной сети "ВКонтакте", где народным голосованием с 16 июня по 20 июля определят лучшего. Затем конкурсная комиссия в течение месяца дважды в разные дни без предупреждения проверит и даст оценку придомовым территориям. Награждение пройдет 7 сентября в рамках праздника двора, который закреплен за набравшим наибольшее количество баллов победителем.-0-