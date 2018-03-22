Куда сходить в Минске в выходные: велопрогулка к библиотеке, пасхальный фестиваль и Coffee Fest

Предстоящие мартовские выходные обещают порадовать нас солнцем и теплом. Самое время посетить ботанический сад и встретиться с цитрусоводами-любителями. Также можно выбраться на велопрогулку, которая будет посвящена акции "Час Земли". Любителей ароматного напитка афиша зовет на Coffee Fest-2018, киноманов - на Дни корейского кино и фильм BBC "Земля. Один потрясающий день", ценителей театра - на Театральный квиз, меломанов - на симфо-шоу "Мировые хиты" в исполнении Prime Orchestra, а обладателей модельной внешности - на кастинг для участия в Неделе моды. Кроме того, на этих выходных начинаются весенние каникулы. Афиша предлагает сходить с детьми в зоопарк на специальную программу, посвященную обитателям леса. Также можно посетить пасхальный фестиваль "Радость", где будет много активностей для юных посетителей: мастер-классы по росписи имбирных пряников и пасхальных яиц, кукольные спектакли и сказки.

Регионы приглашают в волшебный мир кукол, на выставку BUDEXPO и на чемпионат Европы по легкой атлетике среди инвалидов по слуху.

Мы всегда готовы рассмотреть предложения о том, как сделать нашу афишу еще более разнообразной и информативной. Приглашаем к сотрудничеству креативщиков и организаторов. Предложения с описанием ваших мероприятий высылать на afisha@belta.by. Афиша выходного дня рада поделиться самыми яркими и интересными мероприятиями со своими читателями.

СУББОТА, 24 апреля

Утром посетим Форум цитрусоводов-любителей в ботаническом саду

Форум цитрусоводов-любителей пройдет 24 марта в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси.

Специалисты со всех областей Беларуси и из России смогут поделиться своим многолетним опытом. Состоятся мастер-классы по черенкованию и прививке цитрусовых.

Начнется мероприятие в 11.00 с лекции из цикла "Прививаем, черенкуем и защищаем цитрусовые", которая пройдет в конференц-зале экспозиционной оранжереи. Также посетителям расскажут о новых и перспективных сортах растений, проконсультируют по агротехнике их выращивания в домашних условиях.

Центральный ботанический сад - хранитель генофонда растений и ведущий научный центр страны в области интродукции и акклиматизации растений, охраны окружающей среды. Он является одним из крупнейших ботанических садов Европы как по площади, так и по составу коллекционных фондов: коллекции и экспозиции насчитывают более 9 тыс. наименований растений различных климатических зон мира, в том числе 2,3 тыс. - закрытого грунта.

Место: Центральный ботанический сад НАН Беларуси (конференц-зал экспозиционной оранжереи), ул. Сурганова, 2в.

Время: начало в 11.00.

Стоимость: Br6.

Сходим на кастинг моделей для участия в Belarus Fashion Week

Кастинг моделей для участие в проекте Belarus Fashion Week AW18/19 (Неделя моды) пройдет 24 марта в Минске.

Кастинг начнется в 10.00 в пространстве "ОК16". К участию приглашают парней и девушек модельных параметров. Жюри обратит внимание на внешние данные, профессиональную походку и рост - от 173 см у девушек, от 185 см у парней. Желательно иметь опыт участия в показах. С собой необходимо взять туфли на высоком каблуке (для девушек), обтягивающую одежду и портфолио.

На мероприятии будут присутствовать дизайнеры-участники Belarus Fashion Week, которые смогут самостоятельно выбрать моделей для своих показов.

Кастинг моделей для работы на Неделе моды ежесезонно предвещает начало нового модного сезона и скорое начало показов Belarus Fashion Week, которые пройдут с 11 по 15 апреля. Неделя моды в Беларуси - международный профессиональный форум, ориентированный на популяризацию отечественной дизайнерской одежды. Проходит в Минске с 2010 года.

Место: пространство "ОК16", ул. Октябрьская, 16.

Время: начало в 10.00.

Стоимость: бесплатно.

Днем проверим свои знания на Театральном квизе

В Галерее "Арт-Беларусь" 24 марта пройдет Театральный квиз, организуемый Центром визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн".

