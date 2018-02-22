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Куда сходить в Минске в выходные: "Гуканне вясны", карнавал цветов и возвращение Высоцкого

Регионы 22.02.2018 | 15:27
На празднике "Гуканне вясны". Фото из архива
На празднике "Гуканне вясны". Фото из архива

Тротуары укрыты снежной пеленой, столбики термометра упрямо показывают минус, а ведь близятся последние выходные зимы. Афиша предлагает позвать долгожданную весну и помочь ей вступить в свои права. Сделать это можно на празднике "Гуканне вясны" в Минском зоопарке или на весеннем карнавале цветов в Ботаническом саду. В предстоящий уикенд вы также сможете узнать об открытиях и загадках в космологии в Минском планетарии, посетить несколько интересных выставок, насладиться духовной музыкой на фестивале "Великопостные концерты" и спеть любимые песни из репертуара Высоцкого под музыку Президентского оркестра.

Застоличная афиша по случаю 23 февраля подготовила меню "мужских" развлечений. В эти выходные можно побывать на тракторном биатлоне в Сморгонском районе, посетить военно-историческую реконструкцию на "Линии Сталина", ощутить спортивный азарт на "Белорусской лыжне - 2018" в Могилеве и "Гомельской лыжне" в заречной зоне Сожа, а также попробовать чай из самовара XIX века в Гомеле.

Мы всегда готовы рассмотреть предложения о том, как сделать нашу афишу еще более разнообразной и информативной. Приглашаем к сотрудничеству креативщиков и организаторов. Предложения с описанием ваших мероприятий высылать на адрес: pressuser@belta.by. Афиша выходного дня рада поделиться самыми яркими и интересными мероприятиями со своими читателями.

СУББОТА, 24 февраля

Утро на весеннем карнавале цветов

Ботанический сад зимой. Фото из архива
Ботанический сад зимой. Фото из архива

На календаре февраль, а в Ботаническом саду уже наступила весна. Пора, когда вместе с природой пробуждаются чувства, когда радуешься простым мелочам, когда хочется ярких красок на смену темным серым будням. Побывать на весеннем карнавале цветов можно, посетив выставочное мероприятие "От зимы к весне" в Ботаническом саду.

На выставке представлена экспозиция эпифитных папоротников, сортимент кротонов и цветущих орхидей из коллекционного фонда Ботанического сада, а также редкие экземпляры из частных коллекций и гибриды западной европейской селекции.

Экспозиция орхидей украсит выставку своим разнообразием и роскошью цвета. На выставке будут представлены разнообразные орхидеи башмачки (пафиопедилумы и фрагмипедиумы), драгоценные орхидеи (макодесы, аноектохилусы, лудизии), разнообразные фаленопсисы, камбрии, зигопеталумы, каттлеи, цимбидиумы. Только на выставке в Ботаническом саду можно ознакомиться с цветущими орхидеями, которые источают тончайшие ароматы ванили, ландыша, карамели.

Позже, к Международному женскому дню, экспозиция сменится на многовидовую выставку гиацинтов и тюльпанов.

В рамках выставки по выходным дням с 13.00 до 14.00 пройдут разнообразные мастер-классы и консультации от научных сотрудников по агротехнике и выращиванию орхидей и других, представленных на выставке, растений. В марте наряду с мастер-классами состоится цикл лекций на самые актуальные темы, которые сегодня являются трендом сезона, для любителей цветов и дачников.

Место: ул. Сурганова, 2в.

Время: с 10.00 до 17.00.

Стоимость: Br6 - вход на ландшафтную зону.

День на празднике "Гуканне вясны"

Экзотариум в Минском зоопарке. Фото из архива
Экзотариум в Минском зоопарке. Фото из архива

В Минском зоопарке 24 февраля пройдет весенний праздник "Гуканне вясны". После долгой зимы весну ждут с большим нетерпением, поэтому праздник встречи весны всегда отмечали радостно и торжественно.

Гости зоопарка смогут стать настоящими участниками традиционного весеннего торжества: позвать весну вместе с волочобниками, поучаствовать в символическом сожжении чучела зимы, приветствуя начало новой жизни, поводить весенние хороводы, повеселиться под традиционную музыку, потанцевать и поиграть.

