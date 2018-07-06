Куда пойти в выходные: "Купалье" в Александрии, "Джазовые вечера" и Stereo Weekend

Несмотря на то что предстоящие выходные будут сокращенными, их программа будет насыщенной и яркой. Летом даже за один день можно успеть очень много. Предлагаем побывать на заключительном в этом сезоне концерте "Джазовых вечеров", принять участие в велопробеге, посетить выставку о путешествиях, посмотреть прекрасные фильмы и провести Stereo Weekend в Ботаническом саду, куда приглашены Monatik, Lucille Crew, Иван Дорн, GusGus. Кроме того, Беларусь с 6 по 7 июля празднует Купалье (Ивана Купалу).

Застоличная афиша рекомендует отправиться искать цветок папоротника в Александрию во время яркого праздника "Купалье" или отметить древний летний праздник в Озерце. Также можно посетить познавательную выставку "Белла Шагал. Портрет жены художника" в Арт-центре Марка Шагала в Витебске.

Мы всегда готовы рассмотреть предложения о том, как сделать нашу афишу еще более разнообразной и информативной. Приглашаем к сотрудничеству креативщиков и организаторов. Предложения с описанием ваших мероприятий высылать на адрес: pressuser@belta.by. Афиша выходного дня рада поделиться самыми яркими и интересными мероприятиями со своими читателями.

СУББОТА, 7 июля

Субботним вечером насладимся музыкой на проекте "Джазовые вечера"

В субботу, 7 июля, состоится заключительный концерт "Джазовых вечеров с Банком БелВЭБ". Основой программы под девизом "В джазе только девушки" станут проекты с участием инструменталисток и вокалисток из Франции, Израиля, Беларуси.

Вечер откроет дуэт 10-летних саксофонисток Арины Чирицо и Дарьи Яговдик. Они представляют детскую музыкальную школу №14 города Минска. Девочки играют всего год, но их талант уже отмечен призами на конкурсах. Арина Чирицо является лауреатом конкурсов "Джаз-тайм 2018" (Солигорск), "Я играю джаз" (Минск), "Шанс" (Поречье). Дарья Яговдик также является лауреатом конкурса "Шанс" (Поречье).

Хэдлайнерами заключительного вечера будут пианистка Billy Cobham Band Камелия Бен Насер (Франция) со своим трио, вокалистка Сиван Арбель (Израиль), а также белорусские коллективы Lu Krukovskaya Project и "Джаз-трио Евгении Летун" (Беларусь).

Режиссер фестиваля Андрей Калина отмечает: "Когда мы вспоминаем самых известных джазовых исполнительниц, то чаще всего говорим о певицах: Билли Холидей, Элле Фитцжералд и других. На нашем концерте мы развеем миф, что джазвумен в основном поют. Они не менее виртуозно владеют музыкальными инструментами, особенно такими, казалось бы "мужскими", как контрабас и бас-гитара, я уж и не говорю о клавишных и духовых".

Место: сцена у городской ратуши.

Время: с 20.30 до 23.00.

Стоимость: бесплатно.

Посмотрим очередной бесплатный фильм в Верхнем городе

Финско-немецкую трагикомедию "По ту сторону надежды" покажут в историческом центре Минска 7 июля. Вход свободный.

Картина режиссера Аки Каурисмяки вышла на экраны в 2017 году. Где-то на окраине "асфальтовых джунглей" Хельсинки судьба сводит честного малого Каледа, потерявшего родину и близких, и бывшего коммивояжера Викстрема, вложившего весь свой капитал в покупку убыточной забегаловки. Меланхоличный Викстрем и его эксцентричная команда берутся опекать нового знакомого. Пока Калед занят поисками пропавшей сестры, его новые друзья ищут способ преобразить свой ресторанчик и сделать его популярным заведением.

Организатором мероприятия выступает УП "Киновидеопрокат" при поддержке Мингорисполкома. Картина предоставлена проектом "Лiстапад. Коллекция".

Место: Верхний город, дворик отеля "Монастырский".

Время: начало в 21.30.

Стоимость: бесплатно.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 июля

Утром примем участие в велопробеге

Белорусы смогут присоединиться к международному велопробегу "Быстрее, чем рак".

Европейская акция Ride4women объединяет города и страны в борьбе против онкологических заболеваний у женщин. На территории Беларуси участники велопробега окажутся 7 июля, а 8 июля велопробег пройдет по Минску. В нем планируют принять участие 2,5-3 тыс. белорусов.

Велопробег стартует от Национальной библиотеки (сбор 9.30-10.30 у станции метро "Восток"). За час участники проедут к Дворцу спорта, там их будут приветствовать белорусские артисты. На концертной площадке выступят Полина, Сергей Соболь, Хелена Мерааи, Евгений Ермолкович. Во время мероприятия будет работать ярмарка-продажа изделий ремесленников-онкопациентов.