Вы интересуетесь театром и давно хотели проверить свои знания на практике? Театральный квиз - отличная возможность для приятного неформального общения и увлекательного интеллектуального путешествия. Не бойтесь - сложных энциклопедических вопросов не будет. Командная интеллектуально-развлекательная игра рассчитана на логику и догадливость.

Театральный квиз - это яркие эмоции, новые знания и отличные призы для победителей.

В команде участвуют пять игроков. Можно пользоваться только своим умом и смекалкой (сотовые телефоны и другие средства связи во время игры запрещены).

Игра состоит из четырех туров:

1 тур - "Мир театра" (вопросы про мировой театр),

2 тур - "Театр в твоей голове" (практические театральные задания, которые оценивает экспертное жюри),

3 тур - "Belarus Open" (вопросы о белорусском театре),

4 тур - "Увидеть и услышать" (аудио- и видеовопросы про театр).

Регистрация обязательна: https://goo.gl/forms/fTzMRmEnUMj43zkA2

Место: Галерея "Арт-Беларусь", ул. Козлова, 3.

Время: начало в 14.00 и 17.00, продолжительность игры около 2,5 часов.

Стоимость: Br8.

Посмотрим на широком экране фильм BBC "Земля. Один потрясающий день"

В кинотеатре Falcon Club Бутик Кино покажут документальный фильм BBC "Земля. Один потрясающий день". Увидеть на большом экране, как прекрасна и удивительна наша планета, можно с 22 марта по 4 апреля.

Съемочная команда из 38 лучших операторов современности побывала в 22 странах мира и сняла невероятной красоты кадры, поражающие своей масштабностью и детальностью.

Фильм "Земля: Один потрясающий день" является продолжением двух самых дорогостоящих документальных фильмов "Земля" (2007) и "Океаны" (2009). В фильме нет актеров и только закадровый голос связывает природу и человека. Оригинальную версию фильма озвучил Роберт Редфорд, а китайскую - Джеки Чан. В русской версии рассказчиком выступил известный ученый-зоолог и путешественник Николай Дроздов. Фильм также будет озвучен на белорусском языке, дата выхода на экраны белорусскоязычной версии будет сообщена позднее.

Постановщиком картины выступил британский режиссер, сценарист и продюсер Питер Уэббер. В 2003 году на экраны вышел дебютный художественный фильм режиссера - "Девушка с жемчужной сережкой" со Скарлетт Йоханссон и Колином Фертом в главных ролях. Картина получила три номинации на "Оскар", две на "Золотой глобус" и десять номинаций на Премию Британской киноакадемии.

Место: кинотеатр Falcon Club Бутик Кино, проспект Победителей, 20.

Время: 24 марта показы состоятся в 12.40 и 18.05, 25 марта - в 18.05.

Стоимость: взрослый билет - Br14 (на 12.40) и Br15 (на 18.05), детский - Br9.

Вечером присоединимся к акции "Час Земли" и отправимся на велопрогулку "К потухшей библиотеке"

Беларусь присоединится 24 марта к экологической акции "Час Земли". Цель акции - привлечь внимание общественности к глобальным экологическим проблемам. В этом году организаторы предлагают обратить внимание на то, как природа связана с людьми и изменением климата и как изменение климата влияет на природу.

На один час, с 20.30 до 21.30 24 марта, предлагается отключить свет и электроприборы, сделав шаг к бережному отношению к природным ресурсам. Погаснет подсветка Национальной библиотеки Беларуси, Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, Национальной академии наук Беларуси, Белорусской государственной филармонии, ЦУМа, сети гипермаркетов Green, Большого театра оперы и балета, Мирского замка, Брестской крепости, Гродненского областного драматического театра. К акции присоединятся все области Беларуси.

Кроме того, в Минске 24 марта пройдет велопрогулка "К потухшей библиотеке". Велосипедисты стартуют в 20.00 от Комаровского сквера напротив ул. В. Хоружей, 3. Маршрут будет проходить вдоль пр. Независимости и завершится у здания Национальной библиотеки, которая в этот день на час отключит подсветку. Здесь участники смогут сделать совместное фото. Тем, кто захочет присоединиться к прогулке, обязательно необходимо иметь при себе исправные и заряженные велосипедные фонари (спереди - белый, сзади - красный).

