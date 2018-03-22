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Куда сходить в Минске в выходные: велопрогулка к библиотеке, пасхальный фестиваль и Coffee Fest

Регионы 22.03.2018 | 13:03
Во время Coffee Fest Belarus-2017
Во время Coffee Fest Belarus-2017

Предстоящие мартовские выходные обещают порадовать нас солнцем и теплом. Самое время посетить ботанический сад и встретиться с цитрусоводами-любителями. Также можно выбраться на велопрогулку, которая будет посвящена акции "Час Земли". Любителей ароматного напитка афиша зовет на Coffee Fest-2018, киноманов - на Дни корейского кино и фильм BBC "Земля. Один потрясающий день", ценителей театра - на Театральный квиз, меломанов - на симфо-шоу "Мировые хиты" в исполнении Prime Orchestra, а обладателей модельной внешности - на кастинг для участия в Неделе моды. Кроме того, на этих выходных начинаются весенние каникулы. Афиша предлагает сходить с детьми в зоопарк на специальную программу, посвященную обитателям леса. Также можно посетить пасхальный фестиваль "Радость", где будет много активностей для юных посетителей: мастер-классы по росписи имбирных пряников и пасхальных яиц, кукольные спектакли и сказки.

Регионы приглашают в волшебный мир кукол, на выставку BUDEXPO и на чемпионат Европы по легкой атлетике среди инвалидов по слуху.

Мы всегда готовы рассмотреть предложения о том, как сделать нашу афишу еще более разнообразной и информативной. Приглашаем к сотрудничеству креативщиков и организаторов. Предложения с описанием ваших мероприятий высылать на afisha@belta.by. Афиша выходного дня рада поделиться самыми яркими и интересными мероприятиями со своими читателями.

СУББОТА, 24 апреля

Утром посетим Форум цитрусоводов-любителей в ботаническом саду

Форум цитрусоводов-любителей пройдет 24 марта в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси.

Специалисты со всех областей Беларуси и из России смогут поделиться своим многолетним опытом. Состоятся мастер-классы по черенкованию и прививке цитрусовых.

Начнется мероприятие в 11.00 с лекции из цикла "Прививаем, черенкуем и защищаем цитрусовые", которая пройдет в конференц-зале экспозиционной оранжереи. Также посетителям расскажут о новых и перспективных сортах растений, проконсультируют по агротехнике их выращивания в домашних условиях.

Центральный ботанический сад - хранитель генофонда растений и ведущий научный центр страны в области интродукции и акклиматизации растений, охраны окружающей среды. Он является одним из крупнейших ботанических садов Европы как по площади, так и по составу коллекционных фондов: коллекции и экспозиции насчитывают более 9 тыс. наименований растений различных климатических зон мира, в том числе 2,3 тыс. - закрытого грунта.

Место: Центральный ботанический сад НАН Беларуси (конференц-зал экспозиционной оранжереи), ул. Сурганова, 2в.

Время: начало в 11.00.

Стоимость: Br6.

Сходим на кастинг моделей для участия в Belarus Fashion Week

Кастинг моделей для участие в проекте Belarus Fashion Week AW18/19 (Неделя моды) пройдет 24 марта в Минске.

Кастинг начнется в 10.00 в пространстве "ОК16". К участию приглашают парней и девушек модельных параметров. Жюри обратит внимание на внешние данные, профессиональную походку и рост - от 173 см у девушек, от 185 см у парней. Желательно иметь опыт участия в показах. С собой необходимо взять туфли на высоком каблуке (для девушек), обтягивающую одежду и портфолио.

На мероприятии будут присутствовать дизайнеры-участники Belarus Fashion Week, которые смогут самостоятельно выбрать моделей для своих показов.

Кастинг моделей для работы на Неделе моды ежесезонно предвещает начало нового модного сезона и скорое начало показов Belarus Fashion Week, которые пройдут с 11 по 15 апреля. Неделя моды в Беларуси - международный профессиональный форум, ориентированный на популяризацию отечественной дизайнерской одежды. Проходит в Минске с 2010 года.

Место: пространство "ОК16", ул. Октябрьская, 16.

Время: начало в 10.00.

Стоимость: бесплатно.

Днем проверим свои знания на Театральном квизе

В Галерее "Арт-Беларусь" 24 марта пройдет Театральный квиз, организуемый Центром визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн". 