Место: старт около Национальной библиотеки.

Время: сбор 9.30-10.30 у станции метро "Восток".

Стоимость: бесплатно.

Или побываем на фестивале триатлона Volatfest-2018

Фестиваль триатлона Volatfest-2018 пройдет в Минске 8 июля.

Volatfest-2018 будет включать три дистанции:

- 200 м плавание, 5 км велогонка, 1 км бег (лимит 150 человек),

- 600 м плавание, 15 км велогонка, 3 км бег (лимит 150 человек),

- Volatman 1.9 км плавание, 90 км велогонка, 21 км бег (лимит 200 человек).

Старт плавательного этапа состоится в районе аквапарка "Лебяжий". Велосипедный этап - проспект Победителей. Беговой этап - велодорожка от аквапарка "Лебяжий" до "Минск-Арены". Движение транспорта 8 июля будет закрыто на участке пр. Победителей от ул. Нарочанской (не включая перекресток) с 10.00 до 12.30 и с 14.00 ориентировочно до 19.00.

Можно посетить мероприятие, чтобы поболеть за родных и друзей. По окончании соревнований состоится паста-пати с участием музыкальных коллективов Беларуси.

Организаторы Volatfest 2018 Белорусская федерация триатлона, Министерство спорта и туризма, НОК Беларуси и Мингорисполком.

Место: в районе аквапарка "Лебяжий".

Стоимость: поболеть за участников соревнований можно бесплатно.

Сходим на выставку "Сказочные герои Беларуси. Часть 2: возвращение"

В выставочном зале Музея истории белорусского кино по 22 июля работает выставка "Сказочные герои Беларуси. Часть 2: возвращение".

Ровно два года назад в этом же зале впервые были показаны герои белорусских сказок, мифов и легенд, материализованные в ростовых скульптурах и помещенные в оригинальный мультимедийный контент. После долгого и интересного пути выставка возвращается в Минск с шестью новыми героями.

В экспозиции выставки представлены:

- 15 ростовых скульптур;

- иллюстрации белорусского графика В.П. Слаука;

- маленькие скульптуры для маленьких посетителей;

- игровая компьютерная зона с HTC Vive;

- игровая компьютерная зона с Oculus Rift;

- мультимедийный контент.

Место: Музей истории белорусского кино, ул. Свердлова, 4.

Время: с 11.00 до 19.00.

Стоимость: взрослым - Br4, студентам - Br3, школьникам и пенсионерам - Br2.

Побываем на выставке "Voyage, voyage"

Во Дворце искусства с 5 по 15 июля Союз художников проводит Республиканскую выставку-конкурс "Voyage, voyage". Девиз выставки - "Мир без границ", а тема - путешествия.

В пространстве Большого зала Республиканской художественной галереи объединились разные поколения белорусских художников. Основу экспозиции составляет живопись, графика и скульптура. Это и Вильнюс 1950-х годов, увиденный глазами Ивана Медведева, и Индия Георгия Поплавского, и полотна молодых художников, в которых отобразилась чуть ли не вся карта мира. А центральным событием выставки обещает быть "Долина Фараонов", написанная Анатолием Кузнецовым по следам симпозиума в Египте в 2000 году.

Здесь и керамика, и стекло, и дерево, и камень, и гобелены, и световые композиции, и даже компьютерная графика.

На выставке будут также представлены фотографии ночных городов, сделанные космонавтом Олегом Новицким с борта МКС.

Место: Дворец искусства, ул. Козлова, 3.

Время: с 11.00 до 19.00.

Стоимость: взрослый билет Br5, детский и льготный билет - Br2,5.

Проведем Stereo Weekend в Ботаническом саду

Фестиваль Stereo Weekend с Новым Радио пройдет 7 и 8 июля в Центральном ботаническом саду.

Stereo Weekend с Новым Радио - музыкальный open air в лучших европейских традициях. В общей сложности за два фестивальных дня на площадке выступит около 30 артистов.

На фестивале будет три разные по направлению и стилю сцены. Main Stage соберет представителей популярной танцевальной музыки: инди-поп, диско, электроника, хаус. Alternative Stage представят исполнители нишевой музыки и андеграунда, в первый день фестиваля атмосферу создаст качественный женский вокал, а второй день прокачают рэп-исполнители. Experimental Stage - это площадка для самых необычных исполнителей.

Хэдлайнеры мероприятия: Monatik, Lucille Crew, Иван Дорн, GusGus.

Также среди участников заявлены: "Самое большое простое число", "Гречка", PALMA PLAZA, Guru Groove Foundation, ATL, Бакeй, Kakora, On-The-Go, "Браво".