Еще одна велосипедная акция "30 дней на велосипеде" (30 days of biking) стартует 1 апреля. Это всемирный вызов-обещание каждый апрельский день хотя бы немного ездить на велосипеде. В Минске в это время будут проходить велосипедные квесты, экскурсии, конкурсы, выставки и массовые велопрогулки.

Место: Комаровский сквер напротив ул. В. Хоружей, 3.

Время: начало велопрогулки в 20.00.

Стоимость: бесплатно.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 марта

Утром выпьем чашечку кофе на Coffee Fest-2018

Масштабный Coffee Fest Belarus пройдет 24-25 марта в Минске.

Два дня с 10.00 до 20.00 на полюбившейся по прошлому году площадке - в ТРЦ Galleria Minsk - минчан и гостей города ждет настоящий кофейный марафон: шесть национальных чемпионатов среди бариста, 30 мастер-классов для профессионалов и любителей кофе, 12 кофейных локаций, более 100 сортов кофе, дегустации и каппинги, а также зоны творчества для малышей и их родителей.

За победу в шести номинациях национальных чемпионатов (классика, латте арт, каптестинг, брюверс кап, джезва и coffe in good spirits) будут бороться 50 бариста со всей Беларуси. Победители представят страну на международных чемпионатах в Нидерландах, Бразилии и ОАЭ. Наблюдать за чемпионатами сможет любой желающий.

Для любителей кофе и тех, кто хочет с пользой провести выходные, подготовлены необычные кофейные зоны. Они расположатся на пяти этажах ТРЦ Galleria Minsk. Любители кофе и новых вкусов смогут познакомиться с новыми и уже известными брендами на выставке-шоу, узнать о разных альтернативных способах заваривания и попробовать кофе, приготовленный в кемексе, аэропрессе или воронке (обо всем этом расскажут эксперты в специальном Brew Bar). Также гостей фестиваля ожидает шоу кофе, приготовленного на песке в локации "Территория джезвы".

Образовательная часть Coffee Fest - это 30 мастер-классов на кофейную тему. Впервые две локации с мастер-классами пройдут в режиме "тихих лекций". Сладкоежек будет радовать настоящий "Шоко бар", а тех, кто за ЗОЖ, - площадка "Кофе и здоровье" с семинаром от знаменитого доктора Александра Терещенко. Для самых маленьких гостей заработает творческая локация "Мамины зернышки". Малыши смогут рисовать с помощью кофе, лепить картины из кофейных зерен, делать кофейные сувениры и участвовать в какао-батле среди юных бариста.

Программа фестиваля ежедневно дополняется, следить за ней можно на сайте www.coffeefest.by.

Место: ТРЦ Galleria Minsk, проспект Победителей, 9.

Время: 24 марта - с 10.00 до 20.00, 25 марта - с 10.00 до 19.00.

Стоимость: вход на все локации фестиваля свободный.

Днем сходим на Международный пасхальный фестиваль "Радость"

Международный пасхальный фестиваль "Радость" пройдет в Минске с 22 марта по 1 апреля по благословению митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси.

Фестиваль объединит духовную, культурную, детскую и благотворительную программы, а также пасхальную выставку-ярмарку подарков, на которой будут представлены изделия монастырей и храмов из Беларуси, Молдовы, России, Сербии, Украины, Черногории.

Гостей ждут увлекательные мероприятия, мастер-классы, вечерние концерты. Будет организована фотогалерея, пройдут акции - "Раскрасим пасхальное яйцо" и традиционная благотворительная. Атмосферу праздника помогут создать встречи с творческими личностями, выступления музыкантов и др. В детской гостиной маленькие посетители увидят кукольные спектакли, послушают сказки, научатся делать подарки близким своими руками.

25 марта в 11.00 и 12.30 будет работать творческая лаборатория "Роспись имбирных пряников". В 14.00 откроет двери творческая мастерская для всей семьи "Веселая семейка". С 11.00 до 20.00 предприятие народных ремесел "Скарбнiца" будет проводить мастер-классы "Тканые пояса на дощечках".

