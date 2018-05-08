Кравцов: ветераны активно участвуют в патриотическом воспитании молодежи

8 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов во время традиционного приема поблагодарил ветеранов за активное участие в патриотическом воспитании молодежи, общественной жизни, передает корреспондент БЕЛТА.

На торжественный прием в облисполком были приглашены 25 ветеранов со всех районов области.

"День Победы - большой, всенародный праздник. Подобные встречи накануне его стали доброй традицией. Нам повезло, что мы можем вживую общаться с участниками тех событий, мужественными и героическими людьми. На вашем примере мы видим, как важно ценить и оберегать мир и свободу. Время неумолимо, сегодня в Гродненской области проживают около 590 ветеранов, их средний возраст превысил 90 лет", - отметил Владимир Кравцов. Однако, подчеркнул он, несмотря на преклонный возраст, ветераны остаются активными участниками многих мероприятий в области, их вклад в патриотическое воспитание молодежи невозможно переоценить.

В регионе прилагаются большие усилия для того, чтобы сделать жизнь ветеранов максимально комфортной. За ветеранами закреплены шефы, которые постоянно следят за состоянием их здоровья, жилищными условиями. Регулярно устраиваются встречи, в том числе с молодежью. К мнению, пожеланиям, опыту ветеранов прислушиваются.

На встрече отмечалось, в регионе продолжается работа по увековечиванию памяти жертв и героев Великой Отечественной войны. К празднику приведены в порядок все мемориальные комплексы, памятные места, братские могилы.

Празднование Дня Победы в Гродненской области началось с торжественных приемов ветеранов. Сегодня делегации учреждений, предприятий и общественных организаций возлагают цветы и венки к местам памяти. Накануне в Коложском парке Гродно был заложен Сад мира, в котором была высажена сирень сортов Победы.

Основные же праздничные мероприятия в Гродно развернутся 9 Мая. На торжественный митинг гродненцам предлагают собраться у Кургана Славы. Его откроет шествие войск Гродненского гарнизона, выступят руководство области и ветераны, возложат венки к мемориальной доске. Здесь же на "Линии Карбышева" пройдут показательные выступления войск Западного оперативного командования, развернется работа торговых объектов и полевых кухонь. Завершится праздник у Кургана Славы концертной программой, акцией "Споем "День Победы" вместе" и праздничным салютом.

Праздничные площадки развернутся и в центре города: будут организованы концертные программы, работа аттракционов, интерактивные площадки. На площади Тизенгауза состоится выставка военной техники. По улицам Гродно 9 Мая пройдет автопробег ретро-автомобилей и мотоциклов. Завершится он на площади Советской, где можно будет ближе познакомиться с участвующей в пробеге техникой. На площади Ленина на протяжении дня будет работать арт-кафе под открытым небом, танцевальная и концертная площадки. Праздничные гуляния состоятся и в спальных районах города.-0-