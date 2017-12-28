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Куда сходить в Минске в выходные: "Зимний переполох", новогодний бал и утренний пробег "Утринос"

Регионы 28.12.2017 | 15:36
Фото из архива
Фото из архива

Вот мы и дождались - в двери стучится новый, 2018 год. Впереди четырехдневные новогодние выходные - время перевести дух и насладиться сказочной атмосферой. И пусть немного подкачала погода (растаял снег, градусник упрямо показывает плюс), в наших силах создать сказку для себя и своих близких. Афиша предлагает наполнить выходные эмоциями, душевными встречами и яркими событиями. Не зря существует примета: как Новый год встретишь, так его и проведешь.

Главной праздничной площадкой в Минске станет общегородская ярмарка "Калядная зорка" у Дворца спорта. В новогоднюю ночь (с 23.00 31 декабря до 04.00 1 января) здесь будет проходить праздничная программа "С Новым годом, столица!". 1 января в 1.30 ночи состоится новогодний фейерверк. Также можно заглянуть на традиционную ярмарку "Калядны кiрмаш" на Октябрьской площади или побывать на праздничных гуляньях в разных районах Минска.

Любителям путешествий предлагаем посетить резиденцию Деда Мороза (например, в Беловежской пуще, на Августовском канале, вблизи озера Свитязь или на краю Налибокской пущи), побывать на экскурсии с интерактивными элементами "Из истории празднования Нового года" и посмотреть на пуски новогодних ракет.

Мы всегда готовы рассмотреть предложения о том, как сделать нашу афишу еще более разнообразной и информативной. Приглашаем к сотрудничеству креативщиков и организаторов. Предложения с описанием ваших мероприятий высылать на адрес: afisha@belta.by. Афиша выходного дня рада поделиться самыми яркими и интересными мероприятиями со своими читателями.

СУББОТА, 30 декабря

Утром примем участие в "Зимнем переполохе" в Ботаническом саду

Ботанический сад зимой. Фото из архива
Ботанический сад зимой. Фото из архива

В Центральном ботаническом саду НАН Беларуси можно пройти увлекательный квест "Зимний переполох". Участниками квеста могут стать школьники, у которых сейчас как раз начались каникулы, а также дети младшего возраста и их родители.

Квест-шоу начнется с увлекательного путешествия по оранжерее Ботанического сада, где ребята познакомятся с веселыми героями праздника, вместе пройдут забавные испытания и найдут ключ от замка волшебной двери, за которой их ждет незабываемое приключение в страну сказки, где царит дружба, взаимопонимание и доброта. Волшебная и поучительная история о "Мудрой Сове" ботанического сада поможет героям и гостям шоу разгадать тайну оранжереи и не пропустить встречу Нового года. Кроме того, посетителей ожидают новогодние мастерские, зимние игры и прогулки по ландшафту ботанического сада, посещение резиденции Деда Мороза и, конечно, подарки.

Попасть на праздник можно с 11.00 до 14.00 25-30 декабря и 2-6 января.

Программа:

11.00 - открытие новогодних мастерских Деда Мороза и Снегурочки (ребята смастерят гирлянды, разукрасят новогодние игрушки, примерят маски от мастеров аквагрима);

11.30 - начало путешествия, квест-экскурсия "Экзотические плоды тропических растений на Новый год!";

12.00 - театрализованное представление;

13.00 - посещение резиденции Дедушки Мороза, поздравление с Новым годом, новогодняя лотерея с Дедом Морозом и возможность выиграть призы.

Место: Центральный ботанический сад НАН Беларуси, ул. Сурганова, 2в.

Время: с 11.00 до 14.00.

Стоимость: Br6, дети до 3 лет, многодетные семьи, инвалиды всех групп, сироты - бесплатно.

Днем заглянем на фестиваль городской культуры

За один день до Нового года предлагаем весело провести время на фестивале городской культуры.

На фестивале будет несколько тематических площадок:

- арт-площадка - художница Надя Саяпина и ее красочная арт-медитация (участие в художественных сессиях по предварительной записи);

- маркет мастеров - широкий выбор подарков, красивых, диковатых, разных;

- музыкальная площадка - две сцены (многочасовой DJ-сет от мрачного модника Scarlett и музыкальный джем для всех, кто умеет или очень хочет импровизировать);

- танцплощадка - danceoke от образовательного центра ПОСТ и мастер-классы;

- игротека - консольные игры от ценителей пикселей Bit Games;

- дача Фишера - уют, кофе на песке, вкусности и настольные игры от антикафе "Дом Фишера".

