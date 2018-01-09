9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конкурс по продаже Чижовского рынка в Минске пройдет 6 февраля. Начальная цена торгового унитарного предприятия как имущественного комплекса определена по рыночной стоимости - Br3931 тыс., сообщили БЕЛТА в Мингорисполкоме.

Заявления на участие Мингорисполком принимает по 26 января включительно (по адресу ул. Герцена, 2а, каб.11).

Впервые торги по продаже объекта, находящегося в собственности города, назначались на декабрь 2014 года. Тогда основным условием реализации рынка называлось строительство на его месте многофункционального торгового комплекса. Сейчас новому собственнику выдвигаются несколько ключевых условий: погашение кредиторской задолженности рынка (общая сумма обязательств предприятия Br130 тыс.), создание на базе комплекса универсального рынка и сохранение профиля предприятия на срок не менее пяти лет со дня заключения договора купли-продажи с возможностью создания новых видов деятельности. Также за два года с момента заключения договора купли-продажи новому владельцу надлежит утвердить проектную документацию на строительство рынка не менее чем с 60 местами для продажи гражданами продукции, выращенной на их грядках, и с сохранением рядов непродовольственных товаров, оборудованием необходимого количества машино-мест для посетителей. Это самые важные требования, поскольку в данном жилом микрорайоне рынок особенно востребован населением.

В случае, если только один участник подал заявку или только один явился на сам аукцион, и если его предложение соответствует условиям конкурса, продажа объекта приватизации производится на предложенных этим участником условиях.

За просрочку по оплате по договору предусмотрены штраф в размере 10% от цены продажи и пеня 1/360 ставки рефинансирования за каждый день просрочки, которые уплачиваются в бюджет Минска. За невыполнение условий продажи уплачивается штраф в размере 1% от цены продажи имущественного комплекса. В случае неисполнения того же обязательства в течение шести месяцев после взыскания штрафных санкций договор может быть расторгнут по инициативе продавца в одностороннем порядке, а комплекс вернется в собственность города.

Чижовский рынок был открыт в июне 1980 года. Это дочернее предприятие Комаровского рынка занимает площадь более 1,5 га, в том числе капитальные строения - 2043,6 кв.м. На территории рынка организована торговля мясной, овощной продукцией, хлебобулочными изделиями, бакалеей, бытовой химией, промышленными товарами. Также в сезонный период можно приобрести свежие овощи и фрукты.-0-