Вы интересуетесь театром и давно хотели проверить свои знания на практике? Театральный квиз - отличная возможность для приятного неформального общения и увлекательного интеллектуального путешествия. Не бойтесь - сложных энциклопедических вопросов не будет. Командная интеллектуально-развлекательная игра рассчитана на логику и догадливость.

Театральный квиз - это яркие эмоции, новые знания и отличные призы для победителей.

В команде участвуют пять игроков. Можно пользоваться только своим умом и смекалкой (сотовые телефоны и другие средства связи во время игры запрещены).

Игра состоит из четырех туров:

1 тур - "Мир театра" (вопросы про мировой театр),

2 тур - "Театр в твоей голове" (практические театральные задания, которые оценивает экспертное жюри),

3 тур - "Belarus Open" (вопросы о белорусском театре),

4 тур - "Увидеть и услышать" (аудио- и видеовопросы про театр).

Регистрация обязательна: https://goo.gl/forms/fTzMRmEnUMj43zkA2

Место: Галерея "Арт-Беларусь", ул. Козлова, 3.

Время: начало в 14.00 и 17.00, продолжительность игры около 2,5 часов.

Стоимость: Br8.

Посмотрим на широком экране фильм BBC "Земля. Один потрясающий день"

В кинотеатре Falcon Club Бутик Кино покажут документальный фильм BBC "Земля. Один потрясающий день". Увидеть на большом экране, как прекрасна и удивительна наша планета, можно с 22 марта по 4 апреля.

Съемочная команда из 38 лучших операторов современности побывала в 22 странах мира и сняла невероятной красоты кадры, поражающие своей масштабностью и детальностью.

Фильм "Земля: Один потрясающий день" является продолжением двух самых дорогостоящих документальных фильмов "Земля" (2007) и "Океаны" (2009). В фильме нет актеров и только закадровый голос связывает природу и человека. Оригинальную версию фильма озвучил Роберт Редфорд, а китайскую - Джеки Чан. В русской версии рассказчиком выступил известный ученый-зоолог и путешественник Николай Дроздов. Фильм также будет озвучен на белорусском языке, дата выхода на экраны белорусскоязычной версии будет сообщена позднее.

Постановщиком картины выступил британский режиссер, сценарист и продюсер Питер Уэббер. В 2003 году на экраны вышел дебютный художественный фильм режиссера - "Девушка с жемчужной сережкой" со Скарлетт Йоханссон и Колином Фертом в главных ролях. Картина получила три номинации на "Оскар", две на "Золотой глобус" и десять номинаций на Премию Британской киноакадемии.

Место: кинотеатр Falcon Club Бутик Кино, проспект Победителей, 20.

Время: 24 марта показы состоятся в 12.40 и 18.05, 25 марта - в 18.05.

Стоимость: взрослый билет - Br14 (на 12.40) и Br15 (на 18.05), детский - Br9.

Вечером присоединимся к акции "Час Земли" и отправимся на велопрогулку "К потухшей библиотеке"

Беларусь присоединится 24 марта к экологической акции "Час Земли". Цель акции - привлечь внимание общественности к глобальным экологическим проблемам. В этом году организаторы предлагают обратить внимание на то, как природа связана с людьми и изменением климата и как изменение климата влияет на природу.

На один час, с 20.30 до 21.30 24 марта, предлагается отключить свет и электроприборы, сделав шаг к бережному отношению к природным ресурсам. Погаснет подсветка Национальной библиотеки Беларуси, Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, Национальной академии наук Беларуси, Белорусской государственной филармонии, ЦУМа, сети гипермаркетов Green, Большого театра оперы и балета, Мирского замка, Брестской крепости, Гродненского областного драматического театра. К акции присоединятся все области Беларуси.

Кроме того, в Минске 24 марта пройдет велопрогулка "К потухшей библиотеке". Велосипедисты стартуют в 20.00 от Комаровского сквера напротив ул. В. Хоружей, 3. Маршрут будет проходить вдоль пр. Независимости и завершится у здания Национальной библиотеки, которая в этот день на час отключит подсветку. Здесь участники смогут сделать совместное фото. Тем, кто захочет присоединиться к прогулке, обязательно необходимо иметь при себе исправные и заряженные велосипедные фонари (спереди - белый, сзади - красный).

Еще одна велосипедная акция "30 дней на велосипеде" (30 days of biking) стартует 1 апреля. Это всемирный вызов-обещание каждый апрельский день хотя бы немного ездить на велосипеде. В Минске в это время будут проходить велосипедные квесты, экскурсии, конкурсы, выставки и массовые велопрогулки.