Кроме того, обещают мастер-классы по акройоге от сообщества "Земля-Воздух", бесплатный обмен хорошими вещами, отличную фотозону, фуд-корт.

Место: Креативный кластер ok16, ул. Октябрьская, 16.

Время: с 14.00 до 22.00.

Стоимость: бесплатно.

Посетим новогоднее музыкальное представление "Снежный бал"

В Белорусской государственной филармонии состоится новогоднее музыкальное представление "Снежный бал". Автор проекта и режиссер постановщик - Татьяна Можар. Композитор - Владимир Савчик. Балетмейстер - Марина Филатова.

Кроме жителей Сказочного Королевства на Снежный бал приглашены герои сказок и мультфильмов. Среди гостей Золушка, Маша и Медведь, Эльза с Олафом и фиксики, Красная Шапочка и многие другие известные детям персонажи. Церемониймейстер готов объявить начало Снежного бала, но… новогодняя елка пропала! Какой же Новый год без елки? И Снегурочка отправляется на ее поиски. Погони, приключения, превращения, снежная метель, сражения на шпагах и многое другое ждет зрителей новогоднего музыкального представления. Но волноваться не стоит - под торжественные звуки большого органа все, конечно же, заканчивается благополучно, и ребята вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой оказываются на настоящем новогоднем балу возле живой елки.

Помимо 30 декабря, представления состоятся 31 декабря (в 11.00), 3, 4 и 5 (в 18.00) января, 7 января (в 11.00 и 14.00).

Место: Белорусская государственная филармония, проспект Независимости, 50.

Время: начало в 11.00 и 14.00.

Стоимость: от Br8 до Br14.

Сходим за теплой атмосферой в Музей кота

Музей кота этой зимой дарит посетителям особенно уютную и теплую атмосферу. Коты и кошки обожают Новый год и готовятся к нему заранее и очень основательно. Музей украшен яркими гирляндами, высокая пышная елка сверкает разноцветными игрушками, письма Деду Морозу со вкусными пожеланиями написаны и отправлены.

Посетителей ждет увлекательное общение с котами и кошками, произведения искусства и настольные игры на кошачью новогоднюю тематику, бесплатный Wi-Fi. Каждому посетителю в подарок - горячие напитки и сладости из Котокафе.

Место: Музей кота, ул. Интернациональная, 23.

Время: с 11.00 до 20.00.

Стоимость: Br7 для детей и студентов, Br9 - для взрослых.

Вечером побываем на новогодней ярмарке KaliLaska

В культ.центре "КОРПУС" пройдет большая новогодняя ярмарка: будут пряничные домики, пушистые елки и мандарины. Можно будет купить в подарок handmade аксессуары и винтажные вещицы, особое внимание организаторы уделят упаковке.

Это будет самая добрая новогодняя ярмарка: 10% выручки пойдет на помощь бездомным животным.

Место: культ.центр "КОРПУС", проспект Машерова, 9.

Время: с 11.00 до 21.00.

Стоимость: вход бесплатный.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 декабря

Сходим на новогоднее представление возле минской ратуши

Театрализованные представления "Новогодние приключения в стране волшебства" будут проходить возле столичной ратуши ежедневно до 5 января. Начало сеансов запланировано на 17.00 и 20.30, длится красочное действо около получаса.

Минчане и гости столицы смогут поучаствовать в игровых программах и совершить путешествие в сказку. По сюжету, у маленькой Лизы злая волшебница украла письмо Деду Морозу - и девочка отправляется на поиски главного героя Нового года. Шоу, которое проходит на сцене у концертного зала "Верхний город", наполнено чудесами, песнями и танцами, в нем присутствуют световые и пиротехнические спецэффекты. В постановке играют актеры театров и детских творческих коллективов.

Также детей приглашают в парк аттракционов, который развернулся на площади Свободы, где они смогут прокатиться на волшебном паровозике. В роли водителя сказочного состава выступает Дед Мороз. Развлекать зрителей будут ростовые куклы - бурые и белые медведи, собачки, сказочные персонажи. Предусмотрена работа точек общепита.