Место: Дворец искусства, ул. Козлова, 3.

Время: с 10.00 до 20.00 - в выходные дни, с 11.00 до 20.00 - в будние дни.

Стоимость: бесплатно.

Посмотрим бесплатно корейское кино

Дни корейского кино пройдут в Минске 23-25 марта. Фильмы будут демонстрироваться в малом зале Дворца Республики.

В течение трех дней зрителю будут представлены киноленты различного жанра, также можно будет познакомиться с выставкой южнокорейских пейзажей.

Откроются Дни романтической комедией "Моя любовь, моя невеста" (в главных ролях Шин Мин А и Чо Чжон Сок). Кинолента "Кундо: эпоха угрозы" (боевик, драма), которая будет представлена зрителю 24 марта, повествует об эпохе Чосон (1859 год) и противостоянии бедняков жестокосердным дворянам. Завершит Дни корейского кино 25 марта фантазийный триллер "Подозреваемый".

Вход на сеансы будет свободным - по билетам, которые можно получить с 17.00 на входе в малый зал Дворца Республики в день показа. Все фильмы будут представлены на языке оригинала с русскими субтитрами.

Место: малый зал Дворца Республики, ул. Октябрьская, 1.

Время: начало показов в 18.30.

Стоимость: бесплатно.

Посетим Минский зоопарк по акции "1+1"

Минский зоопарк в дни весенних каникул приглашает школьников на специальную программу, посвященную обитателям леса.

Для юных гостей с 25 по 31 марта действует акция "1+1" - по одному билету проходят два школьника при предъявлении справки из школы. Ученикам в составе организованных групп предлагается совершить обзорную экскурсию "Животные зоопарка", познакомиться с животными белорусских лесов.

Кроме того, можно пройти квест "Тропа Берендея" (продолжительность около 40 минут, стоимость Br15).

Минский зоопарк работает с 1984 года. В его коллекции как экзотические животные, так и редкие представители фауны Беларуси. Всего здесь содержится около 2 тыс. животных 500 видов.

Место: Минский городской зоопарк, ул. Ташкентская, 40.

Время: с 10.00 до 19.00, в субботу - с 10.00 до 21.00.

Стоимость: посещение зоопарка - Br9, посещение зоопарка и динопарка - Br13, дети до 5 лет - бесплатно.

Вечером оценим симфо-шоу "Мировые хиты" в исполнении Prime Orchestra

В Минске выступит симфо-шоу Prime Orchestra с новой программой из цикла "Мировые хиты".

Этой весной в КЗ "Минск" можно будет услышать симбиоз четырех мощных стихий: рока, электроники, популярной и классической музыки.

В оригинальной оркестровой трактовке прозвучат хиты Michael Jackson, Depeche Mode, Elton John, Sting, Prodigy, Imagine Dragons, Fatboy Slim, Peter Gabriel, A-Ha, Coldplay, Led Zeppelin, Status Quo.

Симфоническое шоу "Мировые хиты" в исполнении Prime Orchestra - музыкальный кроссовер проект, соединивший в себе мощное живое звучание симфонического оркестра, современные технологии, уникальные аранжировки, харизматичный вокал, невероятные спецэффекты и грандиозное световое шоу. В состав Prime Orchestra, помимо традиционных для оркестров музыкантов, входят диджей, рок-бэнд и несколько вокалистов. Каждое выступление PrimeOrchestra - это не просто концерт, а целостное захватывающее музыкальное представление.

Место: КЗ "Минск", ул. Октябрьская, 5.

Время: начало в 20.00.

Стоимость: от Br40.

ЗАСТОЛИЧНАЯ АФИША

Посетим XXI Международную специализированную выставку BUDEXPO в Минском районе

XXI Международная специализированная выставка BUDEXPO проходит с 21 по 24 марта в торгово-логистическом комплексе "Глобус Парк" в агрогородке Щомыслица (Минский район).

Экспоненты представят полный спектр продукции для строительной отрасли: строительные и отделочные материалы, технологии их производства, технику, системы теплоснабжения, вентиляции и энергообеспечения, средства видеонаблюдения, контроля и ограничения доступа, оборудование и инструменты, искусственный камень и натуральный, древесные материалы, кирпич, кровельные материалы. Будут представлены также лестницы, металлоконструкции, тротуарная и керамическая плитка, окна, двери, ворота, средства индивидуальной защиты и спецодежды, предметы интерьера.