Место: Комаровский сквер напротив ул. В. Хоружей, 3.

Время: начало велопрогулки в 20.00.

Стоимость: бесплатно.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 марта

Утром выпьем чашечку кофе на Coffee Fest-2018

Масштабный Coffee Fest Belarus пройдет 24-25 марта в Минске.

Два дня с 10.00 до 20.00 на полюбившейся по прошлому году площадке - в ТРЦ Galleria Minsk - минчан и гостей города ждет настоящий кофейный марафон: шесть национальных чемпионатов среди бариста, 30 мастер-классов для профессионалов и любителей кофе, 12 кофейных локаций, более 100 сортов кофе, дегустации и каппинги, а также зоны творчества для малышей и их родителей.

За победу в шести номинациях национальных чемпионатов (классика, латте арт, каптестинг, брюверс кап, джезва и coffe in good spirits) будут бороться 50 бариста со всей Беларуси. Победители представят страну на международных чемпионатах в Нидерландах, Бразилии и ОАЭ. Наблюдать за чемпионатами сможет любой желающий.

Для любителей кофе и тех, кто хочет с пользой провести выходные, подготовлены необычные кофейные зоны. Они расположатся на пяти этажах ТРЦ Galleria Minsk. Любители кофе и новых вкусов смогут познакомиться с новыми и уже известными брендами на выставке-шоу, узнать о разных альтернативных способах заваривания и попробовать кофе, приготовленный в кемексе, аэропрессе или воронке (обо всем этом расскажут эксперты в специальном Brew Bar). Также гостей фестиваля ожидает шоу кофе, приготовленного на песке в локации "Территория джезвы".

Образовательная часть Coffee Fest - это 30 мастер-классов на кофейную тему. Впервые две локации с мастер-классами пройдут в режиме "тихих лекций". Сладкоежек будет радовать настоящий "Шоко бар", а тех, кто за ЗОЖ, - площадка "Кофе и здоровье" с семинаром от знаменитого доктора Александра Терещенко. Для самых маленьких гостей заработает творческая локация "Мамины зернышки". Малыши смогут рисовать с помощью кофе, лепить картины из кофейных зерен, делать кофейные сувениры и участвовать в какао-батле среди юных бариста.

Программа фестиваля ежедневно дополняется, следить за ней можно на сайте www.coffeefest.by.

Место: ТРЦ Galleria Minsk, проспект Победителей, 9.

Время: 24 марта - с 10.00 до 20.00, 25 марта - с 10.00 до 19.00.

Стоимость: вход на все локации фестиваля свободный.

Днем сходим на Международный пасхальный фестиваль "Радость"

Международный пасхальный фестиваль "Радость" пройдет в Минске с 22 марта по 1 апреля по благословению митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси.

Фестиваль объединит духовную, культурную, детскую и благотворительную программы, а также пасхальную выставку-ярмарку подарков, на которой будут представлены изделия монастырей и храмов из Беларуси, Молдовы, России, Сербии, Украины, Черногории.

Гостей ждут увлекательные мероприятия, мастер-классы, вечерние концерты. Будет организована фотогалерея, пройдут акции - "Раскрасим пасхальное яйцо" и традиционная благотворительная. Атмосферу праздника помогут создать встречи с творческими личностями, выступления музыкантов и др. В детской гостиной маленькие посетители увидят кукольные спектакли, послушают сказки, научатся делать подарки близким своими руками.

25 марта в 11.00 и 12.30 будет работать творческая лаборатория "Роспись имбирных пряников". В 14.00 откроет двери творческая мастерская для всей семьи "Веселая семейка". С 11.00 до 20.00 предприятие народных ремесел "Скарбнiца" будет проводить мастер-классы "Тканые пояса на дощечках".

Место: Дворец искусства, ул. Козлова, 3.

Время: с 10.00 до 20.00 - в выходные дни, с 11.00 до 20.00 - в будние дни.

Стоимость: бесплатно.

Посмотрим бесплатно корейское кино

Дни корейского кино пройдут в Минске 23-25 марта. Фильмы будут демонстрироваться в малом зале Дворца Республики.

В течение трех дней зрителю будут представлены киноленты различного жанра, также можно будет познакомиться с выставкой южнокорейских пейзажей.

Откроются Дни романтической комедией "Моя любовь, моя невеста" (в главных ролях Шин Мин А и Чо Чжон Сок). Кинолента "Кундо: эпоха угрозы" (боевик, драма), которая будет представлена зрителю 24 марта, повествует об эпохе Чосон (1859 год) и противостоянии бедняков жестокосердным дворянам. Завершит Дни корейского кино 25 марта фантазийный триллер "Подозреваемый".