До 15 января открыты торговые ряды ярмарки "Калядны кiрмаш" у Дворца спорта и на Октябрьской площади. Здесь представлен широкий ассортимент елочных украшений, игрушек, сувениров, подарочных наборов, продовольственных товаров. Можно купить горячую выпечку, драники, блины с разными начинками, горячие и холодные закуски, ароматный глинтвейн.

Место: площадка возле минской ратуши, площадь Свободы, 2.

Время: начало в 17.00 и 20.30.

Стоимость: бесплатно.

Отметим Новый год в филармонии

30 и 31 декабря зимний праздник можно отметить в Белорусской государственной филармонии на концерте под названием "Новый год в филармонии".

В программе концерта - популярная класическая музыка в исполнении симфонического оркестра, солистов-певцов и инструменталистов. Как всегда не обойдется без сюрпризов, которые приготовил Государственный академический симфонический оркестр и его главный дирижер маэстро Александр Анисимов.

Солисты: Игорь Оловников (орган), Ирина Крикунова (сопрано), Владимир Петров (баритон), Екатерина Журавлева (арфа), Ирина Михайлова (цимбалы).

Место: Белорусская государственная филармония, проспект Независимости, 50.

Время: начало в 18.00.

Стоимость: от Br10 до Br50.

Встретим Новый год в компании звезд мирового джаза

Рой Янг
Рой Янг

Джаз-клуб во Дворце Республики приглашает провести новогоднюю ночь на концерте "Джазовый Новый год-2018". В эту волшебную ночь выступят кумиры джазовой Америки Рой Янг и Зэйн Мэсси. Гостей мероприятия ждет пылающий рок-н-ролл на саксофоне, пламенный вокал, новогоднее джаз-шоу, волшебная сказка новогодних мелодий - как в Гарлеме 50-х!

Также организаторы обещают оригинальные конкурсы, подарки и европейскую кухню.

Место: Дворец Республики (джаз-клуб Евгения Владимирова), пл. Октябрьская, 1.

Время: с 23.00 до 4.00.

Стоимость: Br200 и Br250 в VIP-зоне, в цену включено новогоднее меню.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 января

Самых бодрых приглашаем начать год с утреннего пробега "Утринос"

Участники команды "Крылья ангелов" приглашают минчан начать новый год с утреннего пробега "Утринос".

Утренний пробег соберет спортсменов и любителей 1 января в 9.00 у Дворца спорта. Оттуда начнется маршрут в 10 км по центральным улицам Минска.

"Третий год подряд мы выходим на первоянварский пробег, - рассказали организаторы. - Приятно видеть, что все больше людей отдают предпочтение здоровому образу жизни, а не привычному застолью. Только за первые сутки после публикации новости в социальных сетях к пробегу присоединились 19 человек. Мы искренне рады такому интересу к необычным пробегам "Крыльев ангелов" и заготовили еще несколько оригинальных идей".

Команда "Крылья ангелов" - некоммерческая организация, которая обеспечивает участие людей с инвалидностью в спортивных состязаниях, в том числе международных марафонах, организует работу круглогодичного спортивного клуба для столкнувшихся с проблемой инвалидности семей, а также проводит благотворительные пробеги с доступной средой.

Место: площадка у Дворца спорта.

Время: начало в 9.00.

Стоимость: бесплатно, необходима предварительная регистрация.

Посмотрим мультфильм "Тайна Коко"

12-летний Мигель живет в мексиканской деревушке в семье сапожников и тайно мечтает стать музыкантом. Тайно - потому что в его семейном клане музыка считается проклятием. Когда-то его прадед оставил свою жену, прабабку Мигеля, ради мечты, которая теперь не дает спокойно жить Мигелю. С тех пор музыкальная тема в семье стала запретной. Но однажды Мигель обнаруживает, что между ним и его любимым певцом Эрнесто де ла Крусом, ныне покойным, существует некая связь.

Паренек отправляется к своему кумиру в Страну Мертвых, где встречает души своих предков. Коко знакомится там с духом-трикстером по имени Эктор (в облике скелета), который становится его напарником-проводником. Вдвоем они отправляются на поиски де ла Круса.

