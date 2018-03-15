Куда пойти в Минске в выходные: финальный отбор к "Славянскому базару", состязания по брейк-дансу и вкус Минска

Весна пока не спешит порадовать нас теплыми деньками, ласковым солнцем и пением птиц. Но не стоит огорчаться из-за капризов погоды. Лучше самим создавать весеннее настроение. В эти выходные афиша предлагает узнать, кто представит Беларусь на "Славянском базаре в Витебске", и оценить мастерство лучших в мире танцоров брейк-данса. Белорусские болельщики смогут ощутить настоящий спортивный драйв на финале Кубка мира по конькобежному спорту, который состоится на "Минск-Арене". Кроме того, в программе развлечений - фестиваль барной культуры Minsk Cocktail Day, магический вечер с искуснейшими иллюзионистами Минска и межгалактическое путешествие в виртуальной реальности Future LIVE. Также минчан ожидает концерт Большого белорусского стендапа и очередная новинка кинематографа - "Леди Берд".

Регионы приглашают на "Гуканне вясны", гомельское представление Цирка Никулина, Большой Весенний Family Weekend в Гродно и праздничные мероприятия на "Линии Сталина".

Мы всегда готовы рассмотреть предложения о том, как сделать нашу афишу еще более разнообразной и информативной. Приглашаем к сотрудничеству креативщиков и организаторов. Предложения с описанием ваших мероприятий высылать на адрес: afisha@belta.by. Афиша выходного дня рада поделиться самыми яркими и интересными мероприятиями со своими читателями.

СУББОТА, 17 марта

Утром отправляемся в межгалактическое путешествие с Future LIVE

Исследовать удивительный мир, населенный неземными существами, волшебными цветами и инопланетными растениями смогут посетители ТЦ Dana Mall благодаря международному VR-проекту - интерактивной выставке Future LIVE. Здесь взрослые и дети смогут открыть для себя много нового и интересного.

Мероприятие организовано в формате Educatement - это и развлечение, и обучение одновременно. Посетители увидят, как устроен окружающий мир, научатся взаимодействию с окружающей реальностью и узнают, как правильно развить креативное мышление.

Место: ул. Петра Мстиславца, 11 (ТЦ Dana Mall).

Время: 10.00-20.00.

Стоимость: от Br10.

Днем выбираем конкурсантов для "Славянского базара в Витебске"

В эти выходные на сцене Театра эстрады выступят финалисты отборов ко взрослому и детскому конкурсам "Славянского базара в Витебске".

17 марта пройдут финалы конкурсов в формате концертов. Выступления юных дарований начнутся в 12.00. За право представить страну на XVI Международном детском музыкальном конкурсе "Витебск" будут бороться десять участников: Мария Альхафез из Гомеля, минчане Мария Гулевич, Ангелина Ломако, Ярослав Соколиков, могилевчанка Арина Пехтерева, представители Минской области Алеся Витолс, Биата Кабирова, Елизавета Мея, а также Анастасия Тимофеевич (ТиАна) из Брестской области и Артем Скороль из Гродненской области. Гостями концерта станут победители и лауреаты международных детских конкурсов и фестивалей.

Вечером этого же дня в зале Театра эстрады путевку на XXVII Международный конкурс исполнителей эстрадной песни "Витебск" разыграют взрослые исполнители. В составе великолепной десятки - минчане Анастасия Вахомчик (Малашкевич), Нина Жуковская, Ольга Колесникова, Евгений Курчич, витебчанка Анастасия Лейкина, Валерия Шепелевич из Могилева и четыре представителя Минской области: Наталья Ломако (Natali Domini), Дмитрий Никитин, Александр Саванец, Вероника Самускевич.

Помимо участников отборочного тура на сцену выйдет балет Театра эстрады и популярные исполнители: заслуженные артистки Беларуси Инна Афанасьева и Алена Ланская, Гюнешь, Макс Лоренс.

Телеверсии отборочных концертов будут показаны в эфире телеканала "Беларусь 3" 24 марта.

Место: ул. Московская, 18а ("Молодежный театр эстрады").

Время: 12.00 - финал отборочного тура к XVI Международному детскому музыкальному конкурсу "Витебск-2018"; 18.00 - финал отборочного тура к XXVII Международному конкурсу исполнителей эстрадной песни "Витебск-2018".

Стоимость: от Br15.

