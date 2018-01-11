Куда пойти в Минске в выходные: "Прыгоды на Калядкі", Новогодний бал в Большом театре и путешествие по музею-подлодке

Новый год и Рождество позади. Казалось бы, пора возвращаться к размеренному ритму будней… Но не тут-то было! Впереди старый Новый год, а вместе с ним щедрецкие гадания, веселые колядовщики, праздничная кутья и, конечно же, много танцев, песен и занимательных мастер-классов. Афиша выходного дня предлагает узнать, как проходят традиционные Колядки, окунуться в водоворот Новогоднего бала, заглянуть на фестиваль батлеечных и кукольных театров "Нябёсы", прогуляться по первому в СНГ музею-подлодке, зажечь танцпол под ритмы сальсы и посмотреть парочку хороших фильмов.

Застоличная афиша приглашает на "Щедрецкие гадания" в д.Озерцо, Новый год во дворце Радзивиллов в Несвиже, колядный обряд "Цари" в Минской области и "Колядный разгуляй" в Полоцком районе, а также на "Новогодний калейдоскоп: от классики до джаза" в Витебске.

Мы всегда готовы рассмотреть предложения о том, как сделать нашу афишу еще более разнообразной и информативной. Приглашаем к сотрудничеству креативщиков и организаторов. Предложения с описанием ваших мероприятий высылать на адрес: pressuser@belta.by. Афиша выходного дня рада поделиться самыми яркими и интересными мероприятиями со своими читателями.

СУББОТА, 13 января

Утро проводим на желтой субмарине

Первый и пока единственный в своем роде в странах СНГ мобильный музей-подлодка отправился в путешествие по Беларуси. А создали его энтузиасты - сотрудники и воспитанники Центра океанографии "Открытый океан" при содействии партнеров.

Мобильный музей-подлодка

Сейчас желтый корпус 12-метровой стилизованной субмарины привлекает внимание прохожих на площадке перед культурно-спортивным центром Минского отделения БЖД. Именно здесь первым делом припарковался ЗИЛ-130 с военным прицепом, который оформлен в виде подлодки Карла Шильдера, одного из основателей подводного флота России.

Внутри импровизированного подводного судна разместилась экспозиция, заполненная сверху донизу стендами. Здесь собрано более 100 моделей кораблей и подводных лодок, начиная с бочки Ефима Никонова XVIII века и заканчивая современными атомными субмаринами, вещи моряков-подводников, исследователей водных глубин, подарки белорусских полярников прямиком с Антарктиды. И между всем этим - голубые аквариумы с морскими и пресноводными обитателями.

Музей-лаборатория, следуя своему названию, выполняет две функции. Помимо экскурсий для всех желающих, это место дает пространство для работы научного клуба при Центре океанографии. Он работает на бесплатной основе, но заниматься в нем могут только мотивированные дети. Заявку можно подавать с 10 лет, но еще предстоит пройти испытательный срок.

Передвижная экспозиция будет припаркована возле бывшего Дворца железнодорожников примерно до 16 марта и открыта для посещений с 10.00 до 18.00 ежедневно. В дальнейшем музей отправится путешествовать по городам Беларуси. В первую очередь - на родину известных мореплавателей: вице-адмирала Валентина Дрозда в Буда-Кошелево, вице-адмирала Георгия Холостякова в Барановичи, вице-адмирала Егора Томко в Миоры, а также в Борисов, где прошло детство контр-адмирала Владимира Дронова. Обязательны к посещению несколько городов Витебской области, откуда родом в том числе и сам Карл Шильдер.

Место: ул.Чкалова, 7.

Время: с 10.00 до 18.00.

Стоимость: Br4 - детям, Br5 - взрослым.

Днем знакомимся с величайшим шоуменом XIX века

Биографический мюзикл режиссера Майкла Грейси "Величайший шоумен" обещает поддержать праздничное настроение и согреть в холодные январские дни. Фильм расскажет о жизни Финеаса Тэйлора Барнума, организовавшего один из популярнейших бродячих цирков девятнадцатого века.

Барнум всегда мечтал войти в историю, но все его занятия не приносили ему удовольствия. И когда, казалось, весь мир обернулся против него, он решает пойти вслед за своей мечтой. Барнум создает завораживающее представление-сенсацию, которое стало рождением мирового шоу-бизнеса.