Место: Silver Screen в ТЦ "Галилео" и Silver Screen в ТЦ "Арена-Сити".

Время: начало в 14.35 и 16.40.

Стоимость: Br9 и Br11.

Сходим на детский мюзикл "Однажды в снежном королевстве"

Новогодний сиквел "Однажды в снежном королевстве" создан по мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена "Снежная королева".

Главная героиня истории - Снежная королева. Ее жизнь удалась. У нее есть все, о чем другие могут только мечтать: собственный ледяной дворец, новые сани, запряженные придворными, модные шубы из белых медведей. Лишь одна проблема не дает покоя Снежной королеве - выбор невесты для ее сына Принца Зяблика. Смотрины невест и становятся отправным моментом последующих приключений персонажей сказки: Снегурочки, Принца, Мадам Вечной мерзлоты, Ледяной глыбы, Принцессы снежной поземки, Северного сияния и др.

Ну и какая новогодняя сказка без Дедушки Мороза? Он покажет детям, что только добро способно растопить ледяное сердце.

Незабываемое приключение в мире волшебной сказки с потрясающими декорациями, яркими костюмами и добрыми новогодними песнями. А желания, загаданные на музыкальной сказке, всегда исполняются.

После показа спектакля пройдет игровая программа у елки.

Место: административный комплекс "Победителей, 14".

Время: начало в 16.00.

Стоимость: Br8.

ВТОРНИК, 2 января

Сходим на выставку Star Wars

Недавно в прокат вышел свежий фильм космической истории "Звездные войны: Последние джедаи". Набравшись новых эмоций от космических сражений, можно посетить и выставку Star Wars по мотивам знаменитой саги.

На выставке создана неповторимая атмосфера "Звездных войн". Она будет интересна поклонникам и фанатам фильма, а также людям, неравнодушным к миру фантастики и приключений.

Посетителей ждут костюмы для перевоплощения, тематические декорации, аутентичный дроид R2D2, коллекционные экспонаты моделей космических кораблей и фигурок героев, световые мечи и костюмированные герои.

Для юных гостей выставки организована тематическая анимация "Академия джедаев", с активным участием посетителей и персонажей Star Wars, командные игры, испытания, поединки и сражения на реальных дуэльных световых мечах "Warsabers", посвящение в Орден джедаев, памятные сертификаты, игры, модельки и сувениры. Мастер из ордена джедаев поможет освоить навыки владения световым мечом, прицельной стрельбы из бластера.

Для фанатов и любителей в выходные дни с 12.00 до 15.00 организован специальный формат анимации.

Место: ТЦ All, Долгиновский тракт, 178.

Время: с 11.00 до 21.00.

Стоимость: Br10, специальная цена на групповые школьные туры - Br3.

Пройдем шоу-квест для всей семьи "Вперед за Дедом Морозом"

В шоу-квесте для всей семьи "Вперед за Дедом Морозом" зрители являются главными действующими лицами. Фантазия, смелость, находчивость детей, ум, знания и опыт взрослых помогут сделать праздник незабываемым. Также в решении сказочных проблем невозможно обойтись без феи, Снегурочки, пиратов, сыщиков, Снеговиков, верной собаки Шарика и настоящего космонавта.

До начала представления клоуны подскажут гостям праздника секреты дрессировки собак (символа наступающего года), взрослые смогут попробовать попасть на новогоднюю лестницу славы и всех ждет возможность зарядиться на дискотеке "Вокруг света" с обязательным исполнением собачьего вальса.

Не может быть, чтобы ваш ум, талант и находчивость не помогли отыскать Деда Мороза! А уж когда найдете… в награду будут игры, танцы, подарки у елки - все без чего Дед Мороз к детям не приходит.

Вакантные должности для детей и взрослых: танцоры, дрессировщики собак, врач-педиатр, пираты, почтальоны, Шерлок Холмс, гномы, специалисты в области зимних видов спорта (коньки, сани, лыжи), певцы и музыканты и др.

Место: Республиканский дворец культуры ветеранов, ул. Янки Купалы, 21.

Время: начало в 13.30, 16.00, 18.30.

Стоимость: Br11-13.

