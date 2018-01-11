Квартиры в областных центрах в два раза дешевле, чем в Минске

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Квартиры в областных центрах в среднем в два раза дешевле, чем в Минске. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель совета Белорусской ассоциации "Недвижимость" Николай Простолупов.

"В Минске средняя цена 1 кв.м сложилась на уровне $1140. В областных центрах за $450-500 доступно жилье в панельных 9-этажных домах. Расхождение в цене связано в том числе с объемами строительства. В этих городах, как правило, такого ограничения по площадкам, как в Минске, нет. Себестоимость строительства в панельных домах составляет около $350-400 за 1 кв.м", - рассказал Николай Простолупов.

Стоимость однокомнатной квартиры в Бресте составляет в среднем $19,5 тыс., в Гродно - $18 тыс., в Витебске - $15,5 тыс. В Могилеве однушку можно купить за $16 тыс., в Гомеле - за $14 тыс.

Николай Простолупов также отметил, что в 2017 году в Минске отмечался рост цен на квартиры на 5-7%, в регионах - приблизительно на столько же. "В настоящее время на рынке недвижимости сложилась стабильная ситуация, как и в целом в экономике. Кризисные явления не наблюдаются, но доходы населения не растут такими быстрыми темпами, чтобы вызвать рост стоимости жилья. В прошлом году колебания цен были, будут они и в наступившем году. Но относительная стабильность будет сохраняться. До конца года ожидаем такую же ситуацию, как и в минувшем - цены могут подрасти на 5-7%, в регионах в том числе", - пояснил он.

По данным Национального кадастрового агентства, в сентябре-декабре 2017 года в крупных городах Беларуси зарегистрирован рост сделок купли-продажи квартир. Так, в Минске количество таких сделок составило 7511 против 6272 в сентябре-декабре 2016 года, в Витебске - 1339 против 966, в Бресте - 824 против 595, в Гродно - 892 и 636 сделок соответственно. "В 2016 году рынок был кризисным, просел на 30%. В 2017 году бизнес восстановился, год провели спокойно", - отметил Николай Простолупов.-0-