Вход на сеансы будет свободным - по билетам, которые можно получить с 17.00 на входе в малый зал Дворца Республики в день показа. Все фильмы будут представлены на языке оригинала с русскими субтитрами.

Место: малый зал Дворца Республики, ул. Октябрьская, 1.

Время: начало показов в 18.30.

Стоимость: бесплатно.

Посетим Минский зоопарк по акции "1+1"

Минский зоопарк в дни весенних каникул приглашает школьников на специальную программу, посвященную обитателям леса.

Для юных гостей с 25 по 31 марта действует акция "1+1" - по одному билету проходят два школьника при предъявлении справки из школы. Ученикам в составе организованных групп предлагается совершить обзорную экскурсию "Животные зоопарка", познакомиться с животными белорусских лесов.

Кроме того, можно пройти квест "Тропа Берендея" (продолжительность около 40 минут, стоимость Br15).

Минский зоопарк работает с 1984 года. В его коллекции как экзотические животные, так и редкие представители фауны Беларуси. Всего здесь содержится около 2 тыс. животных 500 видов.

Место: Минский городской зоопарк, ул. Ташкентская, 40.

Время: с 10.00 до 19.00, в субботу - с 10.00 до 21.00.

Стоимость: посещение зоопарка - Br9, посещение зоопарка и динопарка - Br13, дети до 5 лет - бесплатно.

Вечером оценим симфо-шоу "Мировые хиты" в исполнении Prime Orchestra

В Минске выступит симфо-шоу Prime Orchestra с новой программой из цикла "Мировые хиты".

Этой весной в КЗ "Минск" можно будет услышать симбиоз четырех мощных стихий: рока, электроники, популярной и классической музыки.

В оригинальной оркестровой трактовке прозвучат хиты Michael Jackson, Depeche Mode, Elton John, Sting, Prodigy, Imagine Dragons, Fatboy Slim, Peter Gabriel, A-Ha, Coldplay, Led Zeppelin, Status Quo.

Симфоническое шоу "Мировые хиты" в исполнении Prime Orchestra - музыкальный кроссовер проект, соединивший в себе мощное живое звучание симфонического оркестра, современные технологии, уникальные аранжировки, харизматичный вокал, невероятные спецэффекты и грандиозное световое шоу. В состав Prime Orchestra, помимо традиционных для оркестров музыкантов, входят диджей, рок-бэнд и несколько вокалистов. Каждое выступление PrimeOrchestra - это не просто концерт, а целостное захватывающее музыкальное представление.

Место: КЗ "Минск", ул. Октябрьская, 5.

Время: начало в 20.00.

Стоимость: от Br40.

ЗАСТОЛИЧНАЯ АФИША

Посетим XXI Международную специализированную выставку BUDEXPO в Минском районе

XXI Международная специализированная выставка BUDEXPO проходит с 21 по 24 марта в торгово-логистическом комплексе "Глобус Парк" в агрогородке Щомыслица (Минский район).

Экспоненты представят полный спектр продукции для строительной отрасли: строительные и отделочные материалы, технологии их производства, технику, системы теплоснабжения, вентиляции и энергообеспечения, средства видеонаблюдения, контроля и ограничения доступа, оборудование и инструменты, искусственный камень и натуральный, древесные материалы, кирпич, кровельные материалы. Будут представлены также лестницы, металлоконструкции, тротуарная и керамическая плитка, окна, двери, ворота, средства индивидуальной защиты и спецодежды, предметы интерьера.

В выставке примут участие крупные белорусские и зарубежные предприятия строительной отрасли, проектные, архитектурные, инжиниринговые, инвестиционно-строительные организации, частные инвесторы и застройщики. Среди участников делегации из России, Китая, Литвы, Германии, Польши, Италии, Финляндии, Норвегии, Украины, Казахстана.

Во время выставки пройдет международный строительный форум "Инновации в строительстве", который предполагает проведение конференций, круглых столов, панельных дискуссий. Будут обсуждаться новые технологии и решения в строительстве, проектирование и управление строительными BIM-технологиями, новая архитектура, интеллектуальные здания, экотехнологии, декоративные материалы, средства малой механизации. Запланировано выступление более 40 ведущих экспертов Беларуси, стран ближнего и дальнего зарубежья.