Оценим красоту фарфоровых кукол на выставке "Хрупкие мечты"

Читая о фарфоровых куклах, стоит помнить, что это не обычная Барби. Такими дети не играют, ведь они очень дорогие по стоимости и очень хрупкие по конструкции. Как правило, истинные ценители ставят их на видное место, периодически любуясь и даже общаясь с ними.

В современных домах зарубежья сложно представить себе гостиную комнату без фарфоровой куклы. Именно этим авторская кукла и отличается от обычной - своим предназначением. Авторские куклы, словно живые, стоит только заглянуть им в глаза, сразу чувствуется какая-то непреодолимая сила. Целую историю можно "услышать", хотя на самом деле кукла молчит… Каждый автор, занимаясь подобным ремеслом, спустя некоторое время получает неоценимый опыт. С опытом приходит и почерк, который не спутать ни с каким другим. Эксперты в области авторских кукол безошибочно определяют автора, взглянув на произведение даже мимолетно. Современные технологии помогают авторам добиваться большей прочности и устойчивости.

Выставка кукол "Хрупкие мечты" проходит в Музее современного изобразительного искусства с 23 декабря 2017 года по 1 февраля 2018 года. На выставке будет представлено около 50 кукол известных мировых мастеров: Fayzah Spanos, Christine Orange, Donna RuBert, Adora, HildeGard GunZel, Martha Pineiro. Также примут участие работы художников семьи Ивановых и С.Римашевского.

Место: Музей современного изобразительного искусства, проспект Независимости, 47.

Время: с 12.00 до 20.00.

Стоимость: Br6, льготный билет - Br3.

ЗАСТОЛИЧНАЯ АФИША

Съездим к главному белорусскому Деду Морозу

Резиденция Деда Мороза в Беловежской пуще - одна из знаменитых туристических достопримечательностей Беларуси. Ежегодно Дед Мороз принимает тысячи гостей из Беларуси и зарубежья.

Резиденция расположена в глубине пущи в окружении заповедного леса на бывшем зубропитомнике, примерно в 10 км от центрального входа в заповедник. Общая площадь поместья составляет 15 га.

Вход на территорию поместья охраняется. На страже порядка здесь рыцари из дерева: Дуб Дубович и Вяз Вязович. Когда-то это были большие деревья, но их сломал ураган. На территории расположились также: терем Снегурочки, дом Деда Мороза с тронным залом, скарбница (в которой хранятся подарки, рисунки и письма детей), волшебная мельница (в которой все плохие поступки за год можно перемолоть в пыль, чтобы начать новый год с чистого листа), поляна двенадцати месяцев, живая новогодняя ель, аллея знаков восточного календаря, "Хата Деда Мороза" (где можно угоститься блюдами белорусской кухни), а также музей ледяного быта и мастерская Матушки Зимы (где можно сделать для себя и своих близких оригинальный сказочный подарок - авторское новогоднее украшение или куклу-мотанку).

Время работы поместья Деда Мороза: с 9.00 до 18.00 без выходных дней.

Посетим усадьбу Деда Мороза на Августовском канале

Сезон зимних развлечений на Августовском канале открылся 16 декабря. В этот же день распахнула двери для посетителей усадьба Деда Мороза около шлюза Домбровка.

Главный новогодний волшебник Гродненского района принимает гостей в домике смотрителя канала вместе со своей внучкой и сказочной свитой.

"Зімовыя забавы на Аўгустоўскім канале" - это яркое зрелищное шоу на свежем воздухе, веселые конкурсы, шутки, игры, песни и пляски у новогодней елки, где юные зрители вместе со взрослыми встретятся с героями любимых сказок. Будет работать новогодняя почта: каждый сможет оставить письмо Деду Морозу с желанием и просьбой. Кроме этого, можно будет побывать на "Тропе сказок", загадать желание на "Волшебном мостике", посетить сувенирную лавку и поучаствовать в мастер-классе по изготовлению новогодних сувениров.

Праздник для детей и взрослых продлится в усадьбе до 17 января.

Дед Мороз со свитой поселился на озере Свитязь

Дед Мороз со свитой поселился на озере Свитязь неподалеку от Новогрудка.

Дед Мороз со Снегурочкой и другими сказочными персонажами стал гостем Свитязянки - хозяйки эколого-информационного центра, распложенного на берегу водоема. Этот центр будет работать с 16 декабря по 16 января.