…или развлекаемся на фестивале барной культуры Minsk Cocktail Day

17 марта в Минске пройдет первый в Беларуси фестиваль коктейльного искусства Minsk Cocktail Day. Мультибар соберет лучшие заведения Минска на одной площадке и закроется за час до полуночи. Гости смогут как следует отдохнуть, пообщаться с барменами, научиться готовить коктейли и послушать хорошую музыку.

Посетителей ждет оригинальное и невероятно разнообразное барное меню по сниженной цене. Лучшие бармены столицы предложат гостям свои авторские напитки, а специалисты по фудпейрингу (foodpairing - мастерство комбинирования различных вкусов) научат правильно сочетать продукты и получать удовольствие от еды.

Любители кофе смогут заглянуть в особый бар, попробовать кофейные коктейли и узнать о необыкновенных рецептах, в которых используется этот ароматный бодрящий напиток.

Кульминацией вечера станет презентация первого коктейля Минска. Уникальный напиток в буквальном смысле передаст вкус белорусской столицы. Над созданием коктейля, который раскроет обаяние Минска, его нрав и темперамент, поработает креативная команда: историк, путешественник, архитектор, музыкант и, конечно же, превосходный бармен.

Кроме дегустационной и обучающей части, в программе фестиваля запланированы соревнования. Любители поборются за звание лучшего HOME-бармена, победителя определит опытное жюри. Завершится Cocktail Day награждением любимого бара Минска, который выберут гости фестиваля.

Место: ул. Октябрьская, 16 ("Креативный кластер Ок16").

Время: 14.00.

Стоимость: от Br15.

Вечером восхищаемся лучшими танцорами мира на WHITE WOLF BATTLE 2018

Белорусские зрители смогут соприкоснуться с танцевальным событием мирового масштаба, посетив открытый Кубок мира по брейк-дансу WHITE WOLF BATTLE 2018.

17 марта на Минск-Арене соберутся диджеи и MC из 4-х стран мира и лучшие танцоры из Беларуси, Казахстана, Марокко, Нидерландов, США, Украины и других уголков планеты. В состязаниях будут участвовать трехкратные чемпионы мира по брейк-дансу из Японии (команда "Floorriorz"), трехкратные чемпионы мира из Франции (команда "Vagabonds"), чемпионы мира из России (команда "Predatorz"). Сочетание зажигательной музыки, невероятной пластики и спортивного азарта не оставит никого равнодушным.

Организаторы обещают публике незабываемое шоу - настоящую танцевальную битву в трех номинациях: Соло Профи, Соло Дети, Команды 5х5. Призовой фонд Кубка составит $10 тыс.

С 10:30 до 15:00 пройдут отборочные для детей и взрослых 1 на 1, с 15:00 до 17.30 - отборочные для команд 5 на 5. В 18:00 стартует официальное открытие, после чего состоятся финальные битвы и награждение победителей.

Желающие принять участие в соревнованиях и побороться за главный приз должны предварительно зарегистрироваться на сайте http://vozrojdenie.by/wwb.

Место: пр. Победителей, 111 (Минск-Арена).

Время: 18.00.

Стоимость: от Br17,5 (для зрителей).

…или разгадываем секреты иллюзионистов

Провести вечер в загадочной атмосфере магии предлагает Минский Клуб Фокусников. Магистры продемонстрируют удивительные номера сценической и микромагии, удивляя публику чудесами иллюзионного искусства. Лучшие фокусники страны поразят воображение зрителей и заставят каждого поверить в волшебство. После представления желающие смогут пообщаться с иллюзионистами и попытаться выведать их секреты.

Поскольку количество билетов ограничено, их стоит заказывать заранее по телефону +375 29 617-08-77.

Место: ул. Интернациональная, 23 ("Мэджик Клаб").

Время: 19.00.

Стоимость: для взрослых - Br15, для детей и студентов - Br12.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 марта

Утро начинаем с похода в зоопарк

Весеннее утро лучше всего начать с приятной прогулки. Для этого есть подходящий повод: 17 и 18 марта минский зоопарк проводит праздничную акцию "1+1" к 80-летию со дня образования Заводского, Октябрьского и Советского районов столицы. В эти дни желающие смогут посетить зоопарк и расположенный на его территории динопарк по специальной цене: 1 билет послужит пропуском для 2 человек. Для посетителей также буду открыты экзотариум, выставки "Аквариум" и "Удивительный мир террариума".

Место: ул. Ташкентская, 40 (Минский зоопарк).

Время: 17 марта - с 10.00 до 21.00 (динопарк до 19.00), 18 марта - с 10.00 до 19.00.

Стоимость: посещение зоопарка - Br9, посещение зоопарка и динопарка - Br13.

