Концерт к окончанию учебного года соберет в Молодежном театре эстрады активистов БРСМ

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/.Около 200 активистов БРСМ со всех школ Минска соберет сегодня в Молодежном театре эстрады праздничная концертная программа "Последний звонок", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Начнется мероприятие в 15.00. Гостей ожидает яркое шоу, популярные песни и зажигательные танцы, новые знакомства и поздравления от звезд белорусской эстрады. Откроется стилизованная фотозона, интерактивная площадка "Мим БГУ". На сцене выступят группы "PROвокация", ByCity, Las Vegas, ансамбль "Верасы", Ян Маерс, Анна Благова, Александр Сухарев, Инга Киселева, Шир, Радмила Семенова, шоу-проект "ДНК", балет Fusion.

Те, кто наиболее активно проявил себя в деятельности Белорусского республиканского союза молодежи в этом учебном году, получат грамоты и памятные подарки от городской организации общественного объединения. В их числе 28 школьников.

Организатором праздника выступает Минская городская организация "БРСМ".-0-