Для всех посетителей экскурсии будет проводить Свитязянка и Дед Мороз. Свитязянка покажет уникальный памятник природы с деревьями-старожилами, редкими реликтовыми водными растениями озера. Также она пригласит гостей окунуться в настоящую детективную историю: посетителям центра придется спасти из заточения Снегурочку. А для этого надо будет пожить в домике Паука, забраться в Гнездо Дракоши, подружиться с Водяным и Русалочкой, пробраться в Домик на курьих ножках, научиться изготавливать талисманы и обереги.

Здесь в зимний сезон будут работать 8 тематических площадок, посвященных истории, экологии, сказочным персонажам, традиционным ремеслам и самому Адаму Мицкевичу, воспевавшему красоту озера.

Кроме того, на краю Налибокской пущи в Ивьевском районе каждую зиму принимает гостей Зимник. Родной брат Деда Мороза в качестве места жительства выбрал сказочный лесок у деревни Залейки. Помогает ему по хозяйству баба Завируха.

Пробег трезвости проведут 1 января в Гродно

Традиционный пробег трезвости пройдет в Гродно 1 января.

Встречать первый день нового года таким образом стало своеобразной гродненской традицией. Утром 1 января любители бега и здорового образа жизни собираются на тропе здоровья в лесопарке Пышки, чтобы в веселой компании преодолеть более чем четырехкилометровую дистанцию.

"Популярность такого пробега растет. В последние годы он собирал около 150 участников. Присоединялись к нему школьники, студенты, пенсионеры, чиновники облисполкома. Преодолевали дистанцию и гости города, в том числе иностранцы", - рассказал председатель клуба любителей бега "Ран4Фан" Алексей Чемоданов. Проводится такое мероприятиег с целью привлечения максимального количества людей к здоровому образу жизни. Также пробег должен стать альтернативой праздничным посиделкам за столом и показать, что Новый год можно отметить и с пользой для здоровья.

В забеге может принять участие любой. Ограничений никаких, главное - желание. Кстати, не обязательно всю дистанцию преодолевать бегом. Те, кто не уверен в своих силах, могут пройтись быстрым шагом. В стадии проработки вопрос с наградами: для всех финишировавших готовят уникальные медали.

Забег трезвости проводится в Гродно не только зимой. Например, в прошлом году еще один пробег прошел в мае.

В Гродно запустят модели ракеты в виде снеговика и Деда Мороза

В Гродно запустят праздничные модели ракет в виде снеговика и Деда Мороза. Гродненские моделисты на протяжении десятка лет необычным образом отмечают Новый год. К праздникам воспитанники областного центра технического творчества своими руками изготавливают необычные ракеты. С импровизированного космодрома традиционно стартуют снеговики, украшенные новогодние елки и даже ракета-Дед Мороз.

Пуски новогодних ракет пройдут 2 января на центральном спортивном комплексе "Неман". Стартует праздничная программа в 14.00.

Для гостей праздника подготовлены несколько сюрпризов. В том числе и розыгрыш призов в космическую лотерею. Также во время мероприятия можно будет узнать, как записаться в секцию моделизма, выяснить подробности создания подобных моделей.

Экскурсии с интерактивными элементами "Из истории празднования Нового года" проходят в гомельском дворце Румянцевых и Паскевичей

Новогодние экскурсии с интерактивными элементами "Из истории празднования Нового года" проходят во дворце Румянцевых и Паскевичей с 16 декабря по 14 января.

Юным посетителям гомельского дворца предложат украсить елку старинными игрушками. Возраст некоторых из игрушек составляет 100 и более лет. Волшебный ларец, в котором они хранятся, должен доставить из далекого прошлого сам Дед Мороз. Правда, как известно, путешествие во времени - очень сложный процесс. Поэтому гостю из начала прошлого века и нынешнему поколению детей предстоит пройти через множество увлекательных испытаний и состязаний, решить ряд праздничных ребусов и веселых загадок, прежде чем содержимое ларца станет украшением новогодней елки.

В Белой гостиной дворца гостям продемонстрируют мини-фильм о том, как проходит празднование Нового года и как называют Деда Мороза в самых разных странах, откуда появился этот праздник. В финальной части экскурсии участников ждет традиционный веселый хоровод с Дедушкой Морозом и новогодние сувениры.-0-

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