На празднике вас ждет традиционная ярмарка, на которой будет действовать специальная "валюта". Чтобы ее заработать, придется поучаствовать в конкурсах и играх. Чем больше активности - тем больше заработок. За эту "валюту" вы бесплатно получите приятные сюрпризы и сувениры.

Место: ул.Ташкентская, 40.

Время: в 13.00.

Стоимость: Br9.

Вечер космических открытий…

Фото из архива
Фото из архива

Минский планетарий приглашает в субботний вечер на программу "Трибуна ученого". В звездном зале минского Планетария расскажут об открытиях и загадках в космологии и астрофизике. Своими знаниями и исследованиями в этой области науки поделится Альберт Витольдович Минкевич - доктор физико-математических наук, профессор кафедры теоретической физики и астрофизики БГУ.

Вселенная - это самый уникальный и самый большой по пространственному масштабу объект науки, изучением которого занимаются космология и астрофизика. На лекции вы познакомитесь с релятивистской теорией гравитации как основой строения и эволюции Вселенной. Рассмотрите теорию горячего Big Banga и основные этапы развития Вселенной, узнаете о ее строении на разных пространственных масштабах (галактики, скопления галактик как гравитационно связанные системы, структура Вселенной на масштабах 100 Мпс и более). Из этой лекции вы узнаете о важнейших наблюдательных достижениях последних десятилетий и трудных загадках космологии и астрофизики, которые еще предстоит разрешить.

В заключение - экскурсия по завораживающему звездному небу Планетария.

Место: ул. Фрунзе, 2.

Время: в 20.00.

Стоимость: взрослый - Br3,6, школьники и студенты - Br2,8.

…или музыкальная программа к 80-летию Высоцкого

Владимир Высоцкий, 1979 год
Владимир Высоцкий, 1979 год

Новую концертную программу к 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого представит зрителям в Минске Президентский оркестр Республики Беларусь.

В программе "Я, конечно, вернусь" прозвучат известные песни легендарного Владимира Высоцкого в симфонической обработке. Главный дирижер оркестра - Виктор Бабарикин. Солировать в этот вечер на сцене Дворца Республики будут Павел Нарочанский и Артур Федорович.

Творчество Владимира Высоцкого поражает своей глубиной и реалистичностью. Прошло много лет со дня смерти всеми любимого барда, но по сей день он живет в памяти и сердцах людей. Творчество Высоцкого - это целая эпоха, культурное достояние. Высоцкий та личность, которая может объединить людей разного возраста, разного достатка, с несхожими музыкальными вкусами и взглядами на жизнь.

Место: пл.Октябрьская, 1.

Время: в 19.00.

Стоимость: Br10-40.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 февраля

Утро на выставках

Сразу несколько интересных выставок предлагает посетить Афиша в воскресное утро.

В Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны (пр.Победителей, 8) представлена временная экспозиция "Петр Машеров: его сердце билось для людей" к 100-летию со дня рождения Машерова. Посетители экспозиции проследят этапы становления человека-легенды: от студента, сельского учителя, партизанского командира до руководителя республики. О драматичном жизненном и боевом пути Петра Машерова расскажут многочисленные документы, фотографии, личные вещи. Экспозиция продлится до 13 августа.

В Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны. Фото из архива
В Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны. Фото из архива

Время работы: с 10.00 до 18.00.

Вход по билету в музей - Br8.

Центральная библиотека имени Янки Купалы (ул.Веры Хоружей, 16) приглашает на выставку художников Китая "Что нас объединяет". Экспозиция будет представлена по 15 марта.

Время работы: будние дни - 9.00-20.00, Сб-Вс - 10.00.18.00.

Вход бесплатный.

В художественной галерее "Артель" (пр-т Независимости, 58/1, оф. 6) представлен арт-проект Зои Луцевич и Олега Варвашени "Аниматоры любви" (живопись, графика, скульптура). Авторы проекта хорошо известны не только белорусской публике, но и зарубежным ценителям искусства. Осенью прошлого года Зоя и Олег уже удивляли минчан выставкой "Ароматы любви". В нынешнем проекте тема любви и взаимоотношений людей друг с другом рассматривается в новом ракурсе. Художники утверждают, что порой эмоции и чувства человека могут быть переменчивы, непостоянны, обманчивы. В то же время искусство и творчество сами по себе истинны и искренни. Именно те чувства и эмоции, которые заложены в произведениях при их воплощении, являются подлинными и настоящими.