Фото из архива

Днем болеем за белорусских конькобежцев в финале Кубка мира

В эти выходные главная ледовая арена страны принимает спортивное событие мирового масштаба - финальный этап Кубка мира по конькобежному спорту. Соревнования будут проходить 17 и 18 марта, в них примут участие свыше 150 спортсменов из более чем 20 стран мира. Среди претендентов на победу будут действующие победители и призеры чемпионата мира и Олимпиады 2018 года. Минчане и гости столицы смогут поболеть за белорусских атлетов (Марину Зуеву и Игната Головатюка), а также насладиться ярким завершением олимпийского конькобежного сезона.

Программа соревнований:

17 марта

14.30 - церемония открытия;

15.00-20.00 - соревнования (500 м (женщины) (1); 500 м (мужчины) (1); командная гонка преследования (женщины); командная гонка преследования (мужчины); 1000 м (женщины); 1000 м (мужчины); 3000 м (женщины); 5000 м (мужчины).

18 марта

15.00-19.00 - заключительные соревнования (500 м (женщины) (2); 500 м (мужчины) (2); 1500 м (женщины); 1500 м (мужчины); командный спринт (женщины); командный спринт (мужчины); 16 кругов (женщины); 16 кругов (мужчины).

Место: пр. Победителей, 111 ("Минск-Арена").

Время: 17 марта - с 14.30, 18 марта - с 15.00.

Стоимость: посещение одного дня соревнований - Br15, посещение двух дней соревнований - Br20-30 (в зависимости от места).

Марина Зуева. Фото из архива

Вечером отправляемся в кинотеатр

Хорошее кино, без сомнения, станет приятным завершением насыщенных выходных. Воскресный вечер лучше всего провести в кинотеатре, наслаждаясь фильмом с окрыляющим названием - "Леди Берд". На этой неделе картина режиссера Греты Гервиг выходит в белорусский прокат.

По сюжету, главная героиня - Кристина МакФерсон - учится в консервативной католической школе Сакраменто. Стремясь быть непохожей на других, она ищет собственное место в мире. Девушка с волосами странного красно-розового цвета выбрала для себя необычное имя - Леди Берд. Ее главная мечта - вырваться из провинциального захолустья и отправиться учиться в Нью-Йорк.

Главные роли в фильме исполнили Сирша Ронан, Лори Меткаф, Трэйси Леттс и Лукас Хеджес. Картина была отмечена двумя "Золотыми глобусами", а также представлена в пяти номинациях на вручении премии "Оскар".

Место: кинотеатры Минска.

Стоимость: от Br5.

…или знакомимся с белорусским стендапом

Лучшие стендап-комики страны соберутся в воскресенье 18 марта в минском баре "Койот". Развлекать публику в этот вечер будут гомельский стандап-клуб THE CREW, Brest stand-up, а также столичный Stand-Up Union. Самые яркие и остроумные участники открытых микрофонов Минска не дадут зрителям заскучать. Гости получат превосходную возможность оценить их чувство юмора и ближе познакомиться с белорусской стендап-комедией. Желающие могут заранее забронировать столик на целую компанию. Отдых в непринужденной обстановке и хорошее настроение гарантированы.

Место: пр. Независимости, 117А (бар "Койот").

Время: 20.00.

Стоимость: Br10.

ЗАСТОЛИЧНАЯ АФИША

Военно-исторические реконструкции на "Линии Сталина"

17 марта в историко-культурном комплексе "Линия Сталина" под Минском отпразднуют 100-летие со дня образования внутренних войск Республики Беларусь.

Организаторы мероприятия подготовили масштабные военно-исторические реконструкции с участием боевой техники и личного состава. За час зрители смогут погрузиться в события, которые охватывают вековую историю внутренних войск, начиная от присяги первых милиционеров в 1918 году и заканчивая выполнением боевых задач в горячих точках в 1980-90-е годы, оказанием помощи в зонах стихийных бедствий и техногенных катастроф.

На центральной сцене выступит Ансамбль песни и танца внутренних войск МВД Республики Беларусь.

Гостей ожидают несколько интерактивных зон: каждый сможет попробовать свои силы в исторической викторине, стрельбе из пневматики, сборке-разборке оружия, а также поучаствовать в мастер-классах. Самые активные посетители зоны ГТО будут награждены дипломами и ценными призами.

Согреться в прохладный день можно будет в специально обустроенных местах, однако лучше одеться потеплее и иметь непромокаемую обувь.