В программе также ярмарка-конкурс инновационных проектов "Budидея", которая соберет лучшие проекты в строительной отрасли.

Кроме того, впервые будут проведены конкурсы профессионального мастерства "Budмастер-2018" по номинациям "Лучший каменщик" и "Лучший штукатур". В программе также мастер-классы по использованию сухих смесей, различным технологиям нанесения декоративных материалов (венецианская штукатурка, фактурная штукатурка, создание барельефов, росписи).

Выставка BUDEXPO 2018 пройдет при поддержке Совета Министров и содействии Министерства архитектуры и строительства, УП НВЦ "Белэкспо" Управления делами Президента.

Сделаем куклу-мотанку на выставке "Волшебный мир кукол" в Ганцевичском районном доме ремесел

Более 150 традиционных и современных авторских кукол представлено на выставке "Волшебный мир кукол" в Ганцевичском районном доме ремесел. Районная выставка приурочена ко Всемирному дню кукольника, который отмечается 21 марта. Выставка будет работать по 14 апреля.

В экспозиции - работы более 20 авторов - местных мастеров, взрослых и юных кружковцев школ и домов культуры. Традиционные куклы-мотанки, белорусские обрядовые куклы-обереги, а также современные куклы выполнены в разных техниках из различных материалов - текстиля, дерева, глины, соломки. В числе экспонатов и батлеечные куклы, которые специально к выставке изготовили мастера дома ремесел.

Окунуться в волшебный мир кукол поможет развлекательная программа, во время которой посетители узнают много интересного об этом виде народного творчества, смогут своими руками сделать на память куклу-мотанку. В рамках выставки пройдет акция "Полезные каникулы", во время которой для ребят будут организованы мастер-классы по изготовлению кукол.

Съездим в Гомель на чемпионат Европы по легкой атлетике среди инвалидов по слуху

6-й чемпионат Европы по легкой атлетике в закрытых помещениях среди инвалидов по слуху проходит в Гомеле 22-24 марта.

На старты во Дворце легкой атлетики выйдут около 200 спортсменов из 20 стран. В состав команды Беларуси вошли 22 человека.

Легкоатлеты поборются за награды в таких дисциплинах, как бег на различные дистанции, прыжки в длину и высоту, толкание ядра, эстафеты и др. Всего среди мужчин и женщин будет разыграно 33 комплекта наград.

Исполком Европейского спортивного комитета глухих в 2016 году предоставил Беларуси право на проведение чемпионата Европы по легкой атлетике в закрытых помещениях среди инвалидов по слуху. В марте прошлого года представители комитета проинспектировали гомельский Дворец легкой атлетики, высоко оценили его материально-техническую базу и дали согласие на проведение чемпионата.

Легкая атлетика является одним из самых популярных видов спорта в программе Дефлимпийских игр. Белорусские спортсмены на протяжении многих лет показывают высокие результаты на чемпионатах Европы, мира, Дефлимпийских играх и занимают ведущие позиции на международных площадках. Проведение в нашей стране спортивного форума среди инвалидов по слуху такого высокого уровня будет способствовать популяризации белорусской школы легкой атлетики на международной арене, развитию и укреплению международных связей со спортивными организациями глухих.-0-

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Теги
афиша, Брестская область, Гомель, кино, Минск, мода, отдых, фестиваль
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Выступает академик-секретарь отделения гуманитарных наук и искусств Национальной академии наук Беларуси Александр Коваленя Списки жертв преступлений фашистов представлены на выставке "Хатынь - святыня национальной памяти"
Более 800 заявок подано на первый международный фестиваль ART-MINSK
Группа "J:морс" в мае даст уютный акустический концерт
В мире
Фото EPA В Чехии произошел взрыв на химическом комбинате, 6 погибших
Более 124 млн человек в мире страдают от дефицита продовольствия
В Индонезии 30 человек отравились выбросами токсичного вулканического газа
Калейдоскоп
Сериал по мотивам "Властелина колец" будет самым дорогим в истории
Фильм "Черная пантера" стал самым обсуждаемым в истории Twitter
Найден актер на роль старшего брата Шелдона в "Теории большого взрыва"
Все круглые столы
Круглый стол Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова 13 марта Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами? Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Жизнь в ритме Сердца
РАЗГОВОР ПО ДУШАМ
Яблоки на снегу: заберите нас
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Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
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Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Андрей РАВКОВ. Армия белорусского народа
Иван РОМАНОВИЧ. Либерализация системы контроля не означает бесконтрольность
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. На пороге четвертой промышленной
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Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
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