Фото с сайта музея
Фото с сайта музея

Время работы: с 10.00 до 19.00.

Вход - Br2.

День с "Черной Пантерой"

Минские кинотеатры приглашают отправиться в фантастическое путешествие с фильмом "Черная Пантера".

С первого взгляда можно решить, что Ваканда - обычная территория дикой Африки, но это не так. Здесь, в недрах пустынных земель, скрываются залежи уникального металла, способного поглощать вибрацию. Многие пытались добраться до него, разоряя все на своем пути и принося смерть аборигенам, но каждый раз таинственный дух саванны - Черная Пантера - вставал на защиту угнетенных.

Спустя много лет беда снова приходит в Ваканду, и в этот раз враг заручился поддержкой современных технологий. Когда шансов почти не остается, Т`Чалла, молодой принц Ваканды, узнает, что именно ему предстоит возродить легенду и продолжить вечную борьбу, надев маску Черной Пантеры.

Место: кинотеатры Минска.

Стоимость: от Br5.

Вечер духовной музыки на фестивале "Великопостные концерты"

В Минске с 25 февраля по 4 марта будет проходить фестиваль "Великопостные концерты". Он проводится Свято-Елисаветинским женским монастырем совместно с Белорусской государственной академией музыки по благословению Митрополита Минского и Заславского Павла.

В этом году Великопостные концерты пройдут под девизом "Возрождаем культурные традиции" и объединят в себе вечера духовной и классической музыки. Церковные и светские хоры, оркестры и солисты выступят на разных концертных площадках Минска.

Минчане смогут послушать не только пение хоров, но и инструментальную музыку в исполнении молодых талантов. Высокая духовность присуща не только богослужебным песнопениям, она пронизывает и народное творчество, и сочинения великих композиторов.

25, 26, 27 февраля, 1 и 3 марта концерты пройдут на сцене Большого зала Белорусской государственной академии музыки (ул. Интернациональная, 30).

В программе:

25 февраля - камерный хор "Салютарис" (руководитель Ольга Янум),

26 февраля - концерт фортепианной музыки,

27 февраля - концерт учащихся и творческих коллективов Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки (руководитель Владимир Перлин),

1 марта - хор студентов Академии музыки (руководитель Инесса Бодяко),

3 марта - камерный оркестр Академии музыки (дирижер Петр Вандиловский) и женский камерный хор "Concertino" (руководитель Алексей Снитко).

28 февраля в Концертном зале "Минск" (ул. Октябрьская, 7) пройдет благотворительный концерт Праздничного хора Свято-Елисаветинского монастыря (регент монахиня Иулиания).

2 марта концерт состоится в зале Белорусского государственного педагогического университета им. Максима Танка (ул. Советская, 18).

4 марта фестиваль завершится выступлением церковных коллективов в Доме Москвы (ул. Коммунистическая, 86).

Начало всех концертов в 19.00. Бесплатные входные билеты на концерты, которые пройдут в Академии музыки 25, 26, 27 февраля, 1 и 3 марта, а также на концерт в Доме Москвы 4 марта можно получить в дни их проведения на месте за час до начала. На концерт 2 марта в БГПУ вход свободный.

Место: ул. Интернациональная, 30.

Время: в 19.00.

ЗАСТОЛИЧНАЯ АФИША

Военно-историческая реконструкция на "Линии Сталина" к 100-летию ВС

Фото из архива
Фото из архива

В масштабной военно-исторической реконструкции боевых действий, которая пройдет 24 февраля в историко-культурном комплексе "Линия Сталина" к 100-летию Вооруженных Сил Беларуси, примут участие 35 единиц боевой и специальной техники.

Подготовлены реконструкции с участием боевой техники прежних времен. В их числе танки Т-72, гусеничная боевая машина БМП-2, бронетранспортер БТР-80, боевая машина 9А331МК, автомобильная техника, вертолеты Ми-24, Ми-8МТВ-5, самолеты Су-25 и Як-130, зенитная установка ЗСУ-23-2.

Мероприятия будут посвящены разным периодам истории Вооруженных Сил Беларуси. В военно-исторической реконструкции намечено задействовать более 350 военнослужащих. Кроме того, впервые в праздничных мероприятиях примут участие свыше 300 членов военно-исторических клубов из стран СНГ и ближнего зарубежья.