В главных ролях: Кэвин Дуэйн Зендея, Ребекка Фергюсон, Хью Джекман, Зак Эфрон, Мишель Уильямс, Пол Спаркс и др.

Место: кинотеатры Минска.

Стоимость: от Br5.

Вечером окунемся в водоворот Новогоднего бала

Большой бал соберет гостей в Большом театре Беларуси в ночь на старый Новый год - с 13 на 14 января.

Пройдет праздник в девятый раз. Вихрь танцев и водоворот самых разных развлечений, живая музыка и интересные фотозоны, искрометные шутки и отличное настроение, розыгрыши и веселая компания, необычные сюрпризы, шампанское, гала-концерт и мини-представления - такова программа волшебной ночи в театре. К этому добавляется возможность не только увидеть любимых артистов, но и поговорить с ними и, конечно, взять автограф.

Фото Большого театра Беларуси

Программа бала начнется в 20.00. Будет звучать музыка, работать "Рождественская почта", с помощью которой каждый зритель сможет оставить для любимых артистов, музыкантов, дирижеров, режиссеров новогоднее послание.

Торжественное открытие бала состоится в 21.00, а еще через час запланирован танцевальный мастер-класс для всех желающих. Основное действо - бал-карнавал - начнется после полуночи. В камерном зале солисты оперы и трио "Глория" представят программу "Итальянские фантазии", а в зрительном зале для гостей состоится двухчасовой концерт-сюрприз.

Изюминкой этого Новогоднего бала станет "Арт-квест". Всем участникам необходимо пройти четыре этапа и добраться до финала.

Новогодний бал в Большом театре - возможность удивительным образом переместиться из XXI века в минувшие столетия. Гостям следует приложить для этого немного усилий: дам ожидают в пышных бальных или вечерних платьях в пол, а мужчин - в смокингах или элегантных костюмах.

Место: пл. Парижской коммуны, 1.

Время: с 20.00 до 1.00.

Стоимость: от Br40.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 января

Утро на фестивале батлеечных и кукольных театров "Нябёсы"

Международный рождественский фестиваль батлеечных и кукольных театров "Нябёсы" проходит 11-14 января при Воскресной школе Свято-Елисаветинского монастыря в Минске.

В воскресенье (заключительный день) состоятся два спектакля:

11.30-12.20 - "Недотепа из вертепа" (на украинском языке). Закарпатский академический областной театр кукол (г. Ужгород, Украина).

13.00-13.20 - "Вифлеемская звезда" (на русском языке). Детская театральная студия "Сказка" (г. Санкт-Петербург, Россия).

Также состоятся мастер-классы по соломоплетению, изготовлению кукол и рисованию, круглый стол, церемония закрытия фестиваля и награждение лауреатов.

Место: ул. Выготского, 5.

Время: начало в 11.30.

Стоимость: бесплатно.

День на традиционных Колядках

Отметить старый Новый год малышей и их родителей приглашает культурное пространство "Мед". В воскресенье здесь пройдет представление "Прыгоды на Калядкі" от студии традиционных белорусских праздников "Ланцужок".

В программе - театрализованное представление на основе народных традиций, мастер-класс по созданию колядной мини-звездочки, игры, песни, танцы, настоящая кутья и другие угощения.

Всем, кто придет в праздничных костюмах, скидки на билет.

Место: ул. Толбухина, 4.

Время: начало в 12.00.

Стоимость: Br12 - детям, Br5 - взрослым.

Вечер за просмотром фильма из проекта "Лістапад. Коллекция"

Самый титулованный фильм Михаэля Ханеке "Пианистка" выходит в ограниченный прокат в Минске.

В преддверии выхода на экраны нового фильма Михаэля Ханеке "Хэппи-энд", проект "Лістапад. Коллекция" решил порадовать минских поклонников одного из главных режиссеров современности и показать еще две его выдающиеся работы - фильмы "Пианистка" и "Любовь".

Кадр из фильма "Пианистка"

Премьера "Пианистки" состоялась на Каннском кинофестивале в 2001 году, где фильм получил рекордные три награды фестиваля, включая гран-при. Увидеть шедевр мирового кинематографа можно только одну неделю - с 11 по 17 января.

