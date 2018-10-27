Корейский фестиваль дружбы с Беларусью с аншлагом прошел в Минске

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Корейский фестиваль дружбы с Беларусью с аншлагом прошел сегодня в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Яркий и красочный праздник собрал любителей корейской и белорусской культур в Доме культуры" МАЗ". Мероприятие представляло собой микс традиционных и современных номеров от корейских и белорусских артистов. Национальные песни Кореи и Беларуси, классические и современные танцы в стиле К-РОР - все это позволило зрителям ближе познакомиться с корейской и белорусской культурами.

Корейская артистка Пак Мин Чжи на традиционном музыкальном инструменте каягым исполнила белорусскую "Купалiнку" и корейский "Ариранг".

Настоящим украшением концерта стало выступление всемирно известных танцоров в стиле паппинг и анимэйшн-дэнс из Кореи. Шквал аплодисментов вызвало выступление группы "Animation Crew" - кстати, этот коллектив успешно участвовал в таких знаменитых шоу как "America's got talent", "Korea's got talent" и является обладателем ряда престижных наград.

Тепло было встречено и выступление белорусских танцевальных и музыкальных групп разных жанров. В числе выступивших были такие коллективы как YEHET, "Святкi", "Алеся" и многие другие.

Данное мероприятие было организовано посольством Республики Корея в Республике Беларусь. Дипломаты считают, что проведение мероприятия под названием "Корея-Беларусь: фестиваль дружбы" будет способствовать укреплению белорусско-корейского сотрудничества.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Республике Беларусь Ким Ёнг Хо, который был в числе зрителей, выразил уверенность в важности проведения подобных культурных мероприятий. Он считает, что знакомство с культурой друг друга способствует укреплению белорусско-корейской дружбы.-0-