В 11.00 для посетителей откроется экспозиция современного огнестрельного оружия, экипировки и спецтехники. В это же время начнут работу экскурсионные и интерактивные зоны, соревновательная площадка ГТО, квест "Поиск стрелкового оружия".

В 12:00 начнется военно-театрализованное представление:

1. Реконструкция "Присяга красноармейцев и бой с белогвардейцами";

2. Реконструкция боя в Брестской крепости (подвиг Ф.Рябова);

3. Реконструкция "Подвиг Ващенко, снайперское движение";

4. Реконструкция "Операция "Большой вальс" (колонна военнопленных);

5. Реконструкция "Парад Победы на Красной площади Москвы 24.06.1945 г.";

6. Реконструкция "Послевоенные годы. Эпизод борьбы с бандами националистов" (подвиг ефр. Н. Захарова);

7. Реконструкция "Оказание помощи в зоне стихийных бедствий и техногенных катастроф";

8. Реконструкция "Поддержание правопорядка и стабильности в зоне военных конфликтов 1988-1994 гг.";

9. Показательные выступления взрывотехников, эпизод боевой работы по освобождению заложников, рукопашный бой, файер-шоу.

Праздник продлится до 18.00, а интерактивные зоны завершат работу в 15.00. Стоимость для взрослых - Br14, для детей - Br7.

"Гуканне вясны" в деревне Озерцо

17 марта Музей народной архитектуры и быта приглашает всех на праздник "Гуканне вясны" в деревне Озерцо. Организаторы собираются воссоздать древний белорусский обряд зазывания весны, сопровождающийся веселыми и шумными гуляньями. Посетители смогут увидеть художественную реконструкцию праздника на основе этнографических сведений, познакомиться с традициями, сохранившимися в белорусских регионах. В этом году зрителям дополнительно покажут обряды зазывания весны, характерные для Центральной Беларуси и Поднепровья.

Обряд "Гуканне вясны". Фото из архива

Гости праздника смогут полюбоваться коллекцией глиняных птичек из фондов музея, а также поучаствовать в мастер-классе по их изготовлению. Посетители получат шанс приобщиться к народным танцам и забавам, насладиться традиционными весенними песнями в исполнении народных коллективов. Праздник продлится с 14.00 до 16.00 и завершится торжественным сожжением колеса на плоту.

Цирк Юрия Никулина в Гомеле

17 марта на арене Гомельского государственного цирка дадут первое представление артисты знаменитого Цирка Никулина. Зрителей ждет незабываемое шоу с яркими, зрелищными номерами. Гвоздем программы станет выступление бенгальских белых тигров под руководством лауреатов международных конкурсов Алисы Нестеровой и Алексея Поручаева.

Молодая продолжательница известной цирковой династии Алиса Нестерова представит акробатическое шоу "Куноити" и номер "Весенний джаз" в исполнении дрессированных собачек. Забавные четвероногие артисты не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых.

Ирина Силантьева удивит публику аттракционом "Кошачьи игры", а воздушные гимнасты Виктория и Алексей Артемьевы исполнят страстное танго на трапеции без страховки.

Зрителей также ожидают классические и всем полюбившиеся трюки акробатов и жонглеров, которые смотрятся на одном дыхании. А веселить публику до слез будет клоун "Мик" - Николай Кормильцев.

Большой Весенний Family Weekend в Гродно

ТЦ OldCity приглашает взрослых и детей весело и, главное, полезно провести время на Большом Весеннем Family Weekend. 18 марта с 11.00 до 18.00 на территории торгового центра будут действовать разнообразные зоны активностей:

- Монтессори студия Sadika,

- ДЦР "Лесенка",

- ДЦР "Умкаград",

- ДЦР "Мозаика",

- Мультицентр "Совушка",

- Школа иностранных языков Streamline,

- ДЦР "Уникальные дети",

- ДЦР "Островок знаний",

- Школа рисования Елены Щербаковой,

- Робототехника Steamlab.

Фото из архива

Маленьких гостей будут развлекать аниматоры игровой комнаты "Бим-Бом". Тем временем мамы и папы смогут посетить семинары от стилиста Елены Беляевой, от логопеда из ДЦР "Умкаград", а также занятия по личностному росту для мам от Family club и мастер-классы по финансовой грамотности от бизнес школы Kovalski (Наталья Ковальская).

Для рукодельниц будут организованы занятия по плетению, вязанию и скрапбукингу. Посетителей также ожидает разнообразная концертная программа, желающие смогут поучаствовать в соревнованиях по настольному футболу.-0-