Главная героиня Эрика - профессор Венской консерватории. Она учит молодежь дивной музыке Шуберта, сама же, будучи монстром современной цивилизации, страшно далека от гармонии небесных сфер.

Сценарий "Пианистки" Михаэль Ханеке писал по одноименному роману австрийской писательницы - лауреатки Нобелевской премии Эльфриды Елинек. Главную роль в картине исполнила одна из самых известных актрис французского кино - Изабель Юппер. Снявшаяся в более ста картинах и имеющая огромное количество наград и премий, среди которых несколько премий "Сезар", награды Венецианского и Каннского фестивалей. Изабель Юппер получила за роль в "Пианистке" награду Европейской киноакадемии и приз в Каннах.

Фильм доступен к просмотру зрителям, достигшим возраста 18 лет.

Место и время: кинотеатр "Пионер" в 18.20 и 21.00, Falcon Club Бутик Кино в 12.00 и 18.55, velcom cinema Silver Screen в ТЦ "Дана Молл" в 19.00.

Стоимость: от Br5,5.

…или на открытом вечере в стиле сальса

Узнать об истории танца сальса, выучить несколько движений и собственно потанцевать можно в студии танца "Кредо".

Фото из социальных сетей

Вечер проведут один из самых известных диджеев и педагогов сальсы в Минске Антон Григорьев и восходящая звездочка белорусской сальсы - Анна Рутковская.

Мероприятие не требует какого-либо предварительного уровня подготовки. Просто возьмите с собой интерес к новому, хорошее настроение и не забудьте сменную обувь.

Место: ул. Кальварийская, 17-505.

Стоимость: для зарегистрировавшихся заранее по телефонам (+375 29) 7512065 или (+375 29) 8473357 - вход свободный, без предварительной регистрации - Br5 на месте.

Время: начало в 19.00.

ЗАСТОЛИЧНАЯ АФИША

Празднование Коляд в Минской области

В разных районах центрального региона колядные праздники отмечают с учетом местных традиций. Так, одним из традиционных и наиболее интересных мероприятий вновь станет колядный обряд "Цари" c элементами рождественского карнавала, внесенный в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Он пройдет в д. Семежево Копыльского района 13 января.

В обряде поучаствуют молодые мужчины и юноши (семь человек), так называемые цари, одетые в специальные костюмы, а также другие персонажи. Ряженые шествуют по деревне, ходят по домам, где разыгрывают сценки с элементами народной драмы "Цар Максіміліян", показывают борьбу "царей". По завершении проходит традиционное поздравление хозяев дома и одаривание участников представления. Обряд "Цари" появился в Семежево в XVIII веке. Он был возрожден в 1997 году и впоследствии первым в области получил статус объекта нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Еще один обряд из числа наиболее архаичных новогодних поздравительных обрядов - "Шчадрэц" - покажут в д. Рог Солигорского района во время старого Нового года, в ночь с 13 на 14 января. Он проходит при участии традиционных костюмированных персонажей - деда, бабы, козы, журавля, лошади. Ряженые ходят по деревне от избы к избе, их сопровождают дети. Примечательно, что участие в проведении обряда могут принять все желающие.

Также в колядном календаре области этновечеринки, спектакли, представления, выставки. Непосредственно в областном центре народного творчества по 25 января проходит республиканская выставка "Калядныя ўзоры", посвященная 25-летию Белорусского союза мастеров народного творчества.

"Щедрецкие гадания" в д.Озерцо

Коляды - один из самых популярных праздников у белорусов, отмечался на протяжении двух недель. Во время Коляд ряженые ходили по домам, пели колядки и просто веселились. Особенным действием на Коляды считалось гадание на будущее, на любимого, на урожай в следующем году.

Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта приглашает 13 января своих друзей на праздник "Щедрецкие гадания" (с 14.00 до 16.00). Вас ждет интересное и забавное времяпровождение в веселой компании музейного села с традиционными гаданиями, танцами и песнями.

