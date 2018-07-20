Купание приостановлено в двух зонах отдыха в Щучинском районе

20 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Купание детей и взрослых приостановлено в двух зонах отдыха в Щучинском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
Специалисты санитарно-эпидемиологической службы продолжают оценку зон отдыха, расположенных около водных объектов, на соответствие требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства с отбором проб воды. Из 95 проб 6 не соответствовали установленным требованиям безопасности.
По результатам лабораторных исследований приостановлено купание детей и взрослых на двух зонах отдыха: на водоемах в Щучине и в деревне Ошурки Щучинского района.
Специалисты также отмечают, что нарушения выявлены в содержании территории в зонах отдыха в Вороновском и Свислочском районах.
Хорошая новость пришла для отдыхающих из Гродно. Здесь с 17 июля возобновлено купание детей в зонах отдыха урочища Пышки, урочища Лососно, на центральном пляже на Немане, а также на озере Юбилейном.-0-
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