Для посетителей будет открыто несколько интерактивных зон. Каждый сможет попробовать силы в исторической викторине, стрельбе из пневматики, разборке/сборке оружия и других мастер-классах. Самые активные участники зоны "ГТО "Линия Сталина" будут награждены дипломами и ценными призами. Маленьких гостей ждет "Детская комната" и яркое интерактивное шоу. Кроме того, все желающие смогут отведать солдатской каши.

Показательные выступления бойцов сил специальных операций Вооруженных Сил дополнят праздничную атмосферу, также состоятся мастер-классы с участием сотрудников кинологического центра Вооруженных Сил и их четвероногих помощников. Организаторы откроют масштабную выставку вооружения и военной техники современной белорусской армии, а также представят образцы формы одежды и экипировки.

Тракторный биатлон в Сморгонском районе

Фото МТЗ
Фото МТЗ

Масштабное зрелищное шоу - тракторный биатлон - пройдет 24 февраля на территории песчаного карьера в Сморгонском районе Гродненской области.

На площадке будут соревноваться пять команд, в каждой из которых по три трактора - Belarus-132Н и Belarus-152. Выбор именно этих моделей не случаен, поскольку они производятся на Сморгонском агрегатном заводе, входящем в "МТЗ-Холдинг". Старт гонки запланирован на 13.00, предусмотрена трансляция действа в режиме реального времени на специально установленный экран.

Условия нестандартной эстафеты максимально приближены к оригинальным, разве что "спортсмены" МТЗ сменят лыжи на малогабаритные тракторы, а биатлонные винтовки - на пейнтбольные ружья. Тракторы будут двигаться по пересеченной местности с препятствиями. Для участников предусмотрены основной круг и штрафной, на случай промаха.

Для гостей необычных состязаний развернется полевая кухня, торговые ряды по продаже товаров народного потребления, сувенирной продукции, выступят белорусские исполнители. Зрители могут принять участие в конкурсах и викторинах с вручением сувениров и подарков, покататься на тракторе и почувствовать себя участником тракторного биатлона.

"Белорусская лыжня - 2018" в Могилеве

Фото из архива
Фото из архива

Областной зимний спортивный праздник "Белорусская лыжня - 2018" пройдет 24 февраля в Могилеве. Традиционно в мероприятии, которое будут проводить в Печерском лесопарке, примут участие около 500 человек. Они представят все районы области, а также Могилев и Бобруйск.

В программе соревнований лыжников 13 стартовых забегов в семи возрастных категориях. В них примут участие победители региональных аналогичных зимних состязаний, а также председатели комитетов, начальники управлений облисполкома и их заместители, председатели горрайисполкомов, главы администраций и их заместители.

Команды-победители наградят кубками и дипломами, а лучшим в личном зачете вручат медали, дипломы и подарки.

Участников праздника ждут спортивные конкурсы, культурно-развлекательная программа, угощение солдатской кашей и горячим чаем. На площадке развернется выездная торговля, будут работать пункты проката лыж.

"Гомельская лыжня" в заречной зоне Сожа

Областной зимний спортивный праздник "Гомельская лыжня-2018" пройдет 24 февраля. Любители лыжного спорта соберутся в заречной зоне Сожа в Гомеле. На старты выйдут команды облисполкома, горисполкома, администраций районов, силовых структур, областного объединения профсоюзов, а также все желающие.

Регистрационный номер можно получить 23 февраля с 9.00 до 17.00 в управлении спорта и туризма облисполкома и в день проведения мероприятия до 10.00 в заречной зоне Сожа. Организаторы напоминают, что к именной заявке необходимо приложить разрешение медицинского учреждения или врача.

Церемония торжественного открытия спортивного праздника состоится в 10.45. Гонки начнутся в 11.00. Программой соревнования запланировано два старта: VIP-гонка, а также индивидуальная лыжная гонка среди любителей с общим стартом 1 км для женщин и 2 км для мужчин. Определять победителей будут в трех возрастных группах: до 40 лет, от 40 до 50 лет, от 50 лет и старше.

Выставка самоваров XIX века в Гомеле с чаепитием

Фото из архива
Фото из архива

Выставка самоваров "В нем русской старины живут воспоминания" по 25 февраля проходит в Гомеле в картинной галерее Г.Х.Ващенко. Гости могут попробовать чай из самовара XIX века и узнать много нового о старинных традициях чаепития.