Место: Центральный ботанический сад, ул. Сурганова, 2В.

Время: с 12.00 до 23.00.

Стоимость: билеты с 13 апреля - 6 июля: один день - Br29,99, два дня - Br39,99. Билеты в день фестиваля: один день - Br40, два дня - Br50.

Вечером посмотрим омолаживающую комедию Бландин Ленуа "50 весенних дней"

В Минске по 11 июля можно посмотреть трогательную и смешную картину французского режиссера Бландин Ленуар "50 весенних дней". Демонстрироваться фильм будет в Falcon Club Бутик Кино в рамках проекта "Лістапад. Коллекция".

Картина расскажет о хрупкой француженке Авроре, которой в один день жизнь преподнесла сразу несколько сюрпризов: новую любовь, увольнение и внуков. Как Авроре справиться со всем этим?

У Авроры две взрослые дочери и одна верная подруга. Героиня их очень любит. Чего она не любит, так это перемены: когда Аврора теряет работу и узнает, что скоро станет молодой бабушкой, то воспринимает это как намек на то, что мир захватила юность, а ей тут уже не место. К счастью, у Авроры появляется идеальный повод начать жизнь с чистого листа… и даже убедить всех, что лучшее только начинается.

Режиссер Бландин Ленуар рассказывает об идее фильма: "Как часто случается, тема пришла из личного опыта. Я была невероятно расстроена пришествию своих сорока лет, пока еще не понимая, почему я так боюсь становиться старше. Мои друзья мужчины отказывались это понимать. Я давно поняла, что женщины в свои 50 не особо представлены в кино. Как чувствовать приближение к возрасту, который, как правило, невидим? Я знаю многих женщин, которые оставались в ужасном одиночестве без любви. Невероятных, красивых, талантливых женщин, чьи бывшие строили новую жизнь для себя. Я хочу дать этим женщинам и себе огромное желание взрослеть. "50 весенних дней" для меня - это способ исцеления от моих собственных тревог".

Роль Авроры в ленте исполнила режиссер и сценарист Аньес Жауи. Несмотря на богатую фильмографию ("Известные старые песни", "Дом Нины"), в первую очередь, она известна киноманам как обладательница приза Каннского кинофестиваля за лучший сценарий к картине "Посмотри на меня". А фильм "На чужой вкус" (2001), в котором она также сыграла главную роль, был назван лучшим на кинопремии "Сезар".

Место: Falcon Club Бутик Кино, пр-т Победителей, 20.

Время: начало в 18.10.

Стоимость: Br25 за билет на двоих.

Или оценим новый боевик Marvel "Человек-муравей и Оса"

Новый фильм студии Marvel "Человек-муравей и Оса" с Полом Раддом в главной роли вышел 5 июля в широкий прокат.

Кстати, как недавно стало известно, исполнитель главной роли в "Человеке-муравье" Пол Радд имеет белорусские корни, его предки родом из Гомельской области Беларуси. Новость артист рассказал в интервью журналу "Мир Фантастики". По его словам, настоящая фамилия его отца - Рудницкий, его предки родом из небольшой деревеньки в Гомельской области, а прадед Пола Радда был призван на службу в русскую армию в 1895 году.

Сюжет фильма: Скотт Лэнг (известный как Человек-муравей) уже заслужил право оказаться в команде Мстителей, но желание быть ближе к собственной дочке удерживает его в родном Сан-Франциско. Все меняется, когда доктор Хэнк Пим призывает Скотта присоединиться к новой, опасной миссии. А помогать в противостоянии с коварным врагом Человеку-муравью будет новая напарница - Оса.

Первый фильм про супергероя Человека-муравья вышел в 2015 году.

ЗАСТОЛИЧНАЯ АФИША

Побываем на празднике "Купалье" в Александрии

Праздник "Купалье" в Александрии ("Александрия собирает друзей") пройдет 7-8 июля на берегу Днепра в агрогородке Александрия Шкловского района.

Участников праздника ждет яркая, насыщенная разноплановыми мероприятиями программа, в которой на различных площадках будут задействованы более 1,5 тыс. артистов из 7 стран: Беларуси, России, Украины, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши.

Тема Года малой родины станет заглавной на празднике, именно она легла в основу театрализованного представления "Малая родина", которое пройдет 7 июля в 21.30 на главной сценической площадке. В представлении примут участие популярные отечественные и зарубежные исполнители. Также 7 июля пройдет конкурсно-тематическая программа-презентация купальского карнавального и ростового костюмов "Купаліш і Купалінка".

Во время праздника ожидается множество культурных и развлекательных проектов с участием отечественных и зарубежных музыкантов, артистов и творческих коллективов. Так, второй день мероприятия (8 июля) посвящен Дням культуры Украины, в которых примут участие более 300 артистов из соседнего государства. Праздник обещает быть более ярким и масштабным, чем предыдущие. Для пребывания гостей на площадке созданы максимально возможные комфортные условия.