В выставке примут участие крупные белорусские и зарубежные предприятия строительной отрасли, проектные, архитектурные, инжиниринговые, инвестиционно-строительные организации, частные инвесторы и застройщики. Среди участников делегации из России, Китая, Литвы, Германии, Польши, Италии, Финляндии, Норвегии, Украины, Казахстана.

Во время выставки пройдет международный строительный форум "Инновации в строительстве", который предполагает проведение конференций, круглых столов, панельных дискуссий. Будут обсуждаться новые технологии и решения в строительстве, проектирование и управление строительными BIM-технологиями, новая архитектура, интеллектуальные здания, экотехнологии, декоративные материалы, средства малой механизации. Запланировано выступление более 40 ведущих экспертов Беларуси, стран ближнего и дальнего зарубежья.

В программе также ярмарка-конкурс инновационных проектов "Budидея", которая соберет лучшие проекты в строительной отрасли.

Кроме того, впервые будут проведены конкурсы профессионального мастерства "Budмастер-2018" по номинациям "Лучший каменщик" и "Лучший штукатур". В программе также мастер-классы по использованию сухих смесей, различным технологиям нанесения декоративных материалов (венецианская штукатурка, фактурная штукатурка, создание барельефов, росписи).

Выставка BUDEXPO 2018 пройдет при поддержке Совета Министров и содействии Министерства архитектуры и строительства, УП НВЦ "Белэкспо" Управления делами Президента.

Сделаем куклу-мотанку на выставке "Волшебный мир кукол" в Ганцевичском районном доме ремесел

Более 150 традиционных и современных авторских кукол представлено на выставке "Волшебный мир кукол" в Ганцевичском районном доме ремесел. Районная выставка приурочена ко Всемирному дню кукольника, который отмечается 21 марта. Выставка будет работать по 14 апреля.

В экспозиции - работы более 20 авторов - местных мастеров, взрослых и юных кружковцев школ и домов культуры. Традиционные куклы-мотанки, белорусские обрядовые куклы-обереги, а также современные куклы выполнены в разных техниках из различных материалов - текстиля, дерева, глины, соломки. В числе экспонатов и батлеечные куклы, которые специально к выставке изготовили мастера дома ремесел.

Окунуться в волшебный мир кукол поможет развлекательная программа, во время которой посетители узнают много интересного об этом виде народного творчества, смогут своими руками сделать на память куклу-мотанку. В рамках выставки пройдет акция "Полезные каникулы", во время которой для ребят будут организованы мастер-классы по изготовлению кукол.

Съездим в Гомель на чемпионат Европы по легкой атлетике среди инвалидов по слуху

6-й чемпионат Европы по легкой атлетике в закрытых помещениях среди инвалидов по слуху проходит в Гомеле 22-24 марта.

На старты во Дворце легкой атлетики выйдут около 200 спортсменов из 20 стран. В состав команды Беларуси вошли 22 человека.

Легкоатлеты поборются за награды в таких дисциплинах, как бег на различные дистанции, прыжки в длину и высоту, толкание ядра, эстафеты и др. Всего среди мужчин и женщин будет разыграно 33 комплекта наград.

Исполком Европейского спортивного комитета глухих в 2016 году предоставил Беларуси право на проведение чемпионата Европы по легкой атлетике в закрытых помещениях среди инвалидов по слуху. В марте прошлого года представители комитета проинспектировали гомельский Дворец легкой атлетики, высоко оценили его материально-техническую базу и дали согласие на проведение чемпионата.

Легкая атлетика является одним из самых популярных видов спорта в программе Дефлимпийских игр. Белорусские спортсмены на протяжении многих лет показывают высокие результаты на чемпионатах Европы, мира, Дефлимпийских играх и занимают ведущие позиции на международных площадках. Проведение в нашей стране спортивного форума среди инвалидов по слуху такого высокого уровня будет способствовать популяризации белорусской школы легкой атлетики на международной арене, развитию и укреплению международных связей со спортивными организациями глухих.-0-