Экспозиция составлена из более 150 антикварных экспонатов, чайных аксессуаров, домашней утвари XIX - начала ХХ вв. В их числе более 40 самоваров разнообразных форм. На выставке можно увидеть самовар-банку, самовар-рюмку, самовар-грушу, самовар-шар, подробно ознакомиться с их устройством.

Основой экспозиции являются уникальные коллекции, собранные любителями старины Сергеем Путилиным и Владиславом Шишигиным.

Конгресс "Мама Pro" в Бресте

Фото из архива
Фото из архива

Конгресс "Мама Pro" пройдет в Брестском областном общественно-культурном центре 24 февраля. Будущие родители и те, кто ими уже является, на одной площадке могут встретиться с представителями роддома, женских консультаций, широким кругом экспертов в сфере детского и женского здоровья и развития.

Участники получат информацию от специалистов и экспертов о планировании беременности, важных моментах ее ведения, особенностях питания, обезболивании родов, грудном вскармливании, введении прикорма, действиях родителей в экстренных ситуациях, а также возможностях, которые существуют в Бресте для родителей и детей. В качестве спикеров "Мама Pro" соберет специалистов из разных областей: акушеров-гинекологов, анестезиологов-реаниматолога, педиатров. Важным аспектом программы будет выступление узких специалистов. Родители узнают, как сберечь молочные зубы малыша и что важно для хорошего зрения, как заботиться о гигиене ребенка с раннего возраста, что необходимо для здоровой осанки, нужно ли делать массаж новорожденному. В зоне мастер-классов родители получат необходимые знания и навыки по уходу за малышом. Мамы и папы в формате открытого микрофона смогут задать экспертам любые вопросы, развеяв тем самым свои сомнения и страхи.

Организаторы и партнеры проекта предоставят возможность участникам познакомиться с новинками, современными продуктами и разработками, которые будут полезны родителям и детям на разных этапах.

Жителей Бреста приглашают поддержать проект "Мама читает". Для этого необходимо принести с собой книгу о детстве и материнстве или любой другой теме. Все книги будут переданы в Брестский областной родильный дом для создания мини-библиотеки. Особенно актуально это мамам, которые лежат в отделении патологии беременности или вместе с малышами в отделениях реабилитации детей, рожденных раньше срока.

На следующий день, 25 февраля, в Брестском областном родильном доме состоится день открытых дверей. Около 20 мам, чей срок беременности 30 недель и больше, смогут пройти по тому пути, который их ожидает при родах - от приемного отделения, предродовой палаты и родильного зала до комнаты выписки.

Вход на мероприятие бесплатный. Онлайн-регистрацию можно пройти на сайте mamapro.by.-0-

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афиша, выставка, досуг, кино, развлечения
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Facebook и Instagram восстановили работу после сбоя
В соцсети Facebook произошел масштабный сбой
Культура
РЕПОРТАЖ: Дефиле в нарядах предков: около 200 народных костюмов представили в Бресте
Три новые работы художников Парижской школы из коллекции Белгазпромбанка презентовала галерея "Арт-Беларусь"
Историю Минска вспомнят в ратуше в годовщину первого упоминания о городе
В мире
В Перу автобус сорвался в пропасть, 30 человек погибли
Польша запустила программу борьбы со смогом и загрязнением воздуха
Во время каникул по случаю Праздника Весны турпоток в Китае достиг 386 млн человек
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Лесной пожар наиграл мелодию в стиле "электро" на проводах - видео
Режиссер Пол Томас Андерсон работает над новым фильмом вместе с маленькой дочкой
Стали известны причины развода Дженнифер Энистон и Джастина Теру
Все круглые столы
Круглый стол Евгения Красуцкая,
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Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
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Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
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Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
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Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Вадим Гигин,
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Дмитрий Шамко 1 ноября Революция 1917 года: взгляд через столетие. Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Что на Марсе мы забыли
Я знаю: саду цвесть!
Ростбиф – путь к сердцу мужчины
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Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
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Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Александр ШУМИЛИН. Приоритеты и перспективы
Владимир МОНЗУЛЬ. Мирный атом в БССР
Ольга НОВИКОВА, Владимир НОВИКОВ. Хронополитика: концептуальные основания и социальная практика
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Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
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