В программе мероприятия: обряд "Щедрец", гадания на будущее и любовь, конкурс "Лучшая колядная звезда", "Колядный квест", спектакль кукольного театра "Батлейка", фотозона с колядным реквизитом, народные танцы, игры и песни, мастер-класс по изготовлению колядных звезд.

Также можно приобрести сувениры от народных мастеров и посетить "Белорусскую корчму", которая находится на территории музея.

Стоимость билетов: для взрослых - Br8, для школьников - Br4, для детей дошкольного возраста - бесплатно.

Новый год во дворце Радзивиллов в Несвиже

Национальный историко-культурный музей-заповедник "Несвиж" приглашает 13-14 января на праздничную программу "Новый год во дворце Радзивиллов". В эти дни посетителей ожидает увлекательное историческое путешествие в разные эпохи. Проходя по залам и комнатам дворца, можно будет последовательно попасть в XVII, XVIII и XIX века, встречаясь с представителями княжеской семьи - Николаем Христофором Радзивиллом Сироткой, Михаилом Казимиром Радзивиллом Рыбонькой, Антонием Вильгельмом Радзивиллом. Хотя все они жили и действовали в разные времена, всех их объединяет то, что им приходилось участвовать в битвах, планировать военные кампании, укреплять резиденции, испытывать радость побед и горечь поражений. Их имена навсегда вписаны в военную летопись радзивилловского рода, Беларуси и всей Европы.

Кроме воспоминаний о былых походах и победах, гостей ожидает атмосфера настоящего праздника с запахом еловых веточек, доброжелательными улыбками, сюрпризами и подарками, которые долго будут напоминать о встрече Нового года во дворце Радзивиллов.

"Колядный разгуляй" в Полоцком районе с метанием валенков и метлоболлом

"Колядный разгуляй" устроят на старый Новый год в Полоцком районе.

Рождественский праздник соберет 13 января в деревне Богатырская около 100 представителей Домов культуры со всего района, местных жителей и гостей. Празднование старого Нового года начнется с колядования по подворьям населенного пункта. Много эмоций подарит всем участие в последующих шуточных забавах и рождественских гаданиях. Так, девушки с помощью метания валенков будут определять, в какую сторону им предстоит выйти замуж, а в ходе "обнимашек" с забором узнают, в этом ли году случится это знаменательное событие.

Оправдывая название деревни, яркими впечатлениями обещают порадовать силовые конкурсы среди мужчин. Они будут участвовать в боях с мешками на козлах, ходьбе на колодках, армрестлинге и поднятии гирь. В последнем состязании у предприимчивых холостяков будет реальный шанс вместо гирь поносить на руках девушек.

В спортивный блок программы входят и смешанные соревнования: гигантская скакалка, перетягивание каната, метлоболл, в котором вместо клюшек используются метлы, а вместо шайбы - мяч, и другие.

Еще больше юмора и веселья ждет всех гостей праздника во второй части мероприятия, которое пройдет в местном Доме культуры. Здесь запланированы чаепитие, колядные танцы и творческий ринг представителей Домов культуры, которые определят лучшую колядную звезду и проведут шуточную защиту своих колядных мешков.

"Новогодний калейдоскоп: от классики до джаза" в Витебске

Октет балалаек "Витебские виртуозы" подготовил праздничную программу к старому Новому году. Концерт "Новогодний калейдоскоп: от классики до джаза" состоится 13 января.

Исключительно женский октет "Витебские виртуозы", которым руководит Тамара Шафранова, выступит вместе с солистом филармонии Леонидом Кожарским (тенор). В филармонии заверяют, что известные мелодии в исполнении искусных балалаечниц, безусловно, создадут хорошее настроение и наполнят теплом любимый многими праздник (со странным для современного человека названием) старый Новый год.

В концерте можно будет услышать популярную музыку Амилькаре Понкьелли, Карлоса Гарделя, Джека Фина, а также уроженца Витебска Евгения Магалифа. Начало концерта в 16.00.

На старый Новый год в филармонии ждут и детей. Маленькие зрители увидят волшебный музыкальный спектакль "Зимняя сказка. Продолжение". Зрители отправятся в сказочное путешествие с девочкой Машей и ее мамой - феей. Действо насыщено яркими танцевальными и вокальными номерами. Показы состоятся 13 и 14 января, начало в 11.00.-0-