Более 1,5 тыс. артистов и исполнителей задействуют в празднике "Купалье" Праздник "Купалье" на Могилевской земле в восьмой раз собирает гостей на берегу реки Днепр. Тема малой родины станет главной на празднике и гала-концерта "Малая родина".

Регионы Беларуси представят свои фестивальные проекты. К примеру, Гомельская область презентует международный фестиваль этнокультурных традиций "Зов Полесья", Гродненская - фестиваль традиционной культуры "Скарбы Гродзеншчыны", Минская - областной праздник "Слуцкія паясы" и т.д. А 18 районов Могилевской области представят свои знаковые традиционные мероприятия, в числе которых фестиваль народного творчества, промыслов и ремесел "Дрибинские торжки", этнопраздник "В гости к Радимичам" (Чаусский район), фестиваль "Гаспадарчы сыр" (Славгородский район).

Свою программу представят белорусские книгоиздатели и книгораспространители. Предусмотрены презентации белорусских книг и журналов, встречи с авторами в ходе акции "Культурны маршрут "Мая Беларусь: сучасныя пісьменнікі - дзецям", проведение литературной викторины на тему малой родины.

На празднике также организуют выставку агроэкотуризма Беларуси "Адпачывайце ў вёсцы!".

Благодаря проведенным работам по обустройству луговины возле Днепра удалось значительно расширить территорию праздника "Купалье". Кроме того, для участников и гостей в этом году в окрестностях Александрии и Копыся предусмотрено порядка 10 тыс. парковочных мест для автомобилей. Запланированы дополнительные рейсы железнодорожного и автобусного транспорта.

Билеты на концерты, которые пройдут на главной сценической площадке, активно продаются. Билет на мюзикл "Малая родина" стоит Br27, а на концерт, который пройдет 8 июля в рамках Дней культуры Украины, - Br10. Билеты можно приобрести в кассе Могилевской областной филармонии, а также через интернет-ресурс kvitki.by.

Первый праздник "Купалье" состоялся в 2010 году. Гуляния традиционно пройдут в живописном месте на берегу Днепра, около моста, который соединяет не только два населенных пункта - Александрию и Копысь, но и две области - Могилевскую и Витебскую.

Отметим "Купалье" в Озерце

Музей народной архитектуры и быта в деревне Озерцо приглашает 7 июля отпраздновать "Купалье".

Древний летний праздник, который праздновался в честь солнца, наивысшего расцвета природы и зелени, чествования воды и огня называется "Купалье". Именно в купальскую ночь якобы цветет папоротник, магический цветок, найдя который можно овладеть всеми знаниями природы, девушки гадают на будущее замужество, на суженых. Никто не спит в такую таинственную ночь: люди собирают лекарственные травы, девушки плетут венки, поют купальские песни, водят хороводы вокруг купальского костра, устраивают игры.

В программе праздника:

- плетение купальских венков и рассказ про купальские растения;

- купальское шествие;

- торжественное разжигание купальского костра, хороводы, игры, гуляния;

- волшебные сказки и предания;

- гадание на венках;

- традиционные купальские песни, игры и танцы под белорусские народные инструменты.

Начало мероприятия в 18.00.

Побываем на выставке в Витебске, посвященной Белле Шагал

В Арт-центре Марка Шагала в Витебске 6 июля открылась выставка, посвященная Белле Шагал.

Экспозиция "Белла Шагал. Портрет жены художника" приурочена ко дню рождения мастера, который отмечается 6 июля. Она включает копии фотодокументальных материалов, рассказывающих о семье Розенфельдов (девичья фамилия Беллы), графические работы Шагала из коллекции музея, предметы, воссоздающие атмосферу городского быта начала ХХ века, издания книги Беллы Шагал "Горящие огни". Впервые на выставке экспонируется авторская литография, выполненная по работе Марка Шагала "День рождения".

Факты биографии Беллы Шагал и ее роль в становлении карьеры Марка раскрываются в широком историческом и культурном контексте. Из материалов выставки можно узнать редкие факты из истории Витебска, его еврейской общины. Белла Шагал предстает не только в образе музы великого художника, ее образ является самодостаточным: прекрасно образованная эмансипированная женщина, сделавшая шаг вперед по сравнению со своим традиционным окружением, но при этом сохранившая и передавшая широкой публике память о своих корнях, наделенная острым умом, тонким пониманием культурной ситуации и литературным талантом.

Куратор выставки - известный витебский шагаловед Людмила Хмельницкая. 8 июля в 11.00 она проведет авторскую экскурсию по экспозиции